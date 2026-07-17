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Kaçak içki taşıyan tekneye baskın: Binlerce şişe yakalandı
Kaçak içki taşıyan tekneye baskın: Binlerce şişe yakalandı
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İzmir'de yapılan operasyonda 8 bin 603 kişi kaçak içki ve 502 litre etil alkol yakalandı 17.07.2026, Sputnik Türkiye
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sakız adası
i̇zmir
kaçak içki
operasyon
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İzmir'de bir depoda ve Sakız Adası'ndan Çeşme'ye gelen bir teknede yapılan aramalarda 8 bin 603 şişe kaçak içki ile 502 litre etil alkol ele geçirildi.İki şüpheli yakalandı İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak içki ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda Çiğli ilçesindeki bir depoda ve Sakız Adası'ndan Çeşme ilçesine gelen bir teknede yapılan aramalarda 8 bin 603 şişe kaçak içki ile 502 litre etil alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/tbmmde-kabul-edildi-alkol-yasaklari-genisletildi-1106438907.html
türki̇ye
sakız adası
i̇zmir
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sakız adası, i̇zmir, kaçak içki, operasyon
sakız adası, i̇zmir, kaçak içki, operasyon

Kaçak içki taşıyan tekneye baskın: Binlerce şişe yakalandı

16:06 17.07.2026 (güncellendi: 16:09 17.07.2026)
© AATekirdağ kaçak içki
Tekirdağ kaçak içki - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2026
© AA
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İzmir'de yapılan operasyonda 8 bin 603 kişi kaçak içki ve 502 litre etil alkol yakalandı
İzmir'de bir depoda ve Sakız Adası'ndan Çeşme'ye gelen bir teknede yapılan aramalarda 8 bin 603 şişe kaçak içki ile 502 litre etil alkol ele geçirildi.

İki şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak içki ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda Çiğli ilçesindeki bir depoda ve Sakız Adası'ndan Çeşme ilçesine gelen bir teknede yapılan aramalarda 8 bin 603 şişe kaçak içki ile 502 litre etil alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Alkol - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2026
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TBMM'de kabul edildi: Alkol yasakları genişletildi
11 Haziran , 21:01
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