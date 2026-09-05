https://anlatilaninotesi.com.tr/20260905/slutskiy-trump-avrupadaki-savas-yanlilarini-susturdu-1108516761.html
Slutskiy: Trump, Avrupa'daki savaş yanlılarını susturdu
Slutskiy: Trump, Avrupa'daki savaş yanlılarını susturdu
Sputnik Türkiye
Rusya Liberal Demokrat Partisi (LDPR) Lideri Leonid Slutskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Rusya'nın NATO'ya saldırma niyeti olmadığı" yönündeki açıklamasıyla... 05.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-05T01:23+0300
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leonid slutskiy
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Rusya Liberal Demokrat Partisi (LDPR) Lideri Leonid Slutskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'nın NATO ülkelerine saldıracağı yönündeki iddiaları yalanlayan sözlerini değerlendirdi.Slutskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Trump’ın bu açıklamasıyla Avrupa'daki "savaş partisini" frenlerken, Washington'un Avrupa'daki "Berlin provokasyonuyla dayanışma geçidine" katılmayı reddettiğini de açıkça göstermiş olduğunu belirtti.Trump daha önce, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i çok iyi tanıdığını ve kendisiyle temas halinde olduğunu belirterek, Rus liderin NATO ülkelerine saldırma peşinde olmadığını ifade etmişti. Moskova da böyle bir planı olmadığını defalarca vurgulamıştı.5 Ağustos'ta Leipzig Halle Havalimanı'ndaki Ukrayna kargo uçaklarının park alanında patlayıcı yüklü bir İHA'nın bulunmasının ardından Almanya, somut bir kanıt sunmadan Rusya'yı suçlamıştı. Moskova ise olayı aceleyle uydurulmuş bir provokasyon olarak nitelendirmişti.Rusya'nın Almanya Büyükelçisi Sergey Neçayev, 1 Eylül'de çağrıldığı Alman Dışişleri Bakanlığı'nda Berlin'in Rusya'ya yönelik suçlamalarını asılsız ve saçma olarak nitelendirerek kesin bir dille reddetmişti. Büyükelçi ayrıca, Leipzig'deki provokasyonun Kiev rejiminin ve Ukrayna çatışmasını körükleyenlerin amaçlarına hizmet ettiğini belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/trump-witkoff-ve-kushner-moskovaya-ukrayna-icin-ateskes-teklifi-goturecek-1108515303.html
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leonid slutskiy, rusya liberal demokrat partisi, rusya, donald trump, nato, almanya, berlin, moskova, sergey neçayev, telegram
leonid slutskiy, rusya liberal demokrat partisi, rusya, donald trump, nato, almanya, berlin, moskova, sergey neçayev, telegram
Slutskiy: Trump, Avrupa'daki savaş yanlılarını susturdu
01:23 05.09.2026 (güncellendi: 01:29 05.09.2026)
Rusya Liberal Demokrat Partisi (LDPR) Lideri Leonid Slutskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Rusya'nın NATO'ya saldırma niyeti olmadığı" yönündeki açıklamasıyla Avrupa'daki savaş çığırtkanlarını susturduğunu ve Washington'un Berlin'in provokasyonuna alet olmadığını belirtti.
Rusya Liberal Demokrat Partisi (LDPR) Lideri Leonid Slutskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'nın NATO ülkelerine saldıracağı yönündeki iddiaları yalanlayan sözlerini değerlendirdi.
Slutskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Trump’ın bu açıklamasıyla Avrupa'daki "savaş partisini" frenlerken, Washington'un Avrupa'daki "Berlin provokasyonuyla dayanışma geçidine" katılmayı reddettiğini de açıkça göstermiş olduğunu belirtti.
Donald Trump, Rusya'nın NATO ülkelerine saldırma niyeti olmadığını açıkça belirterek Avrupa'daki savaş yanlılarını bir kez daha yerine oturttu. Beyaz Saray, Avrupa başkentlerinin Berlin'in provokasyonuyla sergilediği 'dayanışma geçidinin' açıkça dışında kaldı.
Trump daha önce, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i çok iyi tanıdığını ve kendisiyle temas halinde olduğunu belirterek, Rus liderin NATO ülkelerine saldırma peşinde olmadığını ifade etmişti. Moskova da böyle bir planı olmadığını defalarca vurgulamıştı.
5 Ağustos'ta Leipzig Halle Havalimanı'ndaki Ukrayna kargo uçaklarının park alanında patlayıcı yüklü bir İHA'nın bulunmasının ardından Almanya, somut bir kanıt sunmadan Rusya'yı suçlamıştı. Moskova ise olayı aceleyle uydurulmuş bir provokasyon olarak nitelendirmişti.
Rusya'nın Almanya Büyükelçisi Sergey Neçayev, 1 Eylül'de çağrıldığı Alman Dışişleri Bakanlığı'nda Berlin'in Rusya'ya yönelik suçlamalarını asılsız ve saçma olarak nitelendirerek kesin bir dille reddetmişti. Büyükelçi ayrıca, Leipzig'deki provokasyonun Kiev rejiminin ve Ukrayna çatışmasını körükleyenlerin amaçlarına hizmet ettiğini belirtmişti.