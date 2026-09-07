https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/turkiyenin-enflasyon-sinavi-ovpde-hedef-tek-haneli-rakamlar-1108560055.html

Türkiye’nin enflasyon sınavı: OVP’de hedef tek haneli rakamlar

Türkiye’nin enflasyon sınavı: OVP’de hedef tek haneli rakamlar

Sputnik Türkiye

Açıklanan yeni Orta Vadeli Program ile enflasyon hedefi tek haneli rakamlar olarak belirlendi. ABD Başkanı Donald Trump’ın ilk döneminde Rahip Brunson Krizi... 07.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-07T16:24+0300

2026-09-07T16:24+0300

2026-09-07T16:27+0300

ekonomi̇

orta vadeli program (ovp)

donald trump

cevdet yılmaz

rahip brunson

türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k)

tüi̇k

enflasyon

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/03/1096748513_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_aade787c7952dcab622d6ac6cd1c0c26.jpg

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Orta Vadeli Ekonomik Programı açıkladı. Programa göre enflasyon hedefi tek haneli rakamlara inmesi olarak belirlendi. Türkiye son 10 yıllık süreçte enflasyon konusunda sınav verdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri doğrultusunda son 10 yıla dönük yapılan inceleme, Türkiye ekonomisindeki fiyat artışlarının yalnızca iç dinamiklerle değil; küresel krizler, bölgesel savaşlar ve diplomaside yaşanan kırılmalarla doğrudan şekillendiğini gösterdi. 2016 yılına kadar tek haneli rakamlarla gelinirken, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında artış yaşanmaya başladı. 2016 yılında enflasyon yüzde 8.53 olarak gerçekleşti. 2017 yılında Anayasa Referandum tartışmaları nedeniyle enflasyon etkileri hissedilmeye başlayarak yüzde 11.92 gerçekleşti. Brunson krizi ABD Başkanı Donald Trump’ın ilk döneminde Türkiye ile yaşanan Rahip Brunson krizi sonrası ve Türkiye’ye yönelik yaptırım söylemleri sonrasında döviz baskısı yaşandı. Döviz baskısı ile birlikte Türkiye’de fiyatlar da büyük hızlı bir artış yaşandı. Bir de Türkiye’de seçimlerin gidilmesi süreci fiyat artışlarından etkili oldu. 2018 yılında enflasyon yüzde 20.30 olarak gerçekleşti. 2019 yılından uygulanan ekonomik program etkisi ile enflasyon gerileyerek 11.84 oldu. Pandemi etkisi 2020 yılında tüm dünyayı etkileyen en Kovid 19 pandemisi nedeni ile yaşanan kapanmalar ve üretim zincirinde yaşanan aksaklıklar nedeni ile enflasyonda hızlı bir enflasyon yaşandı. 2020 yılından enflasyon yüzde14.60 olurken, 2021 yılından tablo daha da kötüleşti. 2021 yılında pandeminin olumsuz etkilerine, düşük faiz politikalarının etkisi ile birlikte enflasyonu 36.08’ya yükseldi. 2023 yılı zirve oldu 2022 yılından enflasyon hızlı yükselişini sürdürdü, önceki yıllarda yaşanan sıkıntılara bir de küresel enerji ve tahıl krizinin de eklenmesi ile birlikte enflasyon yüzde 64.27’ye yükseldi. 2023 yılından 10 ili etkileyen depremler ve seçim ekonomisinin etkisi ile birlikte enflasyon 10 yıllık sürecin en yüksek seviyesine çıkarak yüzde 64.77 seviyesini gördü. Ekonomide sıkılaşma dönemi 2023 yılında gerçekleşen seçimler sonrasında oluşan kabine ile birlikte ekonomide sıkışamaya politikaları uygulanmaya başladı. Bu politikanın etkisi ile 2024 yılından enflasyon yüzde 44.38 seviyesine geriledi. 2025 yılı sonunda ise enflasyon 30.89 olarak gerçekleşti. 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28.4 olurken, hükümet OVP’nin tamamlanması ile birlikte enflasyon beklentisini tek haneli rakamlara indirmek istiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260906/ovp-aciklaniyor-turkiye-ekonomisinde-3-yillik-yol-haritasi-belli-oluyor-cumhurbaskani-1108533100.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Osman Nuri Cerit https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

Osman Nuri Cerit https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Osman Nuri Cerit https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

orta vadeli program (ovp), donald trump, cevdet yılmaz, rahip brunson, türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k), tüi̇k, enflasyon