https://anlatilaninotesi.com.tr/20260906/japonyanin-habarovsktaki-zafer-anitinin-kaldirilmasi-talebine-rusyadan-yanit-1108534314.html
Japonya’nın Habarovsk'taki Zafer Anıtı’nın kaldırılması talebine Rusya’dan yanıt
Japonya’nın Habarovsk'taki Zafer Anıtı’nın kaldırılması talebine Rusya’dan yanıt
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Japonya'nın Habarovsk'taki Zafer Anıtı'nın kaldırılması talebine ilişkin, bunun ‘güneşten ışık saçmamasını’... 06.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-06T12:06+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Tokyo'nun, Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda militarist Japonya'ya karşı kazandığı zafer anısına Habarovsk kentinde dikilen Zafer Anıtı'nın kaldırılması talebine ilişkin, bunun ‘güneşten ışık saçmamasını’ istemekle aynı şey olduğunu söyledi.Sputnik’in ilgili sorusuna yanıt veren Zaharova, “Geriye kalan tek şey, rüzgardan esmemesini ve güneşten ışık saçmamasını istemektir” dedi ve şöyle devam etti:Zaharova, “Eğer Tokyo Japon tarihini küçümsüyorsa, bu hastalık başkalarına da yayılmamalı” ifadelerini kullandı.Daha önce Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, X hesabında yaptığı bir paylaşımla Rusya'dan, Habarovsk'ta Sovyetler Birliği'nin Japonya'ya karşı kazandığı zaferin anısına dikilen anıtı kaldırmasını talep etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/zaharova-zelenskiynin-rus-sivil-havaciligina-yonelik-tehditleri-geri-donusu-olmayan-bir-nokta-1108514701.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, sovyetler birliği, japonya, sanae takaichi, habarovsk, tokyo, sputnik, x, i̇kinci dünya savaşı
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, sovyetler birliği, japonya, sanae takaichi, habarovsk, tokyo, sputnik, x, i̇kinci dünya savaşı
Japonya’nın Habarovsk'taki Zafer Anıtı’nın kaldırılması talebine Rusya’dan yanıt
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Japonya'nın Habarovsk'taki Zafer Anıtı'nın kaldırılması talebine ilişkin, bunun ‘güneşten ışık saçmamasını’ istemekle aynı şey olduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Tokyo'nun, Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda militarist Japonya'ya karşı kazandığı zafer anısına Habarovsk kentinde dikilen Zafer Anıtı'nın kaldırılması talebine ilişkin, bunun ‘güneşten ışık saçmamasını’ istemekle aynı şey olduğunu söyledi.
Sputnik’in ilgili sorusuna yanıt veren Zaharova, “Geriye kalan tek şey, rüzgardan esmemesini ve güneşten ışık saçmamasını istemektir” dedi ve şöyle devam etti:
Topraklarımız atalarımız tarafından korunuyor, tarihimiz gerçeklere dayanıyor, hafızamız ise anıtlarda yaşıyor.
Zaharova, “Eğer Tokyo Japon tarihini küçümsüyorsa, bu hastalık başkalarına da yayılmamalı” ifadelerini kullandı.
Daha önce Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, X hesabında yaptığı bir paylaşımla Rusya'dan, Habarovsk'ta Sovyetler Birliği'nin Japonya'ya karşı kazandığı zaferin anısına dikilen anıtı kaldırmasını talep etmişti.