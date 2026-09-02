https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/istanbul-valiligi-duyurdu-uskudar-belediyesinde-secim-tarihi-belli-oldu-1108442147.html
İstanbul Valiliği duyurdu: Üsküdar Belediyesi'nde seçim tarihi belli oldu
İstanbul Valiliği duyurdu: Üsküdar Belediyesi'nde seçim tarihi belli oldu
Sputnik Türkiye
İstanbul Valiliği, Bölge İdare Mahkemesi’nin seçimin yenilenmesine ilişkin karara yapılan itirazı reddetmesinin ardından Üsküdar Belediye Meclisinin 5 Eylül... 02.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-02T18:10+0300
2026-09-02T18:10+0300
2026-09-02T18:10+0300
poli̇ti̇ka
üsküdar belediyesi
i̇stanbul
seçim
yüksek seçim kurulu (ysk)
seçim sonuçları
yerel seçim
seçim yasası
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Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan başkanvekili seçiminde CHP’nin adayı Sibel Tan Çetinkaya seçilmişti.AK Parti’nin itirazı üzerine seçimin yenilenmesine karar verilirken, Üsküdar Belediyesi’nin karara yaptığı itiraz Bölge İdare Mahkemesi tarafından reddedildi.İstanbul Valiliği, Üsküdar Belediye Meclisinin 5 Eylül Cumartesi günü saat 10.00’da yeni başkanvekili seçimi için toplanacağını duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/istanbul-bolge-idare-mahkemesi-itirazi-reddetti-uskudarda-secim-yenilenecek-1108440982.html
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üsküdar belediyesi, i̇stanbul, seçim, yüksek seçim kurulu (ysk), seçim sonuçları, yerel seçim, seçim yasası
üsküdar belediyesi, i̇stanbul, seçim, yüksek seçim kurulu (ysk), seçim sonuçları, yerel seçim, seçim yasası
İstanbul Valiliği duyurdu: Üsküdar Belediyesi'nde seçim tarihi belli oldu
İstanbul Valiliği, Bölge İdare Mahkemesi’nin seçimin yenilenmesine ilişkin karara yapılan itirazı reddetmesinin ardından Üsküdar Belediye Meclisinin 5 Eylül Cumartesi günü saat 10.00’da başkanvekili seçimi için toplanacağını açıkladı.
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan başkanvekili seçiminde CHP’nin adayı Sibel Tan Çetinkaya seçilmişti.
AK Parti’nin itirazı üzerine seçimin yenilenmesine karar verilirken, Üsküdar Belediyesi’nin karara yaptığı itiraz Bölge İdare Mahkemesi tarafından reddedildi.
İstanbul Valiliği, Üsküdar Belediye Meclisinin 5 Eylül Cumartesi günü saat 10.00’da yeni başkanvekili seçimi için toplanacağını duyurdu.