https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/iran-meclis-baskani-galibaf-taahhutlerinizi-bozarsaniz-en-iyi-bildigimiz-dili-kullanacagiz-1106381345.html
İran Meclis Başkanı Galibaf: Taahhütlerinizi bozarsanız, en iyi bildiğimiz dili kullanacağız
İran Meclis Başkanı Galibaf: Taahhütlerinizi bozarsanız, en iyi bildiğimiz dili kullanacağız
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İran Parlamentosu Başkanı ve İran müzakere heyeti başkanı Muhammed Bagır Galibaf, İran’ın diplomasiye öncelik verdiğini vurgularken, ABD'nin taahhütlerini... 09.06.2026, Sputnik Türkiye
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İran Meclis Başkanı Muhammed Bagır Galibaf, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.Galibaf, paylaştığı mesajında, “Diplomasi dilini tercih ediyoruz, ama diğer dilleri çok daha akıcı konuşuyoruz. Taahhütlerinizi bozarsanız, en iyi bildiğimiz dili kullanacağız” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/trump-abd-bu-saldiriya-gerekli-sekilde-karsilik-vermek-zorundadir-1106380956.html
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i̇ran, abd, savaş, savaş bakanlığı, savaş bakanı, savaş uçağı, apache saldırı helikopteri, apache helikopteri
İran Meclis Başkanı Galibaf: Taahhütlerinizi bozarsanız, en iyi bildiğimiz dili kullanacağız
20:29 09.06.2026 (güncellendi: 20:50 09.06.2026)
İran Parlamentosu Başkanı ve İran müzakere heyeti başkanı Muhammed Bagır Galibaf, İran’ın diplomasiye öncelik verdiğini vurgularken, ABD'nin taahhütlerini yerine getirmemesi halinde sonuçları olacağı uyarısında bulundu.
İran Meclis Başkanı Muhammed Bagır Galibaf, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Galibaf, paylaştığı mesajında, “Diplomasi dilini tercih ediyoruz, ama diğer dilleri çok daha akıcı konuşuyoruz. Taahhütlerinizi bozarsanız, en iyi bildiğimiz dili kullanacağız” dedi.