https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/istanbul-valiligi-duyurdu-uskudar-belediyesinde-secim-tarihi-belli-oldu-1108442147.html

İstanbul Valiliği duyurdu: Üsküdar Belediyesi'nde seçim tarihi belli oldu

İstanbul Valiliği duyurdu: Üsküdar Belediyesi'nde seçim tarihi belli oldu

Sputnik Türkiye

İstanbul Valiliği, Bölge İdare Mahkemesi’nin seçimin yenilenmesine ilişkin karara yapılan itirazı reddetmesinin ardından Üsküdar Belediye Meclisinin 5 Eylül... 02.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-02T18:10+0300

2026-09-02T18:10+0300

2026-09-02T18:10+0300

poli̇ti̇ka

üsküdar belediyesi

i̇stanbul

seçim

yüksek seçim kurulu (ysk)

seçim sonuçları

yerel seçim

seçim yasası

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/07/1104823832_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e67d26c0c7e5ce4db6a5bad707c07a71.jpg

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan başkanvekili seçiminde CHP’nin adayı Sibel Tan Çetinkaya seçilmişti.AK Parti’nin itirazı üzerine seçimin yenilenmesine karar verilirken, Üsküdar Belediyesi’nin karara yaptığı itiraz Bölge İdare Mahkemesi tarafından reddedildi.İstanbul Valiliği, Üsküdar Belediye Meclisinin 5 Eylül Cumartesi günü saat 10.00’da yeni başkanvekili seçimi için toplanacağını duyurdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/istanbul-bolge-idare-mahkemesi-itirazi-reddetti-uskudarda-secim-yenilenecek-1108440982.html

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

üsküdar belediyesi, i̇stanbul, seçim, yüksek seçim kurulu (ysk), seçim sonuçları, yerel seçim, seçim yasası