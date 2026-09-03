https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/fenerbahcede-2-futbolcuya-sorusturma-baslatildi-1108458528.html

Fenerbahçe'de 2 futbolcuya soruşturma başlatıldı

Fenerbahçe'de 2 futbolcuya soruşturma başlatıldı

Sputnik Türkiye

UEFA, Fenerbahçe Kulübü ile futbolcuları Matteo Guendouzi ve Mason Greenwood hakkında disiplin süreci başlattı. 03.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-03T10:58+0300

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spor

uefa

uefa şampiyonlar ligi

fenerbahçe

mason greenwood

matteo guendouzi

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UEFA, Fenerbahçe Kulübü ile futbolcuları Matteo Guendouzi ve Mason Greenwood hakkında disiplin süreci başlattı.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fransız ekibi Olimpik Lyon'a karşı 2-1 kazanılan UEFA Şampiyonlar Ligi play-offf turu rövanş maçının ardından yaşanan olaylardan dolayı kulüp, Guendouzi ve Greenwood hakkında disiplin sürecinin başlatıldığı belirtti.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

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uefa, uefa şampiyonlar ligi, fenerbahçe, mason greenwood, matteo guendouzi