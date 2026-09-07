https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/40-yila-kadar-hapsi-isteniyordu-veyis-ates-tahliye-edildi-1108558489.html
40 yıla kadar hapsi isteniyordu: Veyis Ateş tahliye edildi
40 yıla kadar hapsi isteniyordu: Veyis Ateş tahliye edildi
Sputnik Türkiye
Geçtiğimiz yıl uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Gazeteci Veyis Ateş, hakkında 40 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın ilk duruşmasında... 07.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-07T15:29+0300
2026-09-07T15:29+0300
2026-09-07T15:31+0300
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veyis ateş
tahliye
mehmet akif ersoy
habertürk gazetesi
uyuşturucu
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Geçtiğimiz yıl uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Gazeteci Veyis Ateş, hakkında 40 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın ilk duruşmasında tahliye edildi.İlk duruşmada tahliye oldu?‘Uyuşturucu Madde Kullanımını Kolaylaştırmak’ ve ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama’ suçlarından 25 yıldan 40 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Ateş, bugün hakim karşısına çıktı.Veyis Ateş ne ile suçlanıyordu?Ateş, geçtiğimiz aralık ayında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmış ve ardından tutuklanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/uyusturucu-davasinda-hakim-karsisina-cikan-veyis-ates-mehmet-akif-ersoy-cezaevinde-benden-ozur-1108554645.html
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veyis ateş, tahliye, mehmet akif ersoy, habertürk gazetesi, uyuşturucu
veyis ateş, tahliye, mehmet akif ersoy, habertürk gazetesi, uyuşturucu
40 yıla kadar hapsi isteniyordu: Veyis Ateş tahliye edildi
15:29 07.09.2026 (güncellendi: 15:31 07.09.2026)
Ayrıntılar geliyor
Geçtiğimiz yıl uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Gazeteci Veyis Ateş, hakkında 40 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın ilk duruşmasında tahliye edildi.
Geçtiğimiz yıl uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Gazeteci Veyis Ateş, hakkında 40 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın ilk duruşmasında tahliye edildi.
İlk duruşmada tahliye oldu?
‘Uyuşturucu Madde Kullanımını Kolaylaştırmak’ ve ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama’ suçlarından 25 yıldan 40 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Ateş, bugün hakim karşısına çıktı.
Veyis Ateş ne ile suçlanıyordu?
Ateş, geçtiğimiz aralık ayında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmış ve ardından tutuklanmıştı.