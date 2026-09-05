https://anlatilaninotesi.com.tr/20260905/rus-disisleri-bakani-lavrov-nazizmin-zehirli-mirasi-avrupanin-tamamina-yayiliyor-1108524373.html

Rus Dışişleri Bakanı Lavrov: Nazizmin zehirli mirası Avrupa’nın tamamına yayılıyor

Rus Dışişleri Bakanı Lavrov: Nazizmin zehirli mirası Avrupa’nın tamamına yayılıyor

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Nazizmin Avrupa genelinde yeniden yayıldığını dile getirerek özellikle Ukrayna’daki durumun 'yoğunlaşmış' bir örnek... 05.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-05T17:06+0300

2026-09-05T17:06+0300

2026-09-05T17:06+0300

ukrayna kri̇zi̇

avrupa

ukrayna

sergey lavrov

rusya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/08/1106339464_0:0:2860:1609_1920x0_80_0_0_0a560e1b968ef873604318c08de6ce5b.jpg

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Nazizmin zehirli mirasının Avrupa’nın tamamına, özellikle de Ukrayna’ya yayıldığını vurguladı.Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Birleşik Rusya Partisi’nin seçim listesindeki ilk beş isimle gerçekleştirdiği toplantıda, “Büyük atalarımız Nazizmi yendi ancak onun zehirli mirası şimdi Avrupa’nın tamamına ve Ukrayna’da ise yoğunlaşmış bir biçimde yayılıyor” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260905/centcom-duyurdu-irana-ait-3-ham-petrol-tankerine-saldiri-duzenlendi-1108524150.html

ukrayna

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avrupa, ukrayna, sergey lavrov, rusya