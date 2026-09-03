Fenerbahçe'de 2 futbolcuya soruşturma başlatıldı
Galatasaray- Atakaş Hatayspor maçı saat kaçta? hangi kanalda?
İlk haftanın açılış maçı bugün oynanacak Galatasaray- Atakaş Hatayspor ile başlayacak. Saat 21:00'da Rams Park'ta oynanacak maçın hakemi Turgut Doman oldu. Beinsports 1 kanalında yayınlanacak.
Galatasaray- Atakaş Hatayspor maçı saat kaçta? hangi kanalda?
İlk haftanın açılış maçı bugün oynanacak Galatasaray- Atakaş Hatayspor ile başlayacak. Saat 21:00'da Rams Park'ta oynanacak maçın hakemi Turgut Doman oldu. Beinsports 1 kanalında yayınlanacak.
Kasımpaşa-Konyaspor maçı ne zaman? hangi kanalda?
10 Ağustos Cumartesi günü ise İstanbul ekibi Kasımpaşa ile Konyaspor karşı karşıya gelecek. Müsabaka saat 19:15'te başlayacak. Maçın hakemi ise Muhammet Ali Metoğlu oldu. Beinsports 2'de yayınlanacak.
Kasımpaşa-Konyaspor maçı ne zaman? hangi kanalda?
10 Ağustos Cumartesi günü ise İstanbul ekibi Kasımpaşa ile Konyaspor karşı karşıya gelecek. Müsabaka saat 19:15'te başlayacak. Maçın hakemi ise Muhammet Ali Metoğlu oldu. Beinsports 2'de yayınlanacak.
Antalyaspor-Göztepe maçı hangi gün? hangi kanalda?
Akdeniz ekibi Antalyaspor İzmir temsilcisi Göztepe'yi ağırlayacak. Maç Cumartesi günü saat 21:45'te Zorbay Küçük yönetiminde oynanacak. Beinsports 2'de yayınlanacak.
Antalyaspor-Göztepe maçı hangi gün? hangi kanalda?
Akdeniz ekibi Antalyaspor İzmir temsilcisi Göztepe'yi ağırlayacak. Maç Cumartesi günü saat 21:45'te Zorbay Küçük yönetiminde oynanacak. Beinsports 2'de yayınlanacak.
Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı saat kaçta? hangi kanalda?
Süper Lig'e önemli transferler ile başlayan Fenerbahçe Adana Demirspor'u konak edecek. Maç Cumartesi günü saat 21:45'te Atilla Karaoğlan gözetiminde başlayacak. Beinsports 1'de yayınlanacak.
Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı saat kaçta? hangi kanalda?
Süper Lig'e önemli transferler ile başlayan Fenerbahçe Adana Demirspor'u konak edecek. Maç Cumartesi günü saat 21:45'te Atilla Karaoğlan gözetiminde başlayacak. Beinsports 1'de yayınlanacak.
Sivasspor-Trabzonspor maçı hangi saatte oynanacak? hangi kanalda?
11 Ağustos Pazar günü oynanacak maçın hakemi Cihan Aydın oldu. Maç saati ise 19:15 olarak belirlendi. Beinsports 1'de yayınlanacak.
Sivasspor-Trabzonspor maçı hangi saatte oynanacak? hangi kanalda?
11 Ağustos Pazar günü oynanacak maçın hakemi Cihan Aydın oldu. Maç saati ise 19:15 olarak belirlendi. Beinsports 1'de yayınlanacak.
Eyüpspor- Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi gün? hangi kanalda?
Pazar günü karşılaşacak Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor Alanyaspor deplasmanından puan almaya çalışacak. Maç saat 21:45'te Oğuzhan Çakır yönetiminde oynanacak. Beinsports 2'de yayınlanacak.
Eyüpspor- Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi gün? hangi kanalda?
Pazar günü karşılaşacak Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor Alanyaspor deplasmanından puan almaya çalışacak. Maç saat 21:45'te Oğuzhan Çakır yönetiminde oynanacak. Beinsports 2'de yayınlanacak.
Beşiktaş-Samsunspor maçı saat kaçta? hangi gün? hangi kanalda?
Samsunspor Beşiktaş ile Pazar saat 21:45'te Samsun'da karşılaşacak. Maçın hakemi ise Ali Şansalan oldu. Beinsports 1'de yayınlanacak.
