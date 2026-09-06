https://anlatilaninotesi.com.tr/20260906/son-dakika-haberleri-trumptan-kanada-dolari-cikisi-abd-ile-dengesizlik-artik-kabul-edilemez-1108540490.html

Trump'tan Kanada Doları çıkışı: ABD ile dengesizlik artık kabul edilemez

Trump'tan Kanada Doları çıkışı: ABD ile dengesizlik artık kabul edilemez

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda Kanada ile ABD arasındaki “dolar dengesizliğini” hedef aldı. İşte Kanada-ABD geriliminde son durum ve açıklamalar...

2026-09-06T16:20+0300

2026-09-06T16:20+0300

2026-09-06T16:45+0300

dünya

donald trump

kanada

dolar

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Trump, şu ifadeleri kullandı:Trump’ın paylaşımı, iki ülke arasındaki ticaret geriliminin sürdüğü bir dönemde geldi. ABD yönetimi, Kanada’ya yönelik tarifeler ve ticaret anlaşması baskısını artırırken, Ottawa tarafı da karşılık vermeye devam ediyor.Kanada-ABD geriliminde son durumABD Hazine Bakanı Scott Bessent hafta sonu Kanada’yı “küçük havlayan köpek”e benzeterek, ticaret savaşının ABD fiyatlarına etkisinin “ihmal edilebilir” olduğunu savundu. “Onlara harika bir ticaret anlaşması fırsatı verildi, istemediler” dedi.Beyaz Saray, Kanada'ya ek tarifeler uygulayarak baskıyı artırıyor. Washington, 'daha iyi bir ticaret anlaşması' dayatıyor.Kanada tarafında Başbakan Mark Carney yönetimi, Batı basınına göre müzakerelerde temkinli bir tutum sergiliyor.Gerilim özellikle enerji, otomotiv ve tarım ürünlerinde maliyetleri artırma potansiyeli taşıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260906/abd-hazine-bakani-bessentten-kanadaya-kucuk-havlayan-kopek-benzetmesi-1108533722.html

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