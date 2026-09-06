https://anlatilaninotesi.com.tr/20260906/merkez-bankasi-faiz-karari-ne-zaman-aciklanacak-beklentiler-ne-yonde-1108532395.html
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Beklentiler ne yönde?
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Beklentiler ne yönde?
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TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), eylül ayı faiz kararı için açıklanma tarihini duyurdu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu... 06.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-06T10:37+0300
2026-09-06T10:37+0300
2026-09-06T10:37+0300
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası kararı yatırımcıların odağında bulunuyor. TCMB'nin yılın altıncı para politikası kararı 10 Eylül'de açıklanacak.Faizde beklenti ne yönde?Fatih Karahan başkanlığındaki Para Politikası Kurulu, yılın altıncı faiz kararını 10 Eylül Perşembe günü saat 14.00’te kamuoyuna duyuracak.Banka, haziran ve temmuz ayında gerçekleştirilen son toplantıda politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37 düzeyinde sabit tutma kararı almıştı.Bankanın temmuz ayında gerçekleştirdiği toplantıda, jeopolitik gelişmeler eşliğinde artan belirsizlikler neticesinde enerji fiyatlarının yeniden yükselme eğilimine girdiği belirtilerek, yakın döneme ilişkin verilerin iç talepteki zayıf seyrin belirginleştiğine işaret ettiği kaydedildi.Jeopolitik gelişmelerin maliyet kanalı, iktisadi faaliyet ve beklenti kanalı üzerinden enflasyon görünümüne etkilerinin yakından takip edildiği bildirilen duyuruda, şu değerlendirmelere yer verildi:Merkez Bankası toplantı tarihleri neler?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/gozler-merkez-bankasindaydi-faiz-karari-aciklandi-1107488050.html
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merkez bankası, faiz, faiz indirimi, faiz oranı, faiz oranları, faiz artırımı, ekonomi
merkez bankası, faiz, faiz indirimi, faiz oranı, faiz oranları, faiz artırımı, ekonomi
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Beklentiler ne yönde?
TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), eylül ayı faiz kararı için açıklanma tarihini duyurdu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Temmuz ayı faiz kararında politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutma kararı vermişti. Peki bu ay beklenti ne yönde?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası kararı yatırımcıların odağında bulunuyor. TCMB'nin yılın altıncı para politikası kararı 10 Eylül'de açıklanacak.
Faizde beklenti ne yönde?
Fatih Karahan başkanlığındaki Para Politikası Kurulu, yılın altıncı faiz kararını 10 Eylül Perşembe günü saat 14.00’te kamuoyuna duyuracak.
Banka, haziran ve temmuz ayında gerçekleştirilen son toplantıda politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37 düzeyinde sabit tutma kararı almıştı.
Bankanın temmuz ayında gerçekleştirdiği toplantıda, jeopolitik gelişmeler eşliğinde artan belirsizlikler neticesinde enerji fiyatlarının yeniden yükselme eğilimine girdiği belirtilerek, yakın döneme ilişkin verilerin iç talepteki zayıf seyrin belirginleştiğine işaret ettiği kaydedildi.
Jeopolitik gelişmelerin maliyet kanalı, iktisadi faaliyet ve beklenti kanalı üzerinden enflasyon görünümüne etkilerinin yakından takip edildiği bildirilen duyuruda, şu değerlendirmelere yer verildi:
"Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları; enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. "
Merkez Bankası toplantı tarihleri neler?
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