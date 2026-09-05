https://anlatilaninotesi.com.tr/20260905/centcom-duyurdu-irana-ait-3-ham-petrol-tankerine-saldiri-duzenlendi-1108524150.html
CENTCOM duyurdu: 'İran'a ait 3 ham petrol tankerine saldırı düzenlendi'
CENTCOM duyurdu: 'İran'a ait 3 ham petrol tankerine saldırı düzenlendi'
Sputnik Türkiye
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) , İran'a ait 3 ham petrol tankerine saldırı düzenlendiğini duyurdu. 05.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-05T16:48+0300
2026-09-05T16:48+0300
2026-09-05T16:53+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abd
brad cooper
i̇ran
abd
hark adası
abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
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ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) güçleri, İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu’nun bölge sularında devriye gezen iki ABD Donanması savaş gemisine balistik füzeler fırlatmasının ardından, İran’a ait üç ham petrol tankerine saldırı düzenlediğini duyurdu.CENTCOM'un resmi hesabından yapılan açıklamada şu cümleler kaydedildi:CENTCOM Komutanı Oramiral Brad Cooper, “İran Devrim Muhafızları Ordusu'na mesajımız açık olsun: Gemilerimizden ikisine ateş açarsanız, üç geminizi hedef alarak size daha yüksek bir ekonomik bedel ödeteceğiz” dedi.Cooper açıklamasını, "Amerikan güçlerini savunmak konusunda tereddüt etmeyeceğiz ve gerekirse İran’ın sınırlı sayıdaki ve savunmasız durumdaki petrol filosunu imha edeceğiz” cümleleriyle tamamladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260905/yunanistanin-tanagra-hava-ussunde-duzenlenen-gosteride-savas-ucagi-dustu-1108523277.html
i̇ran
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abd, brad cooper, i̇ran, abd, hark adası, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
abd, brad cooper, i̇ran, abd, hark adası, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
CENTCOM duyurdu: 'İran'a ait 3 ham petrol tankerine saldırı düzenlendi'
16:48 05.09.2026 (güncellendi: 16:53 05.09.2026)
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) , İran'a ait 3 ham petrol tankerine saldırı düzenlendiğini duyurdu.
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) güçleri, İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu’nun bölge sularında devriye gezen iki ABD Donanması savaş gemisine balistik füzeler fırlatmasının ardından, İran’a ait üç ham petrol tankerine saldırı düzenlediğini duyurdu.
CENTCOM'un resmi hesabından yapılan açıklamada şu cümleler kaydedildi:
İran’ın başarısız saldırılarının ardından CENTCOM, Hark Adası açıklarında bulunan M/T Downy ve Jask yakınlarında bulunan M/T Stark 1adlı IRGC’ye ait ham petrol tankerlerini kalıcı olarak devre dışı bıraktı. Amerikan güçleri ayrıca Umman Körfezi’nde bulunan ve yük taşımayan ham petrol tankeri M/T Kylo’yu (aynı zamanda “Noxen” olarak biliniyor) tamamen imha etti. Mürettebata gemiyi terk etmeleri talimatının verilmesinin ardından gemi, çalışamaz hale getirilmesi amacıyla birden fazla kritik noktasından vuruldu.
Üç İran ham petrol tankeri, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu ve bölgedeki vekil güçlerini finanse eden milyarlarca dolarlık bir gölge ağın parçasıdır. İran’ın bunları savunabilecek herhangi bir imkanı bulunmamaktadır.
CENTCOM Komutanı Oramiral Brad Cooper, “İran Devrim Muhafızları Ordusu'na mesajımız açık olsun: Gemilerimizden ikisine ateş açarsanız, üç geminizi hedef alarak size daha yüksek bir ekonomik bedel ödeteceğiz” dedi.
Cooper açıklamasını, "Amerikan güçlerini savunmak konusunda tereddüt etmeyeceğiz ve gerekirse İran’ın sınırlı sayıdaki ve savunmasız durumdaki petrol filosunu imha edeceğiz” cümleleriyle tamamladı.