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Sekiz yıldır her yerde aranıyordu, kadın kılığında Kadıköy'de yakalandı
Sekiz yıldır her yerde aranıyordu, kadın kılığında Kadıköy'de yakalandı
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İstanbul'da sekiz yıldır aranan firari hükümlü Tuğrul Başar, kadın kılığında yakalandı. Başar'ın kız kardeşinin kimliğini kullanıdığı belirlendi. 07.09.2026, Sputnik Türkiye
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası ve aranması bulunan firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü. 2010 yılında Samsun ilinde yetkisi olmadığı halde resmi sıfat takınarak hırsızlık suçundan üç kesinleşmiş hapis cezası alan ve 28 Şubat 2018 yılından bu yana aranan Tuğrul Başar'ın Kadıköy'de olduğu tespit edildi.Kadın kılığına girmişAranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada şüphelinin yakalanmamak için kadın kılığında dolaştığını tespit etti.Yapılan çalışmalarda takibe alınan Tuğrul Başar önceki gün gözaltına alındı.Kız kardeşinin kimliği ile dolaşmışŞüphelinin üzerinden kız kardeşine ait kimlik çıkarken, şüphelinin bu sayede yıllardır kaçmayı başardığı belirlendi.Hakkında başkasına ait kimlik bilgilerini kullanmak suçundan da işlem yapılan Tuğrul Başar, işlemlerinin yapılması için Kadıköy, İskele polis merkezine teslim edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/sakiz-adasindan-gelen-tekneye-baskin-yapildi-binlerce-sise-kacak-icki-yakalandi-1107340226.html
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i̇stanbul, samsun, kadıköy

Sekiz yıldır her yerde aranıyordu, kadın kılığında Kadıköy'de yakalandı

14:17 07.09.2026 (güncellendi: 14:44 07.09.2026)
gözaltı
gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2026
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İstanbul'da sekiz yıldır aranan firari hükümlü Tuğrul Başar, kadın kılığında yakalandı. Başar'ın kız kardeşinin kimliğini kullanıdığı belirlendi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası ve aranması bulunan firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.
2010 yılında Samsun ilinde yetkisi olmadığı halde resmi sıfat takınarak hırsızlık suçundan üç kesinleşmiş hapis cezası alan ve 28 Şubat 2018 yılından bu yana aranan Tuğrul Başar'ın Kadıköy'de olduğu tespit edildi.

Kadın kılığına girmiş

Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada şüphelinin yakalanmamak için kadın kılığında dolaştığını tespit etti.
Yapılan çalışmalarda takibe alınan Tuğrul Başar önceki gün gözaltına alındı.

Kız kardeşinin kimliği ile dolaşmış

Şüphelinin üzerinden kız kardeşine ait kimlik çıkarken, şüphelinin bu sayede yıllardır kaçmayı başardığı belirlendi.
Hakkında başkasına ait kimlik bilgilerini kullanmak suçundan da işlem yapılan Tuğrul Başar, işlemlerinin yapılması için Kadıköy, İskele polis merkezine teslim edildi.
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