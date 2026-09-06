https://anlatilaninotesi.com.tr/20260906/3-gun-3-gece-suren-dugunden-4-milyonluk-takilarla-kactigi-iddia-edilen-gelin-gozaltina-alindi-1108531133.html

3 gün 3 gece süren düğünden 4 milyonluk takılarla kaçtığı iddia edilen gelin gözaltına alındı: Altınlar nerede?

3 gün 3 gece süren düğünden 4 milyonluk takılarla kaçtığı iddia edilen gelin gözaltına alındı: Altınlar nerede?

Sputnik Türkiye

Muğla’da milyonluk düğün takılarıyla kaybolduğu iddia edilen Özbekistan uyruklu gelin gözaltına alındı. Evde yapılan aramada altınlar bulunamadı. 06.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-06T10:07+0300

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Muğla'nın Milas ilçesinde 3 gün 3 gece süren düğünün ardından milyonlarca liralık takıyla kaybolduğu öne sürülen Özbekistan uyruklu gelin Mamura Burkhonova (28) gözaltına alındı.Çomakdağ Kızılağaç Mahallesi’nde düzenlenen düğünün ertesi sabahı Burkhonova’nın evde olmadığı fark edildi.4 milyon liralık altın kimde?Muğla Gazetesi'nin haberine göre aile, düğünde takılan yaklaşık 4 milyon lira değerindeki altın ve ziynet eşyalarının da kayıp olduğunu öne sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu.Milas Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla çalışma başlatan polis ekipleri, Burkhonova’yı gözaltına aldı.Gelin ifade verdiBurkhonova ilk ifadesinde altın ve ziynet eşyalarını kendisinin almadığını söyledi. Emniyet ekipleri tarafından gözaltına alınan gelinin ilk ifadesinde, düğünde takılan ve kayıp olduğu öne sürülen altın ve ziynet eşyalarını kendisinin almadığını söylediği öğrenildi. Polis ekiplerinin gelinin gözaltına alındığı evde yaptığı aramada da söz konusu altın ve ziynet eşyalarına rastlanmadığı belirtildi.Düğünde yağlı güreş yapılmıştıSabah gazetesi haberine göre 19 Ağustos'ta yapılan düğünde Türkiye'de nadir görülen ve 500 yıllık bir gelenek olan gece yağlı güreşleri de eklenmişti. Güreşe Kırkpınar'ın ünlü başpehlivanları Recep Kara, Abdullah Güngör, Feyzullah Aktürk, Yalçın Üncül, Bekir Can Özturgut, Cenk İldem, Okan Yavaş ve Salih Erinç katılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/yargitaydan-emsal-karar-dugunde-takilan-takilar-kimindir-tartismasina-son-noktayi-koydu-yeni-doneme-1107331087.html

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