Beşiktaş-Samsunspor maçı saat kaçta? hangi gün? hangi kanalda?
Samsunspor Beşiktaş ile Pazar saat 21:45'te Samsun'da karşılaşacak. Maçın hakemi ise Ali Şansalan oldu. Beinsports 1'de yayınlanacak.
Çaykur Rizespor-Başakşehir maçı saat kaçta? hangi kanalda?
12 Ağustos Pazartesi günü Direnç Tonusluoğlu hakemliğinde oynanacak karşılaşma saat 21:00'de Rize'de başlayacak. Beinsports 1'de yayınlanacak.
Çaykur Rizespor-Başakşehir maçı saat kaçta? hangi kanalda?
12 Ağustos Pazartesi günü Direnç Tonusluoğlu hakemliğinde oynanacak karşılaşma saat 21:00'de Rize'de başlayacak. Beinsports 1'de yayınlanacak.
Sipay Bodrum FK-Gaziantep FK maçı ne zaman? hangi kanalda?
Henüz stadyumu belli olmayan maçın hakemi Mehmet Türkmen oldu. Maç Pazartesi saat 21:00'da seyircisiz şekilde başlayacak. Beinsports 2'de yayınlanacak.
Sipay Bodrum FK-Gaziantep FK maçı ne zaman? hangi kanalda?
Henüz stadyumu belli olmayan maçın hakemi Mehmet Türkmen oldu. Maç Pazartesi saat 21:00'da seyircisiz şekilde başlayacak. Beinsports 2'de yayınlanacak.
Galatasaray- Atakaş Hatayspor maçı saat kaçta? hangi kanalda?
İlk haftanın açılış maçı bugün oynanacak Galatasaray- Atakaş Hatayspor ile başlayacak. Saat 21:00'da Rams Park'ta oynanacak maçın hakemi Turgut Doman oldu. Beinsports 1 kanalında yayınlanacak.
Kasımpaşa-Konyaspor maçı ne zaman? hangi kanalda?
10 Ağustos Cumartesi günü ise İstanbul ekibi Kasımpaşa ile Konyaspor karşı karşıya gelecek. Müsabaka saat 19:15'te başlayacak. Maçın hakemi ise Muhammet Ali Metoğlu oldu. Beinsports 2'de yayınlanacak.
Antalyaspor-Göztepe maçı hangi gün? hangi kanalda?
Akdeniz ekibi Antalyaspor İzmir temsilcisi Göztepe'yi ağırlayacak. Maç Cumartesi günü saat 21:45'te Zorbay Küçük yönetiminde oynanacak. Beinsports 2'de yayınlanacak.
Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı saat kaçta? hangi kanalda?
Süper Lig'e önemli transferler ile başlayan Fenerbahçe Adana Demirspor'u konak edecek. Maç Cumartesi günü saat 21:45'te Atilla Karaoğlan gözetiminde başlayacak. Beinsports 1'de yayınlanacak.
Sivasspor-Trabzonspor maçı hangi saatte oynanacak? hangi kanalda?
11 Ağustos Pazar günü oynanacak maçın hakemi Cihan Aydın oldu. Maç saati ise 19:15 olarak belirlendi. Beinsports 1'de yayınlanacak.
Eyüpspor- Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi gün? hangi kanalda?
Pazar günü karşılaşacak Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor Alanyaspor deplasmanından puan almaya çalışacak. Maç saat 21:45'te Oğuzhan Çakır yönetiminde oynanacak. Beinsports 2'de yayınlanacak.
Beşiktaş-Samsunspor maçı saat kaçta? hangi gün? hangi kanalda?
Samsunspor Beşiktaş ile Pazar saat 21:45'te Samsun'da karşılaşacak. Maçın hakemi ise Ali Şansalan oldu. Beinsports 1'de yayınlanacak.
Çaykur Rizespor-Başakşehir maçı saat kaçta? hangi kanalda?
12 Ağustos Pazartesi günü Direnç Tonusluoğlu hakemliğinde oynanacak karşılaşma saat 21:00'de Rize'de başlayacak. Beinsports 1'de yayınlanacak.
Sipay Bodrum FK-Gaziantep FK maçı ne zaman? hangi kanalda?
Henüz stadyumu belli olmayan maçın hakemi Mehmet Türkmen oldu. Maç Pazartesi saat 21:00'da seyircisiz şekilde başlayacak. Beinsports 2'de yayınlanacak.