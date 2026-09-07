https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/tum-birliklerin-techizatla-birlikte-kaybedilmesi-morallere-buyuk-bir-darbe-olup-savas-kabiliyetini-1108565107.html

'Tüm birliklerin teçhizatla birlikte kaybedilmesi, morallere büyük bir darbe olup savaş kabiliyetini etkiliyor'

'Tüm birliklerin teçhizatla birlikte kaybedilmesi, morallere büyük bir darbe olup savaş kabiliyetini etkiliyor'

Sputnik Türkiye

Rus askeri uzman Matviyçuk, Ukraynalı askerlerin Harkov Bölgesi'nde kuşatılmasının, Rusya'nın daha önce ilan ettiği sınır bölgelerinde nüfusun güvenliğini... 07.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-07T18:28+0300

2026-09-07T18:28+0300

2026-09-07T18:28+0300

görüş

harkov

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ukrayna

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sputnik

kuşatma

ukrayna ordusu

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Rus askeri uzman, emekli Albay Anatoliy Matviyçuk, Harkov Bölgesi’nde 1.700 Ukrayna askerinin çember içine alınmasını Sputnik’e yorumladı:"1.700 kişi, yaklaşık olarak 8-9 taburun kuşatılmış olması demek. Taktik kuşatma, teçhizat, silah, yiyecek, ilaç tedarikinin ve en önemlisi insan rotasyonunun durdurulması anlamına gelir. 27 yerleşim yerinin, aslında onların kurmaya çalıştıkları 27 tutunma noktası olduğunu söyleyebiliriz. Bu hat doğrudan Harkov, Çuguyev, Harkov banliyöleri ve Kupyansk'a uzanıyor. Ve bu bölgenin düşmesiyle, sınır ötesine yaklaşık 15-20 kilometre ilerleyerek Belgorod Bölgesi'ni topçu saldırılarından kurtarıyoruz" diye konuşan Matviyçuk, şöyle devam etti:Bu durumun düşmanı ayrıca Zaporojye, Dnepropetrovsk gibi diğer istikametlerden ek birliklerini geri çekmeye zorlayacağını, böylece savunma grubunu zayıflatacağını anlatan Matviyçuk, "Bu da bu yönlerdeki birliklerimizin taarruz hızını artırmasına ve Başkomutanımızın belirlediği görevleri yerine getirmesine olanak sağlayacak" vurgusunu yaptı.Rus askeri uzman, "Düşman, topçu sistemlerini kullanarak sınır bölgelerimizi bombalama yeteneğini kaybediyor. Bizi siper savaşında sıkıştırmaya çalışmak yerine, artık geri çekilmek ve hazırlık yapmadıkları yeni savunma mevzilerini işgal etmek zorunda kalacaklar. Bu arada biz, serbest kalan kuvvetlerimizi kullanarak savunma hatlarının daha derinlerine ilerleme ve diğer yönlere saldırma imkanı elde ediyoruz. Ve en önemlisi, bu morallere bir darbe, zira tüm birliklerin teçhizatla birlikte kaybedilmesi, morallere büyük bir darbe olup savaş kabiliyetini etkiliyor" ifadelerini kullandı."Çemberi yarma girişimlerinin olmaması, sahadaki komutanların ya bir çıkış organize edemediklerinin, ya da bunun faydasız olduğunun farkında olduklarının işaretidir" diye konuşan uzman, sözlerini şöyle sürdürdü:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/harkovun-kuzeyinde-1700-ukrayna-askeri-kusatildi-1108554085.html

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