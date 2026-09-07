Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/harkovun-kuzeyinde-1700-ukrayna-askeri-kusatildi-1108554085.html
Harkov’un kuzeyinde 1.700 Ukrayna askeri kuşatıldı
Harkov’un kuzeyinde 1.700 Ukrayna askeri kuşatıldı
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Harkov bölgesinin kuzeyinde yaklaşık 1.700 Ukrayna askerinin çember içine alındığını ve bölgede çatışmaların sürdüğünü açıkladı. 07.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-07T12:52+0300
2026-09-07T12:57+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
harkov
rusya savunma bakanlığı
ukrayna silahlı kuvvetleri
kuşatma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0e/1105012395_0:73:1185:740_1920x0_80_0_0_1b4b56644c11c2d5fa959e7057701239.png
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ‘Kuzey’ Askeri Grubu birliklerinin Harkovbölgesine bağlı Varvarovka, Malaya Volçya, Nefedovka ve Çernoye yerleşim yerleri yakınlarında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı unsurları etkisiz hale getirmeye devam ettiği belirtildi.Bakanlık açıklamasında, kuşatma altındaki Ukrayna birliklerinin çemberi kırma yönünde herhangi bir girişimde bulunmadığı ifade edildi.Cephenin bu kesiminde Ukrayna tarafının son 24 saatteki kayıplarının 40’a yakın asker, bir zırhlı savaş aracı, iki pikap ve üç ATV olarak kayıtlara geçtiği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/moskovadan-norvecteki-amerikan-fuzelerine-tepki-stratejik-hedef-1108551146.html
rusya
ukrayna
harkov
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0e/1105012395_51:0:1134:812_1920x0_80_0_0_e41d2b54ade783c5db737d548672da30.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna, harkov, rusya savunma bakanlığı, ukrayna silahlı kuvvetleri, kuşatma
rusya, ukrayna, harkov, rusya savunma bakanlığı, ukrayna silahlı kuvvetleri, kuşatma

Harkov’un kuzeyinde 1.700 Ukrayna askeri kuşatıldı

12:52 07.09.2026 (güncellendi: 12:57 07.09.2026)
© REUTERS / StringerUkrayna askerleri
Ukrayna askerleri - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2026
© REUTERS / Stringer
Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, Harkov bölgesinin kuzeyinde yaklaşık 1.700 Ukrayna askerinin çember içine alındığını ve bölgede çatışmaların sürdüğünü açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ‘Kuzey’ Askeri Grubu birliklerinin Harkovbölgesine bağlı Varvarovka, Malaya Volçya, Nefedovka ve Çernoye yerleşim yerleri yakınlarında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı unsurları etkisiz hale getirmeye devam ettiği belirtildi.
Bakanlık açıklamasında, kuşatma altındaki Ukrayna birliklerinin çemberi kırma yönünde herhangi bir girişimde bulunmadığı ifade edildi.
Cephenin bu kesiminde Ukrayna tarafının son 24 saatteki kayıplarının 40’a yakın asker, bir zırhlı savaş aracı, iki pikap ve üç ATV olarak kayıtlara geçtiği bildirildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2026
UKRAYNA KRİZİ
Moskova'dan Norveç’teki Amerikan füzelerine tepki: Stratejik hedef
11:32
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала