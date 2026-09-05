https://anlatilaninotesi.com.tr/20260905/birlesmis-milletler-afrika-kitasini-daha-dogru-sekilde-gosteren-haritalari-tesvik-edecek-abd-karsi-1108524734.html

Birleşmiş Milletler, Afrika kıtasını daha doğru şekilde gösteren haritaları teşvik edecek: ABD karşı oy kullandı

Birleşmiş Milletler, Afrika kıtasını daha doğru şekilde gösteren haritaları teşvik edecek: ABD karşı oy kullandı

Sputnik Türkiye

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yapılan oylama sonucunda, Afrika başta olmak üzere kıtaların gerçek boyutlarının daha doğru bir şekilde yansıtıldığı... 05.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-05T17:38+0300

2026-09-05T17:38+0300

2026-09-05T17:38+0300

dünya

togo

afrika birliği

dünya

ekvator

abd

birleşmiş milletler (bm) genel merkezi

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BM Genel Kurulu'nda, Afrika başta olmak üzere kıtaların gerçek boyutlarının daha doğru bir şekilde yansıtıldığı haritaların kullanımının yaygınlaşması için destek verilmesine yönelik önerge oylandı.Togo tarafından önerilen ve Afrika Birliği (AfB) tarafından desteklenen önerge 164 lehte oyla kabul edilirken, tek aleyhte oy ABD tarafından verildi.Söz konusu karar her ne kadar bağlayıcı olmasa da hükümet ve kurumların 16. yüzyıldan bu yana yaygın olarak kullanılan 'Merkatör Projeksiyonu' yerine 'Eşit Dünya' (Equal Earth) projeksiyonuyla çizilmiş dünya haritalarını kullanmalarının teşvik edileceği anlamına geliyor.Haritayı Düzeltin kampanyasıOkullar, gazeteler ve televizyon yayınlarında en yaygın görülen, Avrupa'yı merkeze alan dünya haritası, haritacı Gerardus Mercator'ün 16. yüzyılda deniz seferlerinde daha kolay yol bulunabilmesi için geliştirdiği Merkatör Projeksiyonu'nu temel alıyor.Bu bilinen en yaygın dünya haritası, kıtaların şeklinin korunmasına odaklandığı için Ekvator ve tropikal bölgelerdeki toprakları, kutuplardakinden daha küçük gösteriyor.Ancak ABD, Avrupa ve Rusya gibi ülkeleri olduğundan daha geniş alana sahip gösteren bu haritanın, değişik projeksiyon teknikleri geliştirilmesine rağmen hala yaygın kullanılması siyasi tartışmalara konu oluyor.AfB destekli 'Haritayı Düzeltin' (Correct the Map) kampanyası ise Dünya'yı ve özellikle Afrika kıtasını gerçek boyutlarıyla orantılı olmayan şekilde tasvir eden Merkatör Projeksiyonu'nun yerine, okullar, medya ve diğer kurumlarda 'Eşit Dünya' projeksiyonuyla çizilmiş dünya haritasının kullanılmasını hedefliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260905/rus-disisleri-bakani-lavrov-nazizmin-zehirli-mirasi-avrupanin-tamamina-yayiliyor-1108524373.html

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