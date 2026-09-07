https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/harkovun-kuzeyinde-1700-ukrayna-askeri-kusatildi-1108554085.html

Harkov’un kuzeyinde 1.700 Ukrayna askeri kuşatıldı

Harkov’un kuzeyinde 1.700 Ukrayna askeri kuşatıldı

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Harkov bölgesinin kuzeyinde yaklaşık 1.700 Ukrayna askerinin çember içine alındığını ve bölgede çatışmaların sürdüğünü açıkladı. 07.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-07T12:52+0300

2026-09-07T12:52+0300

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ukrayna silahlı kuvvetleri

kuşatma

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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ‘Kuzey’ Askeri Grubu birliklerinin Harkovbölgesine bağlı Varvarovka, Malaya Volçya, Nefedovka ve Çernoye yerleşim yerleri yakınlarında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı unsurları etkisiz hale getirmeye devam ettiği belirtildi.Bakanlık açıklamasında, kuşatma altındaki Ukrayna birliklerinin çemberi kırma yönünde herhangi bir girişimde bulunmadığı ifade edildi.Cephenin bu kesiminde Ukrayna tarafının son 24 saatteki kayıplarının 40’a yakın asker, bir zırhlı savaş aracı, iki pikap ve üç ATV olarak kayıtlara geçtiği bildirildi.

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rusya, ukrayna, harkov, rusya savunma bakanlığı, ukrayna silahlı kuvvetleri, kuşatma