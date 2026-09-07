https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/1700-ukraynali-askerin-kusatilmasi-ukrayna-ordusu-icin-yeni-bir-darbe-rus-ordusu-icinse-bir-baska-1108568128.html

‘1.700 Ukraynalı askerin kuşatılması, Ukrayna ordusu için yeni bir darbe, Rus ordusu içinse bir başka başarıdır’

‘1.700 Ukraynalı askerin kuşatılması, Ukrayna ordusu için yeni bir darbe, Rus ordusu içinse bir başka başarıdır’

Sputnik Türkiye

Yemenli askeri uzman Abdülkadir, Harkov Bölgesi’nde yaklaşık 1.700 Ukraynalı askerin kuşatılmasını Rus ordusu için önemli bir askeri başarı olarak... 07.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-07T21:19+0300

2026-09-07T21:19+0300

2026-09-07T21:19+0300

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rus ordusu

moskova

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yorum

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Yemenli askeri uzman Tuğgeneral Hamid Abdülkadir, Rus birliklerin Harkov Bölgesi’nde yaklaşık 1.700 Ukraynalı askeri kuşatmasını Sputnik'e değerlendirdi.Abdülkadir, ‘Rus güçlerin devam eden ilerleyişi karşısında bu kadar önemli sayıda Ukrayna askerinin kuşatılmasının, Moskova'nın Ukrayna birliklerini yıpratmayı ve manevra kabiliyetlerini, ayrıca proaktif saldırı eylemleri gerçekleştirme yeteneklerini azaltmayı amaçlayan taktiklerinin etkinliğini gösterdiğini’ vurguladı.Yemenli askeri uzman, "Sınır boyunca bir güvenlik bölgesi oluşturmak Moskova için önemli bir askeri-stratejik görevdir, zira bu sayede Ukrayna birliklerini ve ateş gücünü Rus topraklarından uzaklaştırıp sınır bölgelerine saldırma yeteneklerini sınırlayabilecektir" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/harkovun-kuzeyinde-1700-ukrayna-askeri-kusatildi-1108554085.html

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