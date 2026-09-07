https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/adanada-orman-yangini-ekipler-mudahale-ediyor-1108562917.html
Adana'da orman yangını: Ekipler müdahale ediyor
Adana'da orman yangını: Ekipler müdahale ediyor
Sputnik Türkiye
Adana'nın Feke ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler havadan ve karadan alevlere müdahale ediyor. 07.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-07T17:10+0300
2026-09-07T17:10+0300
2026-09-07T17:12+0300
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adana
adana büyükşehir belediyesi
adana emniyet müdürlüğü
adana valiliği
adana cumhuriyet başsavcılığı
yangın
yangın alarmı
yangın helikopteri
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Mansurlu Mahallesi'nin kırsalında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi ve helikopter sevk edildi. Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/yanginda-can-pazari-yasandi-iki-gunluk-manda-yavrusu-son-anda-kurtarildi-1108559714.html
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adana, adana büyükşehir belediyesi, adana emniyet müdürlüğü, adana valiliği, adana cumhuriyet başsavcılığı, yangın, yangın alarmı, yangın helikopteri
adana, adana büyükşehir belediyesi, adana emniyet müdürlüğü, adana valiliği, adana cumhuriyet başsavcılığı, yangın, yangın alarmı, yangın helikopteri
Adana'da orman yangını: Ekipler müdahale ediyor
17:10 07.09.2026 (güncellendi: 17:12 07.09.2026)
Adana'nın Feke ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler havadan ve karadan alevlere müdahale ediyor.
Mansurlu Mahallesi'nin kırsalında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi ve helikopter sevk edildi.
Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.