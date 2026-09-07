https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/golun-dibinde-26147480400000-tllik-beyaz-altin-kesfedildi-dunyanin-en-buyuk-rezervi-bulundu-1108555204.html
Gölün dibinde 26.147.480.400.000 TL'lik 'beyaz altın' keşfedildi: Dünyanın en büyük rezervi bulundu
Gölün dibinde 26.147.480.400.000 TL'lik 'beyaz altın' keşfedildi: Dünyanın en büyük rezervi bulundu
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Bilim insanları, ABD’nin Güney Kaliforniya bölgesindeki Salton Gölü'nün derinliklerinde yaklaşık 540 milyar dolar (26.147.480.400.000 TL) değerinde 18 milyon... 07.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-07T13:17+0300
2026-09-07T13:17+0300
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Güney Kaliforniya’nın kurak coğrafyasında sessizce yatan eyaletin en büyük su kütlesi, tarihin en çarpıcı yer altı zenginliklerinden birini gün yüzüne çıkardı. ABD Enerji Bakanlığı tarafından fonlanan kapsamlı jeolojik araştırmada uzmanlar, Salton Gölü tabanında modern teknolojinin en kritik hammaddesi olan ve renginden ötürü beyaz altın şeklinde nitelendirilen devasa bir lityum rezervi saptadı. Yapılan analizler, suyun binlerce metre altındaki jeotermal katmanlarda tam 18 milyon tonluk bir potansiyelin saklandığını ortaya koydu.382 milyon elektrikli araca enerji: Çin tekeline büyük darbeDaha önceki sondajlarda 4 milyon ton seviyesinde öngörülen kaynağın 18 milyon tona ulaştığının kesinleşmesi, uluslararası pazarda adeta bir şok dalgası yarattı. Keşfedilen bu muazzam miktar, piyasa değeri üzerinden 540 milyar dolar gibi astronomik bir ekonomik büyüklüğe karşılık gelirken, tam 382 milyon elektrikli araç için batarya üretilebilecek kapasite anlamına geliyor.Araştırmanın 22 yazarından biri olan Kaliforniya Üniversitesi Riverside Kampüsü jeokimya profesörü Michael McKibben, sahanın küresel ölçekteki önemine dikkat çekerek, buranın dünyanın en büyük lityumlu tuzlu su havzalarından biri olduğunu belirtti. McKibben, keşfin ABD'yi dışa bağımlılıktan bütünüyle kurtarıp Çin tekelini kıracak bir stratejik üstünlük sağlayacağını ifade etti. Benzer şekilde Kaliforniya Valisi Gavin Newsom da bölgeyi çok önceden "lityumun Suudi Arabistanı" ilan etmişti.Dev keşfin ardındaki tehlike: Çevresel riskler ve su kriziRezervin boyutu küresel enerji dönüşümü açısından devrim niteliğinde görülse de yer altındaki servete ulaşmak ciddi riskler barındırıyor. Lityumun yüzeye çıkarılması işlemi, yerkabuğunun binlerce metre derinine inen jeotermal üretim kuyuları açılarak tuzlu suyun ayrıştırılmasını ve ardından kalan sıvının yeniden yer altına basılmasını şart koşuyor.Uzmanlar ve bölge basını, bu agresif sondaj faaliyetlerinin çevrede yaşayan 180 bin yerel sakini doğrudan etkileyebileceğine işaret ediyor. Ayrıştırma aşamasında tonlarca tatlı suya ihtiyaç duyulması, bölgenin can damarı sayılan Colorado Nehri su kaynakları üzerinde benzeri görülmemiş bir tüketim baskısı yaratabilir. Enerji bağımsızlığı ile ekolojik yıkım arasındaki ince çizgi, dev keşfin geleceğini belirleyecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/ingilterenin-en-buyuk-otomobil-ureticisi-4-bin-kisiyi-isten-cikariyor-1108553928.html
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gavin newsom, abd, güney kaliforniya, colorado nehri, kaliforniya üniversitesi, çizgi, abd
gavin newsom, abd, güney kaliforniya, colorado nehri, kaliforniya üniversitesi, çizgi, abd
Gölün dibinde 26.147.480.400.000 TL'lik 'beyaz altın' keşfedildi: Dünyanın en büyük rezervi bulundu
Bilim insanları, ABD’nin Güney Kaliforniya bölgesindeki Salton Gölü'nün derinliklerinde yaklaşık 540 milyar dolar (26.147.480.400.000 TL) değerinde 18 milyon tonluk devasa bir lityum rezervi keşfetti. 382 milyon elektrikli araca güç sağlayabilecek bu 'beyaz altın' hazinesi, küresel enerji dengelerini ve jeopolitik rekabeti kökten değiştirebilir.
Güney Kaliforniya’nın kurak coğrafyasında sessizce yatan eyaletin en büyük su kütlesi, tarihin en çarpıcı yer altı zenginliklerinden birini gün yüzüne çıkardı. ABD Enerji Bakanlığı tarafından fonlanan kapsamlı jeolojik araştırmada uzmanlar, Salton Gölü tabanında modern teknolojinin en kritik hammaddesi olan ve renginden ötürü beyaz altın şeklinde nitelendirilen devasa bir lityum rezervi saptadı. Yapılan analizler, suyun binlerce metre altındaki jeotermal katmanlarda tam 18 milyon tonluk bir potansiyelin saklandığını ortaya koydu.
382 milyon elektrikli araca enerji: Çin tekeline büyük darbe
Daha önceki sondajlarda 4 milyon ton seviyesinde öngörülen kaynağın 18 milyon tona ulaştığının kesinleşmesi, uluslararası pazarda adeta bir şok dalgası yarattı. Keşfedilen bu muazzam miktar, piyasa değeri üzerinden 540 milyar dolar gibi astronomik bir ekonomik büyüklüğe karşılık gelirken, tam 382 milyon elektrikli araç için batarya üretilebilecek kapasite anlamına geliyor.
Araştırmanın 22 yazarından biri olan Kaliforniya Üniversitesi
Riverside Kampüsü jeokimya profesörü Michael McKibben, sahanın küresel ölçekteki önemine dikkat çekerek, buranın dünyanın en büyük lityumlu tuzlu su havzalarından biri olduğunu belirtti. McKibben, keşfin ABD'yi
dışa bağımlılıktan bütünüyle kurtarıp Çin
tekelini kıracak bir stratejik üstünlük sağlayacağını ifade etti. Benzer şekilde Kaliforniya Valisi Gavin Newsom
da bölgeyi çok önceden "lityumun Suudi Arabistanı" ilan etmişti.
Dev keşfin ardındaki tehlike: Çevresel riskler ve su krizi
Rezervin boyutu küresel enerji dönüşümü açısından devrim niteliğinde görülse de yer altındaki servete ulaşmak ciddi riskler barındırıyor. Lityumun yüzeye çıkarılması işlemi, yerkabuğunun binlerce metre derinine inen jeotermal üretim kuyuları açılarak tuzlu suyun ayrıştırılmasını ve ardından kalan sıvının yeniden yer altına basılmasını şart koşuyor.
Uzmanlar ve bölge basını, bu agresif sondaj faaliyetlerinin çevrede yaşayan 180 bin yerel sakini doğrudan etkileyebileceğine işaret ediyor. Ayrıştırma aşamasında tonlarca tatlı suya ihtiyaç duyulması, bölgenin can damarı sayılan Colorado Nehri
su kaynakları üzerinde benzeri görülmemiş bir tüketim baskısı yaratabilir. Enerji bağımsızlığı ile ekolojik yıkım arasındaki ince çizgi
, dev keşfin geleceğini belirleyecek.