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Üsküdar Belediyesi'nde seçim öncesi transfer: 4 CHP'li meclis üyesi AK Parti'ye geçti
Üsküdar Belediyesi'nde seçim öncesi transfer: 4 CHP'li meclis üyesi AK Parti'ye geçti
Sputnik Türkiye
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın tutuklanmasının ardından 5 Eylül’de yapılacak başkanvekili seçimi öncesi CHP’de dikkat çeken bir gelişme yaşandı... 04.09.2026, Sputnik Türkiye
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AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Taha Sarıcaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, meclis üyesi Ahmet Başbaydar, Ayhan Aydın, Hüseyin Kazan ve Tahsin Usta’nın CHP’den istifa ederek AK Parti’ye katıldığını duyurdu.Sarıcaoğlu, söz konusu isimlerin AK Parti ailesine katıldığını belirterek gelişmeyi 'Üsküdar için yeni bir başlangıç' olarak değerlendirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/istanbul-valiligi-duyurdu-uskudar-belediyesinde-secim-tarihi-belli-oldu-1108442147.html
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chp, ak parti, meclis, siyasi parti, siyasi partiler kanunu, siyasi kriz, üsküdar, üsküdar belediyesi, üsküdar seçim sonuçları
chp, ak parti, meclis, siyasi parti, siyasi partiler kanunu, siyasi kriz, üsküdar, üsküdar belediyesi, üsküdar seçim sonuçları

Üsküdar Belediyesi'nde seçim öncesi transfer: 4 CHP'li meclis üyesi AK Parti'ye geçti

00:21 04.09.2026
© Fotoğraf : AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Taha SarıcaoğluÜsküdar'da CHP’li 4 belediye meclis üyesi partisinden istifa ederek AK Parti’ye katıldı
Üsküdar'da CHP’li 4 belediye meclis üyesi partisinden istifa ederek AK Parti’ye katıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2026
© Fotoğraf : AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Taha Sarıcaoğlu
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Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın tutuklanmasının ardından 5 Eylül’de yapılacak başkanvekili seçimi öncesi CHP’de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. CHP’li 4 belediye meclis üyesi partisinden istifa ederek AK Parti’ye katıldı.
AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Taha Sarıcaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, meclis üyesi Ahmet Başbaydar, Ayhan Aydın, Hüseyin Kazan ve Tahsin Usta’nın CHP’den istifa ederek AK Parti’ye katıldığını duyurdu.
Sarıcaoğlu, söz konusu isimlerin AK Parti ailesine katıldığını belirterek gelişmeyi 'Üsküdar için yeni bir başlangıç' olarak değerlendirdi.
Üsküdar Belediyesi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2026
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İstanbul Valiliği duyurdu: Üsküdar Belediyesi'nde seçim tarihi belli oldu
2 Eylül, 18:10
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