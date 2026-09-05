CENTCOM duyurdu: 'İran'a ait 3 ham petrol tankerine saldırı düzenlendi'

İran’ın başarısız saldırılarının ardından CENTCOM, Hark Adası açıklarında bulunan M/T Downy ve Jask yakınlarında bulunan M/T Stark 1adlı IRGC’ye ait ham petrol tankerlerini kalıcı olarak devre dışı bıraktı. Amerikan güçleri ayrıca Umman Körfezi’nde bulunan ve yük taşımayan ham petrol tankeri M/T Kylo’yu (aynı zamanda “Noxen” olarak biliniyor) tamamen imha etti. Mürettebata gemiyi terk etmeleri talimatının verilmesinin ardından gemi, çalışamaz hale getirilmesi amacıyla birden fazla kritik noktasından vuruldu.

Üç İran ham petrol tankeri, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu ve bölgedeki vekil güçlerini finanse eden milyarlarca dolarlık bir gölge ağın parçasıdır. İran’ın bunları savunabilecek herhangi bir imkanı bulunmamaktadır.