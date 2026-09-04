https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/yargitaydan-emsal-karar-esinin-dedikodusunu-yapan-erkek-tam-kusurlu-bulundu-1108490201.html
Yargıtay’dan emsal karar: Eşinin dedikodusunu yapan erkek tam kusurlu bulundu
Yargıtay’dan emsal karar: Eşinin dedikodusunu yapan erkek tam kusurlu bulundu
Sputnik Türkiye
Yargıtay, aile mahremiyetini başkalarına anlatan erkeği tam kusurlu buldu. 04.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-04T09:23+0300
2026-09-04T09:23+0300
2026-09-04T09:23+0300
yaşam
yargıtay
evlilik
dedikodu
emsal karar
emsal karar
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Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, aile mahremiyetine ilişkin olayları başkalarına anlatan erkeği tam kusurlu burarak nafaka ödemesine hükmetti.'Aile mahremiyeti' ihlaliTrabzon’da Verda ve Peyami N. çifti karşılıklı boşanma davası açtı. Gümüşhane’nin Kelkit ilçesi Aile Mahkemesi’nde görülen davada, eşlerin evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olan davranışlarda bulundukları değerlendirmesi yapıldı. Türkiye gazetesi haberine göre mahkeme, erkeğin evlilik sırasında aile mahremiyetine ilişkin olayları başkalarına anlattığı, akrabalarıyla eşinin dedikodusunu yaptığı, ortak konutun ihtiyaçlarını karşılamadığı kadının ise erkeği konuta almadığına dikkat çekerek erkeği ağır, kadını az kusurlu bularak boşanma kararı verdi.Boşanma sonrası aynı evde yaşamak 'affetmek' sayıldıKararın, erkek eş tarafından nafaka yönünden istinaf edilmesi üzerine dosya Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi tarafından incelendi. Bölge Adliye Mahkemesi, tarafların bahsettikleri olaylardan sonra bile birlikte yaşamaya devam etmelerini dikkate alarak bunun ‘affetme’ sayılması gerektiği değerlendirmesinde bulundu. Mahkeme ayrıca, evlilik birliği içinde erkeği eve almaması yönünden kadını tam kusurlu buldu. Boşanma bu defa erkeğin lehine sonuçlanmış oldu.Yargıtay 'kadın haklı' dediKadın eş bu defa temyiz için Yargıtay’a başvurdu. Dosyayı inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kusur değerlendirmesi yerinde bulmadı. Erkeğin evlilik birliği sırasında süreklilik gösteren şekilde aile mahremiyetine ilişkin olayları başkalarına anlattığına, ortak konutun ihtiyaçlarını karşılamadığına ve hakaret ettiğine dikkat çekerek Bölge Adliye Mahkemesi’nin kararını bozan Daire, erkeğin açtığı boşanma davasının reddedilmesi, kadının açtığı davanın ise kabul edilmesi gerektiğine hükmederek erkeği tam kusurlu buldu. Erkeğin nafaka yönünden temyiz başvurusu ise kabul edilmedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/yargitaydan-emsal-karar-bayramda-ziyaret-etmeyen-torun-tapusunu-kaybetti-1107592344.html
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yargıtay, evlilik, dedikodu, emsal karar, emsal karar
yargıtay, evlilik, dedikodu, emsal karar, emsal karar
Yargıtay’dan emsal karar: Eşinin dedikodusunu yapan erkek tam kusurlu bulundu
Yargıtay, aile mahremiyetini başkalarına anlatan erkeği tam kusurlu buldu.
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, aile mahremiyetine ilişkin olayları başkalarına anlatan erkeği tam kusurlu burarak nafaka ödemesine hükmetti.
'Aile mahremiyeti' ihlali
Trabzon’da Verda ve Peyami N. çifti karşılıklı boşanma
davası açtı. Gümüşhane’nin
Kelkit ilçesi Aile Mahkemesi’nde görülen davada, eşlerin evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olan davranışlarda bulundukları değerlendirmesi yapıldı. Türkiye gazetesi haberine göre mahkeme, erkeğin evlilik sırasında aile mahremiyetine ilişkin olayları başkalarına anlattığı
, akrabalarıyla eşinin dedikodusunu yaptığı, ortak konutun ihtiyaçlarını karşılamadığı
kadının ise erkeği konuta almadığına dikkat çekerek erkeği ağır, kadını az kusurlu bularak boşanma kararı verdi.
Boşanma sonrası aynı evde yaşamak 'affetmek' sayıldı
Kararın, erkek eş tarafından nafaka yönünden istinaf edilmesi üzerine dosya Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi tarafından incelendi. Bölge Adliye Mahkemesi, tarafların bahsettikleri olaylardan sonra bile birlikte yaşamaya devam etmelerini dikkate alarak bunun ‘affetme’ sayılması gerektiği değerlendirmesinde bulundu. Mahkeme ayrıca, evlilik birliği içinde erkeği eve almaması yönünden kadını tam kusurlu buldu. Boşanma bu defa erkeğin lehine sonuçlanmış oldu.
Yargıtay 'kadın haklı' dedi
Kadın eş bu defa temyiz için Yargıtay’a başvurdu. Dosyayı inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kusur değerlendirmesi yerinde bulmadı. Erkeğin evlilik birliği sırasında süreklilik gösteren şekilde aile mahremiyetine ilişkin olayları başkalarına anlattığına, ortak konutun ihtiyaçlarını karşılamadığına ve hakaret ettiğine dikkat çekerek Bölge Adliye Mahkemesi’nin kararını bozan Daire, erkeğin açtığı boşanma davasının reddedilmesi, kadının açtığı davanın ise kabul edilmesi gerektiğine hükmederek erkeği tam kusurlu buldu. Erkeğin nafaka yönünden temyiz başvurusu ise kabul edilmedi.