https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/teknoloji-dunyasinda-tarihi-karar-artik-akisinizi-algoritmalar-degil-siz-yoneteceksiniz-1108556256.html

Teknoloji dünyasında tarihi karar: Artık akışınızı algoritmalar değil, siz yöneteceksiniz

Teknoloji dünyasında tarihi karar: Artık akışınızı algoritmalar değil, siz yöneteceksiniz

Sputnik Türkiye

Avustralya hükümeti, teknoloji devlerinin içerik dayatmasını sonlandıracak devrim niteliğinde bir yasa tasarısını bu hafta meclise sunuyor. Düzenleme hayata... 07.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-07T14:14+0300

2026-09-07T14:14+0300

2026-09-07T14:14+0300

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Dijital platformların kullanıcı davranışlarını yönlendiren gizli formüllerine karşı dünya genelindeki en sert yasal hamlelerden biri Avustralya'dan geldi. Geçtiğimiz yıl 16 yaş altına yönelik küresel çaptaki ilk sosyal medya kısıtlamasına öncülük eden Avustralya İletişim Bakanı Anika Wells, hazırlanan yeni dijital sorumluluk yasaları kapsamında vatandaşlara sosyal medya algoritmalarını kapatma hakkı tanınacağını duyurdu. Düzenlemeyle birlikte platformların kullanıcıya sunduğu yapay zeka güdümlü akış mekanizmaları zorunlu olmaktan çıkarılacak.Teknoloji devlerine ağır ceza: "Koruma altında değiller"Taslak metne göre, kullanıcılarına akış algoritmasını tamamen devre dışı bırakma veya isteğe bağlı olarak dahil olma (opt-in) imkanı tanımayan platformlar çok ciddi yaptırımlarla yüz yüze kalacak. Meta, Google ve TikTok gibi teknoloji devlerini doğrudan hedef alan Bakan Wells, "Büyük teknoloji şirketleri koruma altında bir tür değil; müşterilerine temel güvenlik standartları sunmak zorundalar. Kullanıcılara akışlarında ne görecekleri konusunda gerçek bir tercih hakkı vermek istiyoruz" ifadelerini kullandı.Süreç, algoritmanın çalışma prensiplerine dair teknik ayrıntılar tam olarak netleşmeden önce yasal çerçevenin çizilmesini öngörüyor. Yasa tasarısının hazırlanmasında, Avustralya Ulusal Basın Kulübü'nde yaptığı konuşmada algoritmaların cinsel şiddeti körüklediğini ve gençleri zararlı erkek egemen materyallere maruz bıraktığını belirten rıza savunucusu Chanel Contos’un çağrılarının da etkili olduğu belirtiliyor.Sansür tartışması ve uygulama boşlukları gündemdeHükümetin bu radikal hamlesi ülkede sert bir siyasi tartışmanın fitilini ateşledi. Muhalefetteki Liberal Parti lideri Angus Taylor, hükümetin bu adımla açık bir sansür girişimi yürüttüğünden şüphelendiğini dile getirerek, yetkililerin yeni kural getirmek yerine yürürlükteki 16 yaş yasağındaki denetim boşluklarını kapatması gerektiğini savundu. Yapılan son araştırmalar, yaş sınırına rağmen reşit olmayan geniş bir kitlenin platformları aktif olarak kullanmayı sürdürdüğünü ve şirketlere henüz tek bir ceza dahi kesilmediğini gösteriyor.Eleştirilere yanıt veren Bakan Wells ise amacın ifade özgürlüğünü kısıtlamak değil, yeme bozukluklarını teşvik eden videolar ve yasa dışı pornografi gibi zararlı içerik risklerine karşı platformlara doğrudan sorumluluk yüklemek olduğunu kaydetti. Tasarının önümüzdeki günlerde federal parlamentoya sunularak yasalaşması bekleniyor.

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