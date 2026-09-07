https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/1700-ukraynali-askerin-kusatilmasi-ukrayna-ordusu-icin-yeni-bir-darbe-rus-ordusu-icinse-bir-baska-1108568128.html
‘1.700 Ukraynalı askerin kuşatılması, Ukrayna ordusu için yeni bir darbe, Rus ordusu içinse bir başka başarıdır’
‘1.700 Ukraynalı askerin kuşatılması, Ukrayna ordusu için yeni bir darbe, Rus ordusu içinse bir başka başarıdır’
Sputnik Türkiye
Yemenli askeri uzman Abdülkadir, Harkov Bölgesi’nde yaklaşık 1.700 Ukraynalı askerin kuşatılmasını Rus ordusu için önemli bir askeri başarı olarak... 07.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-07T21:19+0300
2026-09-07T21:19+0300
2026-09-07T21:19+0300
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Yemenli askeri uzman Tuğgeneral Hamid Abdülkadir, Rus birliklerin Harkov Bölgesi’nde yaklaşık 1.700 Ukraynalı askeri kuşatmasını Sputnik'e değerlendirdi.Abdülkadir, ‘Rus güçlerin devam eden ilerleyişi karşısında bu kadar önemli sayıda Ukrayna askerinin kuşatılmasının, Moskova'nın Ukrayna birliklerini yıpratmayı ve manevra kabiliyetlerini, ayrıca proaktif saldırı eylemleri gerçekleştirme yeteneklerini azaltmayı amaçlayan taktiklerinin etkinliğini gösterdiğini’ vurguladı.Yemenli askeri uzman, "Sınır boyunca bir güvenlik bölgesi oluşturmak Moskova için önemli bir askeri-stratejik görevdir, zira bu sayede Ukrayna birliklerini ve ateş gücünü Rus topraklarından uzaklaştırıp sınır bölgelerine saldırma yeteneklerini sınırlayabilecektir" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/harkovun-kuzeyinde-1700-ukrayna-askeri-kusatildi-1108554085.html
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ukrayna, harkov, sputnik, ukrayna silahlı kuvvetleri, rus ordusu, moskova, uzman, yorum
ukrayna, harkov, sputnik, ukrayna silahlı kuvvetleri, rus ordusu, moskova, uzman, yorum
‘1.700 Ukraynalı askerin kuşatılması, Ukrayna ordusu için yeni bir darbe, Rus ordusu içinse bir başka başarıdır’
Yemenli askeri uzman Abdülkadir, Harkov Bölgesi’nde yaklaşık 1.700 Ukraynalı askerin kuşatılmasını Rus ordusu için önemli bir askeri başarı olarak nitelendirdi.
Yemenli askeri uzman Tuğgeneral Hamid Abdülkadir, Rus birliklerin Harkov Bölgesi’nde yaklaşık 1.700 Ukraynalı askeri kuşatmasını Sputnik'e değerlendirdi.
Bu, Rus kuvvetlerinin sahadaki etkinliğini ve bölgeler üzerinde kontrol kurma ve alanları aşırılıkçı Nazi gruplardan temizleme yeteneklerini gösteriyor. Operasyon, Rusya'nın sınırda güvenlik bölgesi oluşturma stratejisinin bir parçası olarak yürütülmekte olup Rus sınır bölgelerini, özellikle de Belgorod Bölgesi’ni Ukrayna'nın bombardıman ve saldırılarından korumayı amaçlıyor.
Abdülkadir, ‘Rus güçlerin devam eden ilerleyişi karşısında bu kadar önemli sayıda Ukrayna askerinin kuşatılmasının, Moskova'nın Ukrayna birliklerini yıpratmayı ve manevra kabiliyetlerini, ayrıca proaktif saldırı eylemleri gerçekleştirme yeteneklerini azaltmayı amaçlayan taktiklerinin etkinliğini gösterdiğini’ vurguladı.
Ukrayna'nın oluşturulan güvenlik bölgesini aşmak veya kuşatılmış birlikleri kurtarmak için etkili girişimlerde bulunmaması, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin karşı karşıya kaldığı ciddi baskıyı gösteriyor ve bazı birliklerin moralinde ve taarruz operasyonları yürütme yeteneklerinde bir düşüşe işaret edebilir."
Yemenli askeri uzman, "Sınır boyunca bir güvenlik bölgesi oluşturmak Moskova için önemli bir askeri-stratejik görevdir, zira bu sayede Ukrayna birliklerini ve ateş gücünü Rus topraklarından uzaklaştırıp sınır bölgelerine saldırma yeteneklerini sınırlayabilecektir" ifadelerini kullandı.
"Harkov Bölgesi’ndeki son gelişmeler, Rus ordusunun sahada yeni gerçeklikler kurmaya devam ettiğini, Ukrayna birliklerinin ise çatışmaların gidişatını etkileme yeteneklerini sınırlayan, giderek artan bir baskıyla karşı karşıya kaldığını gösteriyor."