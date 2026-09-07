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New Mexico valisinden Trump'a tepki: Eyaletin adı tartışmaya açık değil
New Mexico valisinden Trump'a tepki: Eyaletin adı tartışmaya açık değil
Sputnik Türkiye
Trump'ın New Mexico eyaletinin adının ‘New America’ olarak değiştirilmesini gündeme getiren paylaşımı, eyalet valisi Michelle Lujan Grisham'ın tepkisine yol açtı. İşte gelişmeler...
2026-09-07T18:16+0300
2026-09-07T18:16+0300
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Demokrat Vali Lujan Grisham, Trump'ın eyaletin adını 'New America' olarak gösteren bir harita paylaşmasının ardından X hesabından yaptığı açıklamada, "New Mexico'nun adı tartışmaya açık değil. Amerika Birleşik Devletleri var olmadan önce de bu isim bizimdi" ifadelerini kullandı.Lujan Grisham, "Tartışmaya açık olan ne mi? Çalışan ailelerin yanında kimin durduğu" diyerek Trump'a tepki gösterdi.Vali ayrıca Trump'ın İran'daki savaştan dikkatleri uzaklaştırmaya çalıştığını savunarak, artan benzin fiyatlarına, yükselen market harcamalarına ve sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan sorunlara dikkat çekti.Trump’ın paylaşımını Beyaz Saray hesabı da paylaştıTrump, pazar günü Truth Social hesabından New Mexico'nun adının 'New America' olarak değiştirilmesini öneren bir harita paylaşmıştı. Haritada eyaletin adındaki 'Mexico' kelimesinin üzeri büyük bir çarpı çizilirken, altına 'America' ifadesi yerleştirildi. Beyaz Saray'ın resmi hesabı da aynı görseli X'te paylaştı.Trump daha sonra yaptığı başka bir paylaşımda, "Birçok kişi New Mexico'nun adının NEW AMERICA olarak değiştirilmesini önerdi" ifadelerini kullandı.Trump, New Mexico'yu ayrıca "tüm zamanların en büyük oy hilesi yapan eyaletlerinden biri" olarak nitelendirerek, "Potansiyel olarak inanılmaz bu eyaletin insanları için çok daha prestijli ve güzel bir isim. Vay canına, bayıldım!" dedi.Trump'ın paylaşımı, daha önce sosyal medyada yayılan ve başkanın New Mexico'nun adını değiştiren bir başkanlık kararnamesi imzaladığı yönündeki asılsız iddianın ardından geldi.'Harita boyamakla vakit kaybediyorlar'Lujan Grisham ise New Mexico'daki Demokrat yönetimin ailelere ücretsiz çocuk bakımı ve üniversite eğitimi sağladığını, sağlık hizmetlerine erişimi koruduğunu ve konut yatırımlarını artırdığını belirtti.Trump'ın New Mexico'ya yönelik çıkışı, Kanada ile ticaret geriliminin ortasında Ontario Gölü'nün adının 'Amerika Gölü' (Lake America) olarak değiştirilmesini öngören başkanlık kararnamesinin ardından geldi.
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new mexico, amerika birleşik devletleri, abd, haberler, x, truth social
New Mexico valisinden Trump'a tepki: Eyaletin adı tartışmaya açık değil
ABD Başkanı Donald Trump'ın New Mexico eyaletinin adının ‘New America’ olarak değiştirilmesini gündeme getiren paylaşımı, eyalet valisi Michelle Lujan Grisham'ın tepkisine yol açtı. Eyaletin adının tartışmaya açık olmadığını söyleyen Grisham, "Beyaz Saray haritaların üzerinde boyama yaparak zaman kaybederken, Nuevo Mexico işini yapıyor" dedi.
Demokrat Vali Lujan Grisham, Trump'ın eyaletin adını 'New America' olarak gösteren bir harita paylaşmasının ardından X hesabından yaptığı açıklamada, "New Mexico'nun adı tartışmaya açık değil. Amerika Birleşik Devletleri var olmadan önce de bu isim bizimdi" ifadelerini kullandı.
Lujan Grisham, "Tartışmaya açık olan ne mi? Çalışan ailelerin yanında kimin durduğu" diyerek Trump'a tepki gösterdi.
Vali ayrıca Trump'ın İran'daki savaştan dikkatleri uzaklaştırmaya çalıştığını savunarak, artan benzin fiyatlarına, yükselen market harcamalarına ve sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan sorunlara dikkat çekti.
Trump’ın paylaşımını Beyaz Saray hesabı da paylaştı
Trump, pazar günü Truth Social hesabından New Mexico'nun adının 'New America' olarak değiştirilmesini öneren bir harita paylaşmıştı. Haritada eyaletin adındaki 'Mexico' kelimesinin üzeri büyük bir çarpı çizilirken, altına 'America' ifadesi yerleştirildi. Beyaz Saray'ın resmi hesabı da aynı görseli X'te paylaştı.
Trump daha sonra yaptığı başka bir paylaşımda, "Birçok kişi New Mexico'nun adının NEW AMERICA olarak değiştirilmesini önerdi" ifadelerini kullandı.
Trump, New Mexico'yu ayrıca "tüm zamanların en büyük oy hilesi yapan eyaletlerinden biri" olarak nitelendirerek, "Potansiyel olarak inanılmaz bu eyaletin insanları için çok daha prestijli ve güzel bir isim. Vay canına, bayıldım!" dedi.
Trump'ın paylaşımı, daha önce sosyal medyada yayılan ve başkanın New Mexico'nun adını değiştiren bir başkanlık kararnamesi imzaladığı yönündeki asılsız iddianın ardından geldi.
'Harita boyamakla vakit kaybediyorlar'
Lujan Grisham ise New Mexico'daki Demokrat yönetimin ailelere ücretsiz çocuk bakımı ve üniversite eğitimi sağladığını, sağlık hizmetlerine erişimi koruduğunu ve konut yatırımlarını artırdığını belirtti.
Vali, "Beyaz Saray haritaların üzerinde boyama yaparak zaman kaybederken, Nuevo Mexico işini yapıyor" ifadelerini kullandı.
Trump'ın New Mexico'ya yönelik çıkışı, Kanada ile ticaret geriliminin ortasında Ontario Gölü'nün adının 'Amerika Gölü' (Lake America) olarak değiştirilmesini öngören başkanlık kararnamesinin ardından geldi.