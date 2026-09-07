https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/adanada-orman-yangini-ekipler-mudahale-ediyor-1108562917.html

Adana'da orman yangını: Ekipler müdahale ediyor

Adana'da orman yangını: Ekipler müdahale ediyor

Sputnik Türkiye

Adana'nın Feke ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler havadan ve karadan alevlere müdahale ediyor. 07.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-07T17:10+0300

2026-09-07T17:10+0300

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Mansurlu Mahallesi'nin kırsalında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi ve helikopter sevk edildi. Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/yanginda-can-pazari-yasandi-iki-gunluk-manda-yavrusu-son-anda-kurtarildi-1108559714.html

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Sputnik Türkiye

adana, adana büyükşehir belediyesi, adana emniyet müdürlüğü, adana valiliği, adana cumhuriyet başsavcılığı, yangın, yangın alarmı, yangın helikopteri