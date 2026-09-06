https://anlatilaninotesi.com.tr/20260906/japonyanin-habarovsktaki-zafer-anitinin-kaldirilmasi-talebine-rusyadan-yanit-1108534314.html

Japonya’nın Habarovsk'taki Zafer Anıtı’nın kaldırılması talebine Rusya’dan yanıt

Japonya’nın Habarovsk'taki Zafer Anıtı’nın kaldırılması talebine Rusya’dan yanıt

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Japonya'nın Habarovsk'taki Zafer Anıtı'nın kaldırılması talebine ilişkin, bunun ‘güneşten ışık saçmamasını’... 06.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-06T12:06+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Tokyo'nun, Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda militarist Japonya'ya karşı kazandığı zafer anısına Habarovsk kentinde dikilen Zafer Anıtı'nın kaldırılması talebine ilişkin, bunun ‘güneşten ışık saçmamasını’ istemekle aynı şey olduğunu söyledi.Sputnik’in ilgili sorusuna yanıt veren Zaharova, “Geriye kalan tek şey, rüzgardan esmemesini ve güneşten ışık saçmamasını istemektir” dedi ve şöyle devam etti:Zaharova, “Eğer Tokyo Japon tarihini küçümsüyorsa, bu hastalık başkalarına da yayılmamalı” ifadelerini kullandı.Daha önce Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, X hesabında yaptığı bir paylaşımla Rusya'dan, Habarovsk'ta Sovyetler Birliği'nin Japonya'ya karşı kazandığı zaferin anısına dikilen anıtı kaldırmasını talep etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/zaharova-zelenskiynin-rus-sivil-havaciligina-yonelik-tehditleri-geri-donusu-olmayan-bir-nokta-1108514701.html

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