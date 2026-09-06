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OVP açıklanıyor, Türkiye ekonomisinde 3 yıllık yol haritası belli oluyor: Enflasyon hedefi açıklandı
OVP açıklanıyor, Türkiye ekonomisinde 3 yıllık yol haritası belli oluyor: Enflasyon hedefi açıklandı
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Yılmaz "Enflasyonla mücadelede önemli mesafe katettik. Mayıs 2024'te yüzde 75,5 seviyesine yükselen enflasyon, uyguladığımız politikalarla belirgin düşüş... 06.09.2026, Sputnik Türkiye
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ekonomi̇
cevdet yılmaz
ekonomi
enflasyon
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Orta Vadeli Programı açıklanıyor, Türkiye ekonomisinde 3 yıllık yol haritası belli oluyor:Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıklama yapıyor. Öne çıkan başlıklar şöyle:2026 enflasyon hedefi ne?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260906/merkez-bankasi-faiz-karari-ne-zaman-aciklanacak-beklentiler-ne-yonde-1108532395.html
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cevdet yılmaz, ekonomi, enflasyon
cevdet yılmaz, ekonomi, enflasyon

OVP açıklanıyor, Türkiye ekonomisinde 3 yıllık yol haritası belli oluyor: Enflasyon hedefi açıklandı

11:21 06.09.2026 (güncellendi: 12:44 06.09.2026)
© Ahmet OkurCumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2026
© Ahmet Okur
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Yılmaz "Enflasyonla mücadelede önemli mesafe katettik. Mayıs 2024'te yüzde 75,5 seviyesine yükselen enflasyon, uyguladığımız politikalarla belirgin düşüş eğilimine girmiştir" dedi.
Orta Vadeli Programı açıklanıyor, Türkiye ekonomisinde 3 yıllık yol haritası belli oluyor:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıklama yapıyor. Öne çıkan başlıklar şöyle:
2026 yılı son çeyreğinde enflasyon oranının yeniden düşüş göstereceğini ve yıl sonunda yüzde 28.4 olmasını bekliyoruz
Enflasyonla mücadelede önemli mesafe katettik. Mayıs 2024'te yüzde 75.5 seviyesine yükselen enflasyon, uyguladığımız politikalarla belirgin düşüş eğilimine girmiştir
2026 sonunda milli gelirimizin Cumhuriyet tarihimizde ilk kez 1.8 trilyon doları, kişi başına milli gelirimizin de yine ilk kez 20 bin doları geçmesini bekliyoruz

2026 enflasyon hedefi ne?

2026'da yüzde 28,4 olarak gerçekleşmesini öngördüğümüz enflasyonun, 2027'de yüzde 21'e, 2028'de yüzde 13,5'e ve 2029'da yüzde 9'a gerilemesini hedefliyoruz. 2027'de yüzde 3,5 olarak öngördüğümüz bütçe açığımızın milli gelire oranını, program dönemi sonunda yüzde 2,8'e düşürmeyi hedefliyoruz

Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2026
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