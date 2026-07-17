https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/sakiz-adasindan-gelen-tekneye-baskin-yapildi-binlerce-sise-kacak-icki-yakalandi-1107340226.html

Kaçak içki taşıyan tekneye baskın: Binlerce şişe yakalandı

Kaçak içki taşıyan tekneye baskın: Binlerce şişe yakalandı

Sputnik Türkiye

İzmir'de yapılan operasyonda 8 bin 603 kişi kaçak içki ve 502 litre etil alkol yakalandı 17.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-17T16:06+0300

2026-07-17T16:06+0300

2026-07-17T16:09+0300

türki̇ye

sakız adası

i̇zmir

kaçak içki

operasyon

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/02/1044876230_0:115:1200:790_1920x0_80_0_0_e47f4dc5878afee4da7e55cd05a6ef45.jpg

İzmir'de bir depoda ve Sakız Adası'ndan Çeşme'ye gelen bir teknede yapılan aramalarda 8 bin 603 şişe kaçak içki ile 502 litre etil alkol ele geçirildi.İki şüpheli yakalandı İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak içki ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda Çiğli ilçesindeki bir depoda ve Sakız Adası'ndan Çeşme ilçesine gelen bir teknede yapılan aramalarda 8 bin 603 şişe kaçak içki ile 502 litre etil alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/tbmmde-kabul-edildi-alkol-yasaklari-genisletildi-1106438907.html

türki̇ye

sakız adası

i̇zmir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sakız adası, i̇zmir, kaçak içki, operasyon