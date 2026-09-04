https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/silivrideki-gemi-kazasina-dair-on-rapor-hazirlandi-birinci-kaptan-yerinde-yoktu-ucuncu-kaptan-1108491638.html

Silivri'deki gemi kazasına dair ön rapor hazırlandı: 'Birinci kaptan yerinde yoktu, üçüncü kaptan yetersiz kaldı'

Silivri'deki gemi kazasına dair ön rapor hazırlandı: 'Birinci kaptan yerinde yoktu, üçüncü kaptan yetersiz kaldı'

Sputnik Türkiye

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Silivri açıklarında iki Türk bayraklı ticari geminin çarpıştığı kazaya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'sinin... 04.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-04T10:01+0300

2026-09-04T10:01+0300

2026-09-04T10:04+0300

türki̇ye

silivri

i̇stanbul

cumhuriyet başsavcılığı

gemi

silivri cumhuriyet başsavcılığı

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Silivri Cumhuriyet Başsavcılığından gemi kazasına ilişkin açıklama yapıldı. Kazaya sebep olan ihmaller zinciri de ortaya çıktı.Başsavcılık ne diyor?Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 2 Eylül'de Marmara Denizi'nde ticari faaliyette bulunan "MT Alsu" ile "Tuğberk İmamoğlu" isimli gemilerin çatışması ve 10 kişilik mürettebatı bulunan "Tugberk İmamoğlu" isimli geminin batmasıyla sonuçlanan olaya ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca 9 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi.Birinci kaptan neredeydi?Soruşturma kapsamında elde edilen mevcut deliller ile deniz kazası bilirkişi heyetince düzenlenen ön tespit raporuna dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:Tutuklanmışlardı: 'Birden fazla kişinin ölümüne sebep olma'İmamoğlu gemisi nerede?Bilirkişi raporu olaya ilişkin detayları dün paylaşmıştı. "Tuğberk İmamoğlu" isimli geminin mürettebatının denizde kayıp olması ve davanın "taksirle ölüme sebebiyet verme" niteliği kazanabilecek olması nedeniyle maddi gerçeğin şüpheye yer bırakmayacak şekilde ortaya çıkarılması amacıyla, VHF telsiz ses kayıtları, genişletilmiş VTS radar ve ekran kayıtları, "Tuğberk İmamoğlu" isimli geminin kazadan sonra neden bu kadar hızlı battığının, yük kayması (cargo shift) veya lashing (yük bağlama) zafiyeti olup olmadığının saptanması amacıyla, geminin yükleme planı (stowage plan), yük bağlama sertifikaları, yükleme limanı, yükleme anı kamera kayıtları ve stabilite hesapları ile "Alsu" isimli geminin dış mekan kamera kayıtlarının müzekkere yazılarak toplanmasının teknik bir zorunluluk olduğu vurgulanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/silivri-aciklarindaki-kazada-alsu-gemi-kaptani-erarslan-ile-3-kaptan-evciman-icin-tutuklama-istendi-1108483137.html

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