https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/sputnik-analizi-iran-islam-cumhuriyetinin-yeni-doktrini-1108562444.html

Sputnik analizi: İran İslam Cumhuriyeti'nin yeni doktrini

Sputnik analizi: İran İslam Cumhuriyeti'nin yeni doktrini

Sputnik Türkiye

Tahran'dan gelen son açıklamalar, İran'ın diyalog yoluyla caydırma stratejisinden, herhangi bir saldırıya daha güçlü bir karşılık verileceği asimetrik baskı... 07.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-07T16:56+0300

2026-09-07T16:56+0300

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İran, ABD için oyunun önceki kurallarının kaldırıldığını ilan etti. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, fiilen eski diplomatik paradigmadan kopuş anlamına gelen bir açıklamada bulundu: Artık simetrik saldırılar ve karşılıklı teyitleşmeler olmayacak.Mesajın özü son derece açık. Amerikalılar, orantılı yanıtlar döneminin sona erdiğini ve son operasyonlarda tanık olduklarının sadece bir deneme olduğunu anlamalı. Tahran'a göre bir sonraki sefer daha hızlı, daha sert ve daha acı verici olacak.Uygulamadaysa bu doktrinde değişikliğe işaret ediyor: İran, diyalog yoluyla caydırma stratejisinden, İran çıkarlarına yönelik herhangi bir saldırıya daha güçlü bir karşılık verileceği asimetrik baskı doktrinine resmen geçiş yapıyor. İran aynı zamanda, muhtemelen yeni İsrail veya Amerikan operasyonlarını öngörerek, artan bir tehdit algılıyor ve Washington'ın manevra alanını daraltmaya çalışıyor.Siyasi bağlamsa özellikle dikkat çekici. Açıklama, Donald Trump'ın reyting oranlarının düşük olduğu bir dönemde geldi ve Tahran, grafikleri okumakta oldukça yetenekli.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/iran-meclis-baskani-galibaf-taahhutlerinizi-bozarsaniz-en-iyi-bildigimiz-dili-kullanacagiz-1106381345.html

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