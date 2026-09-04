https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/silivri-aciklarindaki-kazada-batan-geminin-yeri-tespit-edildi-1108502632.html
Marmara'da batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin yeri belirlendi
Marmara'da batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin yeri belirlendi
Sputnik Türkiye
Milli Savunma Bakanlığı, Silivri açıklarındaki kazada batan geminin yerinin tespit edildiğini bildirdi 04.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-04T14:13+0300
2026-09-04T14:13+0300
2026-09-04T14:22+0300
türki̇ye
milli savunma bakanlığı (msb)
silivri
kaza
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Silivri açıkların meydana gelen gemi kazasında batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin yeri tespit edildi.Mürettebat aranıyorMSB'den yapılan açıklamada, 2 Eylül 2026'da Silivri açıklarında iki ticari geminin çarpışması sonucu batan Tuğberk İmamoğlu isimli gemiyi ve mürettebatı arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.Açıklamada, "İlk günden itibaren kaza bölgesinde çalışmalarını sürdüren Deniz Kuvvetlerimizin TCG Akın kurtarma ve yedekleme gemisi, batan geminin yerini tespit etti. Deniz Kuvvetleri unsurlarımız çalışmalarına koordineli şekilde devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.Ne olmuştu? Gemi nasıl batmıştı?Kocaeli'den Aliağa'ya seyreden boş durumdaki Alsu tankeri ile İskenderun'dan Karadeniz Ereğli'ye 4199 ton rulo sac taşıyan Tuğberk İmamoğlu isimli kuru yük gemisi 2 Eylül saat 03.00 sıralarında Silivri açıklarının 18 mil (35 kilometre) güneyinde çarpışmış, içerisinde 10 mürettebatın bulunduğu Tuğberk İmamoğlu isimli gemi batmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/silivrideki-gemi-kazasina-dair-on-rapor-hazirlandi-birinci-kaptan-yerinde-yoktu-ucuncu-kaptan-1108491638.html
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milli savunma bakanlığı (msb), silivri, kaza
milli savunma bakanlığı (msb), silivri, kaza
Marmara'da batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin yeri belirlendi
14:13 04.09.2026 (güncellendi: 14:22 04.09.2026)
Ayrıntılar geliyor
Milli Savunma Bakanlığı, Silivri açıklarındaki kazada batan geminin yerinin tespit edildiğini bildirdi
Silivri açıkların meydana gelen gemi kazasında batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin yeri tespit edildi.
MSB'den yapılan açıklamada, 2 Eylül 2026'da Silivri açıklarında iki ticari geminin çarpışması sonucu batan Tuğberk İmamoğlu isimli gemiyi ve mürettebatı arama çalışmalarının
devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, "İlk günden itibaren kaza bölgesinde çalışmalarını sürdüren Deniz Kuvvetlerimizin TCG Akın kurtarma ve yedekleme gemisi, batan geminin yerini tespit etti. Deniz Kuvvetleri unsurlarımız çalışmalarına koordineli şekilde devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.
Ne olmuştu? Gemi nasıl batmıştı?
Kocaeli'den Aliağa'ya seyreden boş durumdaki Alsu tankeri ile İskenderun'dan Karadeniz Ereğli'ye 4199 ton rulo sac taşıyan Tuğberk İmamoğlu isimli kuru yük gemisi 2 Eylül saat 03.00 sıralarında Silivri açıklarının 18 mil (35 kilometre) güneyinde çarpışmış, içerisinde 10 mürettebatın bulunduğu Tuğberk İmamoğlu isimli gemi batmıştı.