https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/golun-dibinde-26147480400000-tllik-beyaz-altin-kesfedildi-dunyanin-en-buyuk-rezervi-bulundu-1108555204.html

Gölün dibinde 26.147.480.400.000 TL'lik 'beyaz altın' keşfedildi: Dünyanın en büyük rezervi bulundu

Gölün dibinde 26.147.480.400.000 TL'lik 'beyaz altın' keşfedildi: Dünyanın en büyük rezervi bulundu

Sputnik Türkiye

Bilim insanları, ABD’nin Güney Kaliforniya bölgesindeki Salton Gölü'nün derinliklerinde yaklaşık 540 milyar dolar (26.147.480.400.000 TL) değerinde 18 milyon... 07.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-07T13:17+0300

2026-09-07T13:17+0300

2026-09-07T13:17+0300

ekonomi̇

gavin newsom

abd

güney kaliforniya

colorado nehri

kaliforniya üniversitesi

çizgi

abd

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/01/11/1052806070_0:34:651:400_1920x0_80_0_0_3a10c239aba05bfcb32c177ce7e366db.jpg

Güney Kaliforniya’nın kurak coğrafyasında sessizce yatan eyaletin en büyük su kütlesi, tarihin en çarpıcı yer altı zenginliklerinden birini gün yüzüne çıkardı. ABD Enerji Bakanlığı tarafından fonlanan kapsamlı jeolojik araştırmada uzmanlar, Salton Gölü tabanında modern teknolojinin en kritik hammaddesi olan ve renginden ötürü beyaz altın şeklinde nitelendirilen devasa bir lityum rezervi saptadı. Yapılan analizler, suyun binlerce metre altındaki jeotermal katmanlarda tam 18 milyon tonluk bir potansiyelin saklandığını ortaya koydu.382 milyon elektrikli araca enerji: Çin tekeline büyük darbeDaha önceki sondajlarda 4 milyon ton seviyesinde öngörülen kaynağın 18 milyon tona ulaştığının kesinleşmesi, uluslararası pazarda adeta bir şok dalgası yarattı. Keşfedilen bu muazzam miktar, piyasa değeri üzerinden 540 milyar dolar gibi astronomik bir ekonomik büyüklüğe karşılık gelirken, tam 382 milyon elektrikli araç için batarya üretilebilecek kapasite anlamına geliyor.Araştırmanın 22 yazarından biri olan Kaliforniya Üniversitesi Riverside Kampüsü jeokimya profesörü Michael McKibben, sahanın küresel ölçekteki önemine dikkat çekerek, buranın dünyanın en büyük lityumlu tuzlu su havzalarından biri olduğunu belirtti. McKibben, keşfin ABD'yi dışa bağımlılıktan bütünüyle kurtarıp Çin tekelini kıracak bir stratejik üstünlük sağlayacağını ifade etti. Benzer şekilde Kaliforniya Valisi Gavin Newsom da bölgeyi çok önceden "lityumun Suudi Arabistanı" ilan etmişti.Dev keşfin ardındaki tehlike: Çevresel riskler ve su kriziRezervin boyutu küresel enerji dönüşümü açısından devrim niteliğinde görülse de yer altındaki servete ulaşmak ciddi riskler barındırıyor. Lityumun yüzeye çıkarılması işlemi, yerkabuğunun binlerce metre derinine inen jeotermal üretim kuyuları açılarak tuzlu suyun ayrıştırılmasını ve ardından kalan sıvının yeniden yer altına basılmasını şart koşuyor.Uzmanlar ve bölge basını, bu agresif sondaj faaliyetlerinin çevrede yaşayan 180 bin yerel sakini doğrudan etkileyebileceğine işaret ediyor. Ayrıştırma aşamasında tonlarca tatlı suya ihtiyaç duyulması, bölgenin can damarı sayılan Colorado Nehri su kaynakları üzerinde benzeri görülmemiş bir tüketim baskısı yaratabilir. Enerji bağımsızlığı ile ekolojik yıkım arasındaki ince çizgi, dev keşfin geleceğini belirleyecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/ingilterenin-en-buyuk-otomobil-ureticisi-4-bin-kisiyi-isten-cikariyor-1108553928.html

abd

güney kaliforniya

colorado nehri

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

gavin newsom, abd, güney kaliforniya, colorado nehri, kaliforniya üniversitesi, çizgi, abd