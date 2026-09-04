https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/uskudar-belediyesinde-secim-oncesi-transfer-4-chpli-meclis-uyesi-ak-partiye-gecti-1108486129.html
Üsküdar Belediyesi'nde seçim öncesi transfer: 4 CHP'li meclis üyesi AK Parti'ye geçti
Üsküdar Belediyesi'nde seçim öncesi transfer: 4 CHP'li meclis üyesi AK Parti'ye geçti
Sputnik Türkiye
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın tutuklanmasının ardından 5 Eylül’de yapılacak başkanvekili seçimi öncesi CHP’de dikkat çeken bir gelişme yaşandı... 04.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-04T00:21+0300
2026-09-04T00:21+0300
2026-09-04T00:21+0300
poli̇ti̇ka
chp
ak parti
meclis
siyasi parti
siyasi partiler kanunu
siyasi kriz
üsküdar
üsküdar belediyesi
üsküdar seçim sonuçları
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/04/1108485955_0:39:1616:948_1920x0_80_0_0_b21f693ff764b602a1ca3cfbed3ea8e2.jpg
AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Taha Sarıcaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, meclis üyesi Ahmet Başbaydar, Ayhan Aydın, Hüseyin Kazan ve Tahsin Usta’nın CHP’den istifa ederek AK Parti’ye katıldığını duyurdu.Sarıcaoğlu, söz konusu isimlerin AK Parti ailesine katıldığını belirterek gelişmeyi 'Üsküdar için yeni bir başlangıç' olarak değerlendirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/istanbul-valiligi-duyurdu-uskudar-belediyesinde-secim-tarihi-belli-oldu-1108442147.html
üsküdar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/04/1108485955_88:0:1528:1080_1920x0_80_0_0_e949d084a2265307c1eea09fd4ae7897.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
chp, ak parti, meclis, siyasi parti, siyasi partiler kanunu, siyasi kriz, üsküdar, üsküdar belediyesi, üsküdar seçim sonuçları
chp, ak parti, meclis, siyasi parti, siyasi partiler kanunu, siyasi kriz, üsküdar, üsküdar belediyesi, üsküdar seçim sonuçları
Üsküdar Belediyesi'nde seçim öncesi transfer: 4 CHP'li meclis üyesi AK Parti'ye geçti
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın tutuklanmasının ardından 5 Eylül’de yapılacak başkanvekili seçimi öncesi CHP’de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. CHP’li 4 belediye meclis üyesi partisinden istifa ederek AK Parti’ye katıldı.
AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Taha Sarıcaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, meclis üyesi Ahmet Başbaydar, Ayhan Aydın, Hüseyin Kazan ve Tahsin Usta’nın CHP’den istifa ederek AK Parti’ye katıldığını duyurdu.
Sarıcaoğlu, söz konusu isimlerin AK Parti ailesine katıldığını belirterek gelişmeyi 'Üsküdar için yeni bir başlangıç' olarak değerlendirdi.