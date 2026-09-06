https://anlatilaninotesi.com.tr/20260906/rusya-ukrayna-ordusunun-atesledigi-400-iha-ve-dort-gudumlu-ucak-bombasi-onledi-1108536310.html

Rusya, Ukrayna ordusunun ateşlediği 400 İHA ve dört güdümlü uçak bombası önledi

Rusya, Ukrayna ordusunun ateşlediği 400 İHA ve dört güdümlü uçak bombası önledi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava savunma güçlerinin Ukrayna ordusu tarafından ateşlenen 400 uçak tipi insansız hava aracı (İHA) ve dört güdümlü uçak bombası... 06.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-06T13:16+0300

2026-09-06T13:16+0300

2026-09-06T13:16+0300

ukrayna kri̇zi̇

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rus ordusu

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özel askeri harekat

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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri harekat bölgesinde son bir gününe ilişkin gelişmeleri paylaştı.Bakanlığın açıklamasında, Rus hava savunma güçlerinin Ukrayna ordusu tarafından ateşlenen 400 uçak tipi insansız hava aracı (İHA) ve dört güdümlü uçak bombası düşürdüğü ifade edildi.Açıklamaya göre, özel askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait toplam 674 uçak, 284 helikopter, 228.893 İHA ve diğer askeri teçhizat imha edildi.Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde 1.315 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Ayrıca son bir günde Ukrayna ordusunun, aralarında tankların da bulunduğu 11 zırhlı savaş aracı ve bir uçaksavar füze sistemi imha edildi.Rus ordusu kara ve deniz tabanlı yüksek hassasiyetli silahlar ve uzun menzilli İHA’larla Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan ulaşım ve lojistik altyapı tesislerini vurdu.

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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna, donbass, özel askeri harekat, ukrayna silahlı kuvvetleri, kayıp, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)