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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/yanginda-can-pazari-yasandi-iki-gunluk-manda-yavrusu-son-anda-kurtarildi-1108559714.html
Yangında can pazarı yaşandı: İki günlük manda yavrusu son anda kurtarıldı
Yangında can pazarı yaşandı: İki günlük manda yavrusu son anda kurtarıldı
Sputnik Türkiye
Antalya Muratpaşa'da çıkan yangın sera ve ahırlara sıçradı. Bölgedeki hayvanlar son anda güvenli bölgeye tahliye edildi. 07.09.2026, Sputnik Türkiye
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muratpaşa
yangın
hayvan çiftliği
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Antalya Muratpaşa'da otluk alanda çıkan yangın sera ve ahırlara sıçradı. Manda çiftliklerinde bulunan manda, inek, köpek ve eşekleri vatandaşlar kurtarmak için büyük mücadele verdi. Çiftlik sahibi kadın kurtarılan iki günlük manda yavrusuna sarılarak ağladı. Yangın bir anda büyüdü, ahırlara sıçradıTopçular Mahallesi'nde yerleşim yerinin arasındaki otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede sera ve ahırlara sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.Manda çiftliklerinin bulunduğu alanda vatandaşlar, ahırlardaki manda, inek, köpek ve eşekleri dumanların arasından güvenli bölgeye tahliye etmeye çalıştı.İki günlük yavru son anda kurtarıldıÇiftlik sahibi Pelin Barlas, gazetecilere, hayvanları güçlükle kurtardıklarını söyledi. Çiftliğin yanmasına üzüldüğünü ancak hayvanların canının kurtulduğu için mutlu olduğunu anlatan Barlas, "İki günlük manda yavrumuz da vardı. Çok şükür kurtardık. Onlara bir şey olmadı." dedi. Barlas, iki günlük manda yavrusunun kafasına su döktükten sonra yavruya sarılarak gözyaşı döktü. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/muglada-orman-yangini-alarmi-alevler-hizla-yayiliyor-1108546016.html
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antalya, muratpaşa, yangın, hayvan çiftliği, çiftlik
antalya, muratpaşa, yangın, hayvan çiftliği, çiftlik

Yangında can pazarı yaşandı: İki günlük manda yavrusu son anda kurtarıldı

16:07 07.09.2026
© Süleyman ElcinAntalya yangın
Antalya yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2026
© Süleyman Elcin
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Antalya Muratpaşa'da çıkan yangın sera ve ahırlara sıçradı. Bölgedeki hayvanlar son anda güvenli bölgeye tahliye edildi.
Antalya Muratpaşa'da otluk alanda çıkan yangın sera ve ahırlara sıçradı. Manda çiftliklerinde bulunan manda, inek, köpek ve eşekleri vatandaşlar kurtarmak için büyük mücadele verdi. Çiftlik sahibi kadın kurtarılan iki günlük manda yavrusuna sarılarak ağladı.
© Süleyman ElcinAntalya yangın
Antalya yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2026
Antalya yangın
© Süleyman Elcin

Yangın bir anda büyüdü, ahırlara sıçradı

Topçular Mahallesi'nde yerleşim yerinin arasındaki otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede sera ve ahırlara sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Manda çiftliklerinin bulunduğu alanda vatandaşlar, ahırlardaki manda, inek, köpek ve eşekleri dumanların arasından güvenli bölgeye tahliye etmeye çalıştı.
© Süleyman ElcinAntalya yangın
Antalya yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2026
Antalya yangın
© Süleyman Elcin

İki günlük yavru son anda kurtarıldı

Çiftlik sahibi Pelin Barlas, gazetecilere, hayvanları güçlükle kurtardıklarını söyledi. Çiftliğin yanmasına üzüldüğünü ancak hayvanların canının kurtulduğu için mutlu olduğunu anlatan Barlas, "İki günlük manda yavrumuz da vardı. Çok şükür kurtardık. Onlara bir şey olmadı." dedi. Barlas, iki günlük manda yavrusunun kafasına su döktükten sonra yavruya sarılarak gözyaşı döktü. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2026
TÜRKİYE
Muğla ve Antalya'da orman yangını: Alevlerin boyutu büyüdü, yangın bir ilçeye daha sıçradı
08:50
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