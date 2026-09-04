https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/zaharova-zelenskiynin-rus-sivil-havaciligina-yonelik-tehditleri-geri-donusu-olmayan-bir-nokta-1108514701.html

Zaharova: Zelenskiy’nin Rus sivil havacılığına yönelik tehditleri ‘geri dönüşü olmayan bir nokta’

Zaharova: Zelenskiy’nin Rus sivil havacılığına yönelik tehditleri ‘geri dönüşü olmayan bir nokta’

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Vladimir Zelenskiy’nin Rusya’nın sivil havacılık altyapısını hedef alacaklarına dair açıklamalarının, Kiev'i... 04.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-04T21:44+0300

2026-09-04T21:44+0300

2026-09-04T21:44+0300

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Rus basınına açıklamalarda bulunan Zaharova, Batılı ülkelerin Kiev yönetimine sağladığı askeri ve mali yardımlara dikkat çekti. Zaharova, "Zelenskiy’nin sivil havacılık altyapısına saldırı düzenleyeceklerini duyurması, ona silah ve para yardımı yapmayı sürdüren ülkelerin kendilerini bu terörizmden ayrı tutma imkanını kelimenin tam anlamıyla ortadan kaldırmıştır. Bu durum, kesinlikle geri dönüşü olmayan bir noktadır" ifadelerini kullandı.Zaharova'nın gündeminde Almanya’daki Leipzig Havalimanı’nda insansız hava araçlarıyla (İHA) ilgili yaşanan olay da vardı. Yaşananları bir "provokasyon" olarak nitelendiren Rus Sözcü, bu eylemin Almanya topraklarında yürütülen Rusya Devlet Duması seçim sürecine zarar vermeyi amaçladığını vurguladı.Öte yandan Zaharova, Rusya ile ABD'nin ilgili kurumları ve istihbarat servisleri arasındaki iletişim kanallarının ise açık olduğunu ve işlemeyi sürdürdüğünü sözlerine ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/rusya-icaoyu-kievin-sivil-havaciliga-mudahalesini-kinamaya-cagirdi-1108510068.html

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mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, vladimir zelenskiy, kiev, almanya, rusya devlet duması, abd