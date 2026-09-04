https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/trump-witkoff-ve-kushner-moskovaya-ukrayna-icin-ateskes-teklifi-goturecek-1108515303.html
Trump: Witkoff ve Kushner, Moskova’ya Ukrayna için ateşkes teklifi götürecek
Trump: Witkoff ve Kushner, Moskova’ya Ukrayna için ateşkes teklifi götürecek
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner’in yaklaşan Moskova ziyaretleri sırasında, Ukrayna'daki çatışmayı sona... 04.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-04T22:14+0300
2026-09-04T22:14+0300
2026-09-04T22:56+0300
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ABD Başkanı Donald Trump, Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'in Rusya'nın başkenti Moskova'ya yapması beklenen ziyarete ilişkin açıklamalarda bulundu.Oval Ofis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, heyetin Ukrayna'daki savaşı bitirmeye yönelik bir planla yola çıkacağını belirterek, "Onlar (Witkoff ve Kushner) yanlarında savaşı sona erdirecek bir teklif götürüyorlar. Bu, Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmeyi başarmamız için elimizde iyi bir şans olabilir" ifadelerini kullandı.Trump'ın bu sözleri, henüz resmi olarak teyit edilmemiş olan Moskova ziyaretine ilişkin Amerikan tarafından yapılan ilk resmi açıklama niteliği taşıyor.Daha önce ABD merkezli Bloomberg ajansı, Witkoff ve Kushner'in müzakerelerde bulunmak üzere cumartesi günü Moskova'ya varmalarının beklendiğini duyurmuştu.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin salı günü yaptığı açıklamada, Ukrayna ile müzakere sürecinin 'dondurulmuş' durumda olduğunu, buna rağmen Moskova'nın diplomatik çözüm arayan tüm taraflarla görüşmeye hazır olduğu belirtmişti. ABD'li temsilcilerle çalışmaktan memnuniyet duyacaklarını vurgulayan Rus lider, Beyaz Saray temsilcilerinin Rusya'da her zaman "hoş karşılanan konuklar" olduğunu ve Kremlin'in kendileriyle çalışmaktan memnuniyet duyacağını ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/peskov-ukraynada-bariscil-cozumu-dislamiyoruz-ancak-henuz-somut-emare-yok-1108501865.html
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donald trump, abd, steve witkoff, jared kushner, moskova, ukrayna, ateşkes, bloomberg
donald trump, abd, steve witkoff, jared kushner, moskova, ukrayna, ateşkes, bloomberg
Trump: Witkoff ve Kushner, Moskova’ya Ukrayna için ateşkes teklifi götürecek
22:14 04.09.2026 (güncellendi: 22:56 04.09.2026)
ABD Başkanı Donald Trump, Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner’in yaklaşan Moskova ziyaretleri sırasında, Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirecek bir barış teklifi sunacaklarını açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'in Rusya'nın başkenti Moskova'ya yapması beklenen ziyarete ilişkin açıklamalarda bulundu.
Oval Ofis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, heyetin Ukrayna'daki savaşı bitirmeye yönelik bir planla yola çıkacağını belirterek, "Onlar (Witkoff ve Kushner) yanlarında savaşı sona erdirecek bir teklif götürüyorlar. Bu, Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmeyi başarmamız için elimizde iyi bir şans olabilir" ifadelerini kullandı.
Trump'ın bu sözleri, henüz resmi olarak teyit edilmemiş olan Moskova ziyaretine ilişkin Amerikan tarafından yapılan ilk resmi açıklama niteliği taşıyor.
Daha önce ABD merkezli Bloomberg ajansı, Witkoff ve Kushner'in müzakerelerde bulunmak üzere cumartesi günü Moskova'ya varmalarının beklendiğini duyurmuştu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin salı günü yaptığı açıklamada, Ukrayna ile müzakere sürecinin 'dondurulmuş' durumda olduğunu, buna rağmen Moskova'nın diplomatik çözüm arayan tüm taraflarla görüşmeye hazır olduğu belirtmişti. ABD'li temsilcilerle çalışmaktan memnuniyet duyacaklarını vurgulayan Rus lider, Beyaz Saray temsilcilerinin Rusya'da her zaman "hoş karşılanan konuklar" olduğunu ve Kremlin'in kendileriyle çalışmaktan memnuniyet duyacağını ifade etmişti.