https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/tum-birliklerin-techizatla-birlikte-kaybedilmesi-morallere-buyuk-bir-darbe-olup-savas-kabiliyetini-1108565107.html
'Tüm birliklerin teçhizatla birlikte kaybedilmesi, morallere büyük bir darbe olup savaş kabiliyetini etkiliyor'
'Tüm birliklerin teçhizatla birlikte kaybedilmesi, morallere büyük bir darbe olup savaş kabiliyetini etkiliyor'
Sputnik Türkiye
Rus askeri uzman Matviyçuk, Ukraynalı askerlerin Harkov Bölgesi'nde kuşatılmasının, Rusya'nın daha önce ilan ettiği sınır bölgelerinde nüfusun güvenliğini... 07.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-07T18:28+0300
2026-09-07T18:28+0300
2026-09-07T18:28+0300
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Rus askeri uzman, emekli Albay Anatoliy Matviyçuk, Harkov Bölgesi’nde 1.700 Ukrayna askerinin çember içine alınmasını Sputnik’e yorumladı:"1.700 kişi, yaklaşık olarak 8-9 taburun kuşatılmış olması demek. Taktik kuşatma, teçhizat, silah, yiyecek, ilaç tedarikinin ve en önemlisi insan rotasyonunun durdurulması anlamına gelir. 27 yerleşim yerinin, aslında onların kurmaya çalıştıkları 27 tutunma noktası olduğunu söyleyebiliriz. Bu hat doğrudan Harkov, Çuguyev, Harkov banliyöleri ve Kupyansk'a uzanıyor. Ve bu bölgenin düşmesiyle, sınır ötesine yaklaşık 15-20 kilometre ilerleyerek Belgorod Bölgesi'ni topçu saldırılarından kurtarıyoruz" diye konuşan Matviyçuk, şöyle devam etti:Bu durumun düşmanı ayrıca Zaporojye, Dnepropetrovsk gibi diğer istikametlerden ek birliklerini geri çekmeye zorlayacağını, böylece savunma grubunu zayıflatacağını anlatan Matviyçuk, "Bu da bu yönlerdeki birliklerimizin taarruz hızını artırmasına ve Başkomutanımızın belirlediği görevleri yerine getirmesine olanak sağlayacak" vurgusunu yaptı.Rus askeri uzman, "Düşman, topçu sistemlerini kullanarak sınır bölgelerimizi bombalama yeteneğini kaybediyor. Bizi siper savaşında sıkıştırmaya çalışmak yerine, artık geri çekilmek ve hazırlık yapmadıkları yeni savunma mevzilerini işgal etmek zorunda kalacaklar. Bu arada biz, serbest kalan kuvvetlerimizi kullanarak savunma hatlarının daha derinlerine ilerleme ve diğer yönlere saldırma imkanı elde ediyoruz. Ve en önemlisi, bu morallere bir darbe, zira tüm birliklerin teçhizatla birlikte kaybedilmesi, morallere büyük bir darbe olup savaş kabiliyetini etkiliyor" ifadelerini kullandı."Çemberi yarma girişimlerinin olmaması, sahadaki komutanların ya bir çıkış organize edemediklerinin, ya da bunun faydasız olduğunun farkında olduklarının işaretidir" diye konuşan uzman, sözlerini şöyle sürdürdü:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/harkovun-kuzeyinde-1700-ukrayna-askeri-kusatildi-1108554085.html
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harkov, rusya, ukrayna, uzman, yorum, sputnik, kuşatma, ukrayna ordusu
'Tüm birliklerin teçhizatla birlikte kaybedilmesi, morallere büyük bir darbe olup savaş kabiliyetini etkiliyor'
Rus askeri uzman Matviyçuk, Ukraynalı askerlerin Harkov Bölgesi'nde kuşatılmasının, Rusya'nın daha önce ilan ettiği sınır bölgelerinde nüfusun güvenliğini sağlamak amacıyla tampon bölgeler oluşturma politikasının devamı olduğunu belirtti.
Rus askeri uzman, emekli Albay Anatoliy Matviyçuk, Harkov Bölgesi’nde 1.700 Ukrayna askerinin çember içine alınmasını Sputnik’e yorumladı:
"1.700 kişi, yaklaşık olarak 8-9 taburun kuşatılmış olması demek. Taktik kuşatma, teçhizat, silah, yiyecek, ilaç tedarikinin ve en önemlisi insan rotasyonunun durdurulması anlamına gelir. 27 yerleşim yerinin, aslında onların kurmaya çalıştıkları 27 tutunma noktası olduğunu söyleyebiliriz. Bu hat doğrudan Harkov, Çuguyev, Harkov banliyöleri ve Kupyansk'a uzanıyor. Ve bu bölgenin düşmesiyle, sınır ötesine yaklaşık 15-20 kilometre ilerleyerek Belgorod Bölgesi'ni topçu saldırılarından kurtarıyoruz" diye konuşan Matviyçuk, şöyle devam etti:
Bu, daha önce ilan ettiğimiz politikanın devamıdır: Sınır bölgelerimizdeki nüfusun güvenliğini sağlamak amacıyla tampon bölgeler oluşturmak.
Bu durumun düşmanı ayrıca Zaporojye, Dnepropetrovsk gibi diğer istikametlerden ek birliklerini geri çekmeye zorlayacağını, böylece savunma grubunu zayıflatacağını anlatan Matviyçuk, "Bu da bu yönlerdeki birliklerimizin taarruz hızını artırmasına ve Başkomutanımızın belirlediği görevleri yerine getirmesine olanak sağlayacak" vurgusunu yaptı.
Rus askeri uzman, "Düşman, topçu sistemlerini kullanarak sınır bölgelerimizi bombalama yeteneğini kaybediyor. Bizi siper savaşında sıkıştırmaya çalışmak yerine, artık geri çekilmek ve hazırlık yapmadıkları yeni savunma mevzilerini işgal etmek zorunda kalacaklar. Bu arada biz, serbest kalan kuvvetlerimizi kullanarak savunma hatlarının daha derinlerine ilerleme ve diğer yönlere saldırma imkanı elde ediyoruz. Ve en önemlisi, bu morallere bir darbe, zira tüm birliklerin teçhizatla birlikte kaybedilmesi, morallere büyük bir darbe olup savaş kabiliyetini etkiliyor" ifadelerini kullandı.
"Çemberi yarma girişimlerinin olmaması, sahadaki komutanların ya bir çıkış organize edemediklerinin, ya da bunun faydasız olduğunun farkında olduklarının işaretidir" diye konuşan uzman, sözlerini şöyle sürdürdü:
Görünüşe göre askerler artık kaderlerini kendileri belirliyor, kimi kırsal yollardan kaçmaya çalışıyor, kimi saklanıyor. Sanırım bir gün teslim olmaya başlayacakları zaman da gelecek. Lojistik destek, iletişim olmadan, yardım umudu olmadan her asker nihayetinde bu kararı verir.