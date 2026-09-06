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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260906/rusya-ukrayna-ordusunun-atesledigi-400-iha-ve-dort-gudumlu-ucak-bombasi-onledi-1108536310.html
Rusya, Ukrayna ordusunun ateşlediği 400 İHA ve dört güdümlü uçak bombası önledi
Rusya, Ukrayna ordusunun ateşlediği 400 İHA ve dört güdümlü uçak bombası önledi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava savunma güçlerinin Ukrayna ordusu tarafından ateşlenen 400 uçak tipi insansız hava aracı (İHA) ve dört güdümlü uçak bombası... 06.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-06T13:16+0300
2026-09-06T13:16+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
rusya savunma bakanlığı
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ukrayna
donbass
özel askeri harekat
ukrayna silahlı kuvvetleri
kayıp
i̇ha
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri harekat bölgesinde son bir gününe ilişkin gelişmeleri paylaştı.Bakanlığın açıklamasında, Rus hava savunma güçlerinin Ukrayna ordusu tarafından ateşlenen 400 uçak tipi insansız hava aracı (İHA) ve dört güdümlü uçak bombası düşürdüğü ifade edildi.Açıklamaya göre, özel askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait toplam 674 uçak, 284 helikopter, 228.893 İHA ve diğer askeri teçhizat imha edildi.Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde 1.315 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Ayrıca son bir günde Ukrayna ordusunun, aralarında tankların da bulunduğu 11 zırhlı savaş aracı ve bir uçaksavar füze sistemi imha edildi.Rus ordusu kara ve deniz tabanlı yüksek hassasiyetli silahlar ve uzun menzilli İHA’larla Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan ulaşım ve lojistik altyapı tesislerini vurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/rus-birlikleri-adim-adim-zafere-dogru-iki-yerlesim-biriminin-kontrolu-daha-ele-gecirildi-1108053072.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna, donbass, özel askeri harekat, ukrayna silahlı kuvvetleri, kayıp, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna, donbass, özel askeri harekat, ukrayna silahlı kuvvetleri, kayıp, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

Rusya, Ukrayna ordusunun ateşlediği 400 İHA ve dört güdümlü uçak bombası önledi

13:16 06.09.2026
© Sputnik / Станислав КрасильниковRusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı
Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2026
© Sputnik / Станислав Красильников
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava savunma güçlerinin Ukrayna ordusu tarafından ateşlenen 400 uçak tipi insansız hava aracı (İHA) ve dört güdümlü uçak bombası düşürdüğünü duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri harekat bölgesinde son bir gününe ilişkin gelişmeleri paylaştı.
Bakanlığın açıklamasında, Rus hava savunma güçlerinin Ukrayna ordusu tarafından ateşlenen 400 uçak tipi insansız hava aracı (İHA) ve dört güdümlü uçak bombası düşürdüğü ifade edildi.
Açıklamaya göre, özel askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait toplam 674 uçak, 284 helikopter, 228.893 İHA ve diğer askeri teçhizat imha edildi.

Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde 1.315 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Ayrıca son bir günde Ukrayna ordusunun, aralarında tankların da bulunduğu 11 zırhlı savaş aracı ve bir uçaksavar füze sistemi imha edildi.
Rus ordusu kara ve deniz tabanlı yüksek hassasiyetli silahlar ve uzun menzilli İHA’larla Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan ulaşım ve lojistik altyapı tesislerini vurdu.
Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2026
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