Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260905/rus-disisleri-bakani-lavrov-nazizmin-zehirli-mirasi-avrupanin-tamamina-yayiliyor-1108524373.html
Rus Dışişleri Bakanı Lavrov: Nazizmin zehirli mirası Avrupa’nın tamamına yayılıyor
Rus Dışişleri Bakanı Lavrov: Nazizmin zehirli mirası Avrupa’nın tamamına yayılıyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Nazizmin Avrupa genelinde yeniden yayıldığını dile getirerek özellikle Ukrayna’daki durumun 'yoğunlaşmış' bir örnek... 05.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-05T17:06+0300
2026-09-05T17:06+0300
ukrayna kri̇zi̇
avrupa
ukrayna
sergey lavrov
rusya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/08/1106339464_0:0:2860:1609_1920x0_80_0_0_0a560e1b968ef873604318c08de6ce5b.jpg
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Nazizmin zehirli mirasının Avrupa’nın tamamına, özellikle de Ukrayna’ya yayıldığını vurguladı.Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Birleşik Rusya Partisi’nin seçim listesindeki ilk beş isimle gerçekleştirdiği toplantıda, “Büyük atalarımız Nazizmi yendi ancak onun zehirli mirası şimdi Avrupa’nın tamamına ve Ukrayna’da ise yoğunlaşmış bir biçimde yayılıyor” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260905/centcom-duyurdu-irana-ait-3-ham-petrol-tankerine-saldiri-duzenlendi-1108524150.html
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/08/1106339464_7:0:2738:2048_1920x0_80_0_0_d2c42ef6dcff1458aa265ce6bed0d1f0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
avrupa, ukrayna, sergey lavrov, rusya
avrupa, ukrayna, sergey lavrov, rusya

Rus Dışişleri Bakanı Lavrov: Nazizmin zehirli mirası Avrupa’nın tamamına yayılıyor

17:06 05.09.2026
© Sputnik / Kristina Solovyova / Multimedya arşivine gidinВстреча главы МИД РФ С. Лаврова и главы МИД Бангладеш Х. Рахмана
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и главы МИД Бангладеш Х. Рахмана - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2026
© Sputnik / Kristina Solovyova
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Nazizmin Avrupa genelinde yeniden yayıldığını dile getirerek özellikle Ukrayna’daki durumun 'yoğunlaşmış' bir örnek oluşturduğunu söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Nazizmin zehirli mirasının Avrupa’nın tamamına, özellikle de Ukrayna’ya yayıldığını vurguladı.
Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Birleşik Rusya Partisi’nin seçim listesindeki ilk beş isimle gerçekleştirdiği toplantıda, “Büyük atalarımız Nazizmi yendi ancak onun zehirli mirası şimdi Avrupa’nın tamamına ve Ukrayna’da ise yoğunlaşmış bir biçimde yayılıyor” dedi.
CENTCOM, İran'a yeni saldırıları bu fotoğraflarla duyurdu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2026
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
CENTCOM duyurdu: 'İran'a ait 3 ham petrol tankerine saldırı düzenlendi'
16:48
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала