https://anlatilaninotesi.com.tr/20260905/rusyadan-ukraynadaki-hedeflere-grup-taarruzu-1108519562.html
Rusya'dan Ukrayna'daki hedeflere grup taarruzu
Rusya'dan Ukrayna'daki hedeflere grup taarruzu
Sputnik Türkiye
Rus kuvvetleri gece saatlerinde Ukrayna'daki metalürji tesislerine, lojistik merkezlerine ve enerji altyapısına grup bombardımanları düzenledi. 05.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-05T09:52+0300
2026-09-05T09:52+0300
2026-09-05T09:52+0300
ukrayna kri̇zi̇
ukrayna
nikolayev
rusya silahlı kuvvetleri
rusya savunma bakanlığı
silahlı i̇ha (si̇ha)
odessa
özel askeri harekat
rus ordusu
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Rusya Silahlı Kuvvetleri, kara bazlı güdümlü silahlar ve uzun menzilli SİHA'larla Dnepropetrovsk Bölgesi'nde Ukrayna'nın savunma sanayisine metal ürünler tedarik eden metalürji tesislerinin yanı sıra Nikolayev Bölgesi'nde lojistik merkezleri ve bir trafo merkezi ile Odessa Bölgesi'ndeki askeri tesisleri vurdu.📢Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre vurulan hedefler:📍Dnepropetrovsk Bölgesi:💥Ukrayna'nın askeri üretimi için önemli metal ürün tedarikçileri olan Kametstal metalürji fabrikası ve Dneprovsky metalürji fabrikası📍Nikolayev Bölgesi:💥Askeri lojistik merkezi ve Nikolayev trafo merkezi📍Odessa Bölgesi:💥Askeri lojistik merkezi📍Çernomorsk Limanı:💥Ukrayna ordusu için silah ve askeri teçhizat taşıyan kuru yük gemisi📍Kiev Bölgesi:💥Svyatopetrovskiy askeri lojistik merkezi💥Blistavitsa askeri kampındaki iki yakıt depolama tesisi💥Haberleşme ve keşif merkezi
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/trump-witkoff-ve-kushner-moskovaya-ukrayna-icin-ateskes-teklifi-goturecek-1108515303.html
ukrayna
nikolayev
odessa
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ukrayna, nikolayev, rusya silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı, silahlı i̇ha (si̇ha), odessa, özel askeri harekat, rus ordusu
ukrayna, nikolayev, rusya silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı, silahlı i̇ha (si̇ha), odessa, özel askeri harekat, rus ordusu
Rusya'dan Ukrayna'daki hedeflere grup taarruzu
Rus kuvvetleri gece saatlerinde Ukrayna'daki metalürji tesislerine, lojistik merkezlerine ve enerji altyapısına grup bombardımanları düzenledi.
Rusya Silahlı Kuvvetleri, kara bazlı güdümlü silahlar ve uzun menzilli SİHA'larla Dnepropetrovsk Bölgesi'nde Ukrayna'nın savunma sanayisine metal ürünler tedarik eden metalürji tesislerinin yanı sıra Nikolayev Bölgesi'nde lojistik merkezleri ve bir trafo merkezi ile Odessa Bölgesi'ndeki askeri tesisleri vurdu
.
📢Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre vurulan hedefler:
📍Dnepropetrovsk Bölgesi:
💥Ukrayna'nın askeri üretimi için önemli metal ürün tedarikçileri olan Kametstal metalürji fabrikası ve Dneprovsky metalürji fabrikası
📍Nikolayev Bölgesi:
💥Askeri lojistik merkezi ve Nikolayev trafo merkezi
📍Odessa Bölgesi:
💥Askeri lojistik merkezi
📍Çernomorsk Limanı:
💥Ukrayna ordusu için silah ve askeri teçhizat taşıyan kuru yük gemisi
📍Kiev Bölgesi:
💥Svyatopetrovskiy askeri lojistik merkezi
💥Blistavitsa askeri kampındaki iki yakıt depolama tesisi
💥Haberleşme ve keşif merkezi