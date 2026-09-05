https://anlatilaninotesi.com.tr/20260905/rus-disisleri-bakani-lavrov-nazizmin-zehirli-mirasi-avrupanin-tamamina-yayiliyor-1108524373.html
Rus Dışişleri Bakanı Lavrov: Nazizmin zehirli mirası Avrupa’nın tamamına yayılıyor
Rus Dışişleri Bakanı Lavrov: Nazizmin zehirli mirası Avrupa’nın tamamına yayılıyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Nazizmin Avrupa genelinde yeniden yayıldığını dile getirerek özellikle Ukrayna’daki durumun 'yoğunlaşmış' bir örnek... 05.09.2026, Sputnik Türkiye
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Nazizmin zehirli mirasının Avrupa’nın tamamına, özellikle de Ukrayna’ya yayıldığını vurguladı.Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Birleşik Rusya Partisi’nin seçim listesindeki ilk beş isimle gerçekleştirdiği toplantıda, “Büyük atalarımız Nazizmi yendi ancak onun zehirli mirası şimdi Avrupa’nın tamamına ve Ukrayna’da ise yoğunlaşmış bir biçimde yayılıyor” dedi.
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avrupa, ukrayna, sergey lavrov, rusya
Rus Dışişleri Bakanı Lavrov: Nazizmin zehirli mirası Avrupa’nın tamamına yayılıyor
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Nazizmin Avrupa genelinde yeniden yayıldığını dile getirerek özellikle Ukrayna’daki durumun 'yoğunlaşmış' bir örnek oluşturduğunu söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Nazizmin zehirli mirasının Avrupa’nın tamamına, özellikle de Ukrayna’ya yayıldığını vurguladı.
Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Birleşik Rusya Partisi’nin seçim listesindeki ilk beş isimle gerçekleştirdiği toplantıda, “Büyük atalarımız Nazizmi yendi ancak onun zehirli mirası şimdi Avrupa’nın tamamına ve Ukrayna’da ise yoğunlaşmış bir biçimde yayılıyor” dedi.