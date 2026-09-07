https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/40-yila-kadar-hapsi-isteniyordu-veyis-ates-tahliye-edildi-1108558489.html

40 yıla kadar hapsi isteniyordu: Veyis Ateş tahliye edildi

40 yıla kadar hapsi isteniyordu: Veyis Ateş tahliye edildi

Sputnik Türkiye

Geçtiğimiz yıl uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Gazeteci Veyis Ateş, hakkında 40 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın ilk duruşmasında... 07.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-07T15:29+0300

2026-09-07T15:29+0300

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türki̇ye

veyis ateş

tahliye

mehmet akif ersoy

habertürk gazetesi

uyuşturucu

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Geçtiğimiz yıl uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Gazeteci Veyis Ateş, hakkında 40 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın ilk duruşmasında tahliye edildi.İlk duruşmada tahliye oldu?‘Uyuşturucu Madde Kullanımını Kolaylaştırmak’ ve ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama’ suçlarından 25 yıldan 40 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Ateş, bugün hakim karşısına çıktı.Veyis Ateş ne ile suçlanıyordu?Ateş, geçtiğimiz aralık ayında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmış ve ardından tutuklanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/uyusturucu-davasinda-hakim-karsisina-cikan-veyis-ates-mehmet-akif-ersoy-cezaevinde-benden-ozur-1108554645.html

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veyis ateş, tahliye, mehmet akif ersoy, habertürk gazetesi, uyuşturucu