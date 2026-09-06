Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260906/son-dakika-haberleri-trumptan-kanada-dolari-cikisi-abd-ile-dengesizlik-artik-kabul-edilemez-1108540490.html
Trump'tan Kanada Doları çıkışı: ABD ile dengesizlik artık kabul edilemez
Trump'tan Kanada Doları çıkışı: ABD ile dengesizlik artık kabul edilemez
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda Kanada ile ABD arasındaki “dolar dengesizliğini” hedef aldı. İşte Kanada-ABD geriliminde son durum ve açıklamalar...
2026-09-06T16:20+0300
2026-09-06T16:45+0300
dünya
donald trump
kanada
dolar
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/11/1108063264_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5c5960f98205d5c46dea4bb4c2345a1d.jpg
Trump, şu ifadeleri kullandı:Trump’ın paylaşımı, iki ülke arasındaki ticaret geriliminin sürdüğü bir dönemde geldi. ABD yönetimi, Kanada’ya yönelik tarifeler ve ticaret anlaşması baskısını artırırken, Ottawa tarafı da karşılık vermeye devam ediyor.Kanada-ABD geriliminde son durumABD Hazine Bakanı Scott Bessent hafta sonu Kanada’yı “küçük havlayan köpek”e benzeterek, ticaret savaşının ABD fiyatlarına etkisinin “ihmal edilebilir” olduğunu savundu. “Onlara harika bir ticaret anlaşması fırsatı verildi, istemediler” dedi.Beyaz Saray, Kanada'ya ek tarifeler uygulayarak baskıyı artırıyor. Washington, 'daha iyi bir ticaret anlaşması' dayatıyor.Kanada tarafında Başbakan Mark Carney yönetimi, Batı basınına göre müzakerelerde temkinli bir tutum sergiliyor.Gerilim özellikle enerji, otomotiv ve tarım ürünlerinde maliyetleri artırma potansiyeli taşıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260906/abd-hazine-bakani-bessentten-kanadaya-kucuk-havlayan-kopek-benzetmesi-1108533722.html
kanada
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/11/1108063264_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a47fdaaeb1c4f529940e8ced2dea6bf6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
donald trump, kanada, dolar
donald trump, kanada, dolar

Trump'tan Kanada Doları çıkışı: ABD ile dengesizlik artık kabul edilemez

16:20 06.09.2026 (güncellendi: 16:45 06.09.2026)
© REUTERS Kylie CooperDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2026
© REUTERS Kylie Cooper
Abone ol
ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda Kanada ile ABD arasındaki 'dolar dengesizliğini' hedef aldı.
Trump, şu ifadeleri kullandı:

Kanada dolarının ABD ile dengesizliği kabul edilemez. Yıllardır bu şekildeydi, ama artık böyle olmayacak.

Trump’ın paylaşımı, iki ülke arasındaki ticaret geriliminin sürdüğü bir dönemde geldi. ABD yönetimi, Kanada’ya yönelik tarifeler ve ticaret anlaşması baskısını artırırken, Ottawa tarafı da karşılık vermeye devam ediyor.

Kanada-ABD geriliminde son durum

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent hafta sonu Kanada’yı “küçük havlayan köpek”e benzeterek, ticaret savaşının ABD fiyatlarına etkisinin “ihmal edilebilir” olduğunu savundu. “Onlara harika bir ticaret anlaşması fırsatı verildi, istemediler” dedi.
Beyaz Saray, Kanada'ya ek tarifeler uygulayarak baskıyı artırıyor. Washington, 'daha iyi bir ticaret anlaşması' dayatıyor.
Kanada tarafında Başbakan Mark Carney yönetimi, Batı basınına göre müzakerelerde temkinli bir tutum sergiliyor.
Gerilim özellikle enerji, otomotiv ve tarım ürünlerinde maliyetleri artırma potansiyeli taşıyor.
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2026
DÜNYA
ABD Hazine Bakanı Bessent'ten Kanada'ya 'küçük havlayan köpek' benzetmesi
11:53
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала