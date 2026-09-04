https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/uskudar-belediyesinde-secim-oncesi-transfer-4-chpli-meclis-uyesi-ak-partiye-gecti-1108486129.html

Üsküdar Belediyesi'nde seçim öncesi transfer: 4 CHP'li meclis üyesi AK Parti'ye geçti

Üsküdar Belediyesi'nde seçim öncesi transfer: 4 CHP'li meclis üyesi AK Parti'ye geçti

Sputnik Türkiye

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın tutuklanmasının ardından 5 Eylül’de yapılacak başkanvekili seçimi öncesi CHP’de dikkat çeken bir gelişme yaşandı... 04.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-04T00:21+0300

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AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Taha Sarıcaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, meclis üyesi Ahmet Başbaydar, Ayhan Aydın, Hüseyin Kazan ve Tahsin Usta’nın CHP’den istifa ederek AK Parti’ye katıldığını duyurdu.Sarıcaoğlu, söz konusu isimlerin AK Parti ailesine katıldığını belirterek gelişmeyi 'Üsküdar için yeni bir başlangıç' olarak değerlendirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/istanbul-valiligi-duyurdu-uskudar-belediyesinde-secim-tarihi-belli-oldu-1108442147.html

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