https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/yargitaydan-emsal-karar-dugunde-takilan-takilar-kimindir-tartismasina-son-noktayi-koydu-yeni-doneme-1107331087.html

Yargıtay'dan emsal karar: 'Düğünde takılan takılar kimindir?' tartışmasına son noktayı koydu, yeni döneme dikkat çekti

Yargıtay'dan emsal karar: 'Düğünde takılan takılar kimindir?' tartışmasına son noktayı koydu, yeni döneme dikkat çekti

Sputnik Türkiye

Boşanma davalarında düğünde takılan takıların kime ait olduğu tartışmalarına Yargıtay son noktayı koydu. Verilen emsal kararda 'takılar kime takıldıysa ona... 17.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-17T11:49+0300

2026-07-17T11:49+0300

2026-07-17T11:49+0300

türki̇ye

yargıtay

yüksek mahkeme

takı

gelin

damat

altın

altın bilezik

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Yargıtay 2. Hukuk Dairesi verdiği emsal kararla, boşanma davalarında en çok tartışmaya neden olan 'düğünde takılan takılar kimde kalır?' sorusuna net bir yanıt verdi. Daire, 'düğünde takılar kime takıldıysa ona aittir' kararı verirken bunun gerekçesini de açıkladı. Kararda, toplumun gelenek ve göreneklerinin artık değiştiğinin altı çizilirken ekonomik gerekçelere de vurgu yapıldı. Yargıtay son dönemde düğünlerde çok kullanılan takı sandığına atılan altınlarla ilgili de bir karar verdi.Karar değişti peki neden? Anlaşma yoksa takılar kime gider?Türkiye'de yıllardır 'düğünde takılan takılar geline aittir' şeklindeki içtihat Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin 2024 yılında verdiği kararla değişti ve yeni içtihatla birlikte 'takılar kime takılırsa onundur' kararı onandı. Yüksek Mahkeme son verdiği kararla takı dağılımının neden değiştiğini madde madde anlattı. Kararda 'toplumun gelenek ve göreneklerinin zamanla değişikliğe uğradığı' vurgusu yapılırken şunlar kaleme alındı: "Dairemizin önceki içtihatları, "aksine bir anlaşma ya da örf âdet kuralı olmadığı takdirde, düğünde kim tarafından hangi eşe ne verilirse verilsin, ne takılırsa takılsın (ziynet eşyası, altın, döviz, TL vs.) bunların hepsi kadına ait sayılır" yönünde idi. Ancak toplumuzun gelenek ve göreneklerinin zamanla değişikliğe uğraması, ekonomik ve hukuksal ilişkilerin dinamik yapısı ve özellikle; düğünlerde kadına özgü ziynet eşyalarının dışında, ortak bir yaşam kurma aşamasında olan eşlere maddî katkı sağlamak amacıyla, ekonomik değeri olan başka şeylerin de takılması/verilmesi dikkate alınarak, düğünde eşlere takılan/verilen ve ekonomik değeri olan eşyalarla ilgili davalarda, Dairemizin içtihatlarında değişikliğe gidilmesi zorunluluğu doğmuştur.İlkesel nitelikte karar alındıBu konuda Dairemizin ilkesel nitelikteki yeni görüşüne göre; taraflar arasında ziynet eşyalarının paylaşımı konusunda anlaşma mevcut ise paylaşım bu anlaşmaya göre gerçekleştirilir. Ziynet eşyalarının paylaşımı konusunda taraflar arasında anlaşma bulunmadığı takdirde yerel örf ve adetin varlığı iddia ve ispat edilirse bu kurala göre paylaşım gerçekleştirilir. Aksi takdirde erkeğe ve kadına takılan/verilen ve ekonomik değer taşıyan her şey kural olarak kendilerine aittir. Ne var ki takılar içinde karşı cinse özgü (kadına ya da erkeğe özgü) bir şey varsa o cinse verilmiş sayılır. Özgü olma konusunda çekişme varsa ve gerektiğinde bilirkişi incelemesi yapılmalıdır. Bilirkişi incelemesi sonucunda o şeyin her iki cinse özgü olduğu belirlenmişse o şey takılan/verilen eşe ait olur.Takı sandığına atılan altınlar kime ait? Takı sandığı/torbasına konulan ekonomik değer taşıyan şeyin aidiyeti konusunda; konulan şey kadına ya da erkeğe özgü bir şey ise o cinse verilmiş sayılır, o şeyin her iki cinse özgü olduğu belirlenmişse ortak kabul edilmelidir. Uyuşmazlık, tarafların iddia ve savunmaları da dikkate alınarak bu ilkeler doğrultusunda çözülmelidir."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260223/dugunde-ceyrek-altin-gelmeyince-icra-baslatti-kendi-taktigi-altini-geri-aldi-1103711877.html

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yargıtay, yüksek mahkeme, takı, gelin, damat, altın, altın bilezik