https://anlatilaninotesi.com.tr/20260906/son-dakika-haberleri-trumptan-kanada-dolari-cikisi-abd-ile-dengesizlik-artik-kabul-edilemez-1108540490.html
Trump'tan Kanada Doları çıkışı: ABD ile dengesizlik artık kabul edilemez
Trump'tan Kanada Doları çıkışı: ABD ile dengesizlik artık kabul edilemez
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda Kanada ile ABD arasındaki “dolar dengesizliğini” hedef aldı. İşte Kanada-ABD geriliminde son durum ve açıklamalar...
2026-09-06T16:20+0300
2026-09-06T16:20+0300
2026-09-06T16:45+0300
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Trump, şu ifadeleri kullandı:Trump’ın paylaşımı, iki ülke arasındaki ticaret geriliminin sürdüğü bir dönemde geldi. ABD yönetimi, Kanada’ya yönelik tarifeler ve ticaret anlaşması baskısını artırırken, Ottawa tarafı da karşılık vermeye devam ediyor.Kanada-ABD geriliminde son durumABD Hazine Bakanı Scott Bessent hafta sonu Kanada’yı “küçük havlayan köpek”e benzeterek, ticaret savaşının ABD fiyatlarına etkisinin “ihmal edilebilir” olduğunu savundu. “Onlara harika bir ticaret anlaşması fırsatı verildi, istemediler” dedi.Beyaz Saray, Kanada'ya ek tarifeler uygulayarak baskıyı artırıyor. Washington, 'daha iyi bir ticaret anlaşması' dayatıyor.Kanada tarafında Başbakan Mark Carney yönetimi, Batı basınına göre müzakerelerde temkinli bir tutum sergiliyor.Gerilim özellikle enerji, otomotiv ve tarım ürünlerinde maliyetleri artırma potansiyeli taşıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260906/abd-hazine-bakani-bessentten-kanadaya-kucuk-havlayan-kopek-benzetmesi-1108533722.html
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donald trump, kanada, dolar
donald trump, kanada, dolar
Trump'tan Kanada Doları çıkışı: ABD ile dengesizlik artık kabul edilemez
16:20 06.09.2026 (güncellendi: 16:45 06.09.2026)
ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda Kanada ile ABD arasındaki 'dolar dengesizliğini' hedef aldı.
Trump, şu ifadeleri kullandı:
Kanada dolarının ABD ile dengesizliği kabul edilemez. Yıllardır bu şekildeydi, ama artık böyle olmayacak.
Trump’ın paylaşımı, iki ülke arasındaki ticaret geriliminin sürdüğü bir dönemde geldi. ABD yönetimi, Kanada’ya yönelik tarifeler ve ticaret anlaşması baskısını artırırken, Ottawa tarafı da karşılık vermeye devam ediyor.
Kanada-ABD geriliminde son durum
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent hafta sonu Kanada’yı “küçük havlayan köpek”e benzeterek, ticaret savaşının ABD fiyatlarına etkisinin “ihmal edilebilir” olduğunu savundu. “Onlara harika bir ticaret anlaşması fırsatı verildi, istemediler” dedi.
Beyaz Saray, Kanada'ya ek tarifeler uygulayarak baskıyı artırıyor. Washington, 'daha iyi bir ticaret anlaşması' dayatıyor.
Kanada tarafında Başbakan Mark Carney yönetimi, Batı basınına göre müzakerelerde temkinli bir tutum sergiliyor.
Gerilim özellikle enerji, otomotiv ve tarım ürünlerinde maliyetleri artırma potansiyeli taşıyor.