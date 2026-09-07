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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/adanada-orman-yangini-ekipler-mudahale-ediyor-1108562917.html
Adana'da orman yangını: Ekipler müdahale ediyor
Adana'da orman yangını: Ekipler müdahale ediyor
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Adana'nın Feke ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler havadan ve karadan alevlere müdahale ediyor. 07.09.2026, Sputnik Türkiye
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Mansurlu Mahallesi'nin kırsalında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi ve helikopter sevk edildi. Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/yanginda-can-pazari-yasandi-iki-gunluk-manda-yavrusu-son-anda-kurtarildi-1108559714.html
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adana, adana büyükşehir belediyesi, adana emniyet müdürlüğü, adana valiliği, adana cumhuriyet başsavcılığı, yangın, yangın alarmı, yangın helikopteri
adana, adana büyükşehir belediyesi, adana emniyet müdürlüğü, adana valiliği, adana cumhuriyet başsavcılığı, yangın, yangın alarmı, yangın helikopteri

Adana'da orman yangını: Ekipler müdahale ediyor

17:10 07.09.2026 (güncellendi: 17:12 07.09.2026)
© AA / Orman Bölge MüdürlüğüAdana'nın Feke ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor
Adana'nın Feke ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2026
© AA / Orman Bölge Müdürlüğü
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Adana'nın Feke ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler havadan ve karadan alevlere müdahale ediyor.
Mansurlu Mahallesi'nin kırsalında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi ve helikopter sevk edildi.
Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.
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