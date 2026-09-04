Silivri'deki gemi kazasına dair ön rapor hazırlandı: 'Birinci kaptan yerinde yoktu, üçüncü kaptan yetersiz kaldı'
10:01 04.09.2026 (güncellendi: 10:04 04.09.2026)
© Denizcilik Genel MüdürlüğüSilivri açıklarında iki gemi çarpıştı
© Denizcilik Genel Müdürlüğü
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Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Silivri açıklarında iki Türk bayraklı ticari geminin çarpıştığı kazaya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'sinin tutuklandığını, 4 zanlının ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldığını bildirdi.
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığından gemi kazasına ilişkin açıklama yapıldı. Kazaya sebep olan ihmaller zinciri de ortaya çıktı.
© Murat ŞengülSilivri'deki gemi kazası
Silivri'deki gemi kazası
© Murat Şengül
Başsavcılık ne diyor?
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 2 Eylül'de Marmara Denizi'nde ticari faaliyette bulunan "MT Alsu" ile "Tuğberk İmamoğlu" isimli gemilerin çatışması ve 10 kişilik mürettebatı bulunan "Tugberk İmamoğlu" isimli geminin batmasıyla sonuçlanan olaya ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca 9 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi.
Birinci kaptan neredeydi?
Soruşturma kapsamında elde edilen mevcut deliller ile deniz kazası bilirkişi heyetince düzenlenen ön tespit raporuna dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"M/T Alsu isimli gemide birinci kaptan olarak görev yapan şüpheli A.E’nin seyir emniyetinin sağlanmasına ilişkin gözetim ve denetim yükümlülüğünü yerine getirmediği, olay sırasında üçüncü kaptan ve vardiya zabiti olarak görev yapan şüpheli M.E’nin ise çatışmayı önlemek için gerekli tedbirleri zamanında ve etkin şekilde almadığı tespit edilmiştir.
Tutuklanmışlardı: 'Birden fazla kişinin ölümüne sebep olma'
Mevcut aşamadaki delil durumu ve yapılan değerlendirmeler neticesinde, şüpheliler A.E. ve M.E. üzerlerine atılı 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan tutuklama talebiyle sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır. Diğer şüpheliler B.H, N.M, M.G. ve S.A. hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmalarına karar verilmiştir. Yürütülen soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle ortaya çıkarılması amacıyla gerekli tüm işlemler titizlikle sürdürülmektedir."
İmamoğlu gemisi nerede?
Bilirkişi raporu olaya ilişkin detayları dün paylaşmıştı. "Tuğberk İmamoğlu" isimli geminin mürettebatının denizde kayıp olması ve davanın "taksirle ölüme sebebiyet verme" niteliği kazanabilecek olması nedeniyle maddi gerçeğin şüpheye yer bırakmayacak şekilde ortaya çıkarılması amacıyla, VHF telsiz ses kayıtları, genişletilmiş VTS radar ve ekran kayıtları, "Tuğberk İmamoğlu" isimli geminin kazadan sonra neden bu kadar hızlı battığının, yük kayması (cargo shift) veya lashing (yük bağlama) zafiyeti olup olmadığının saptanması amacıyla, geminin yükleme planı (stowage plan), yük bağlama sertifikaları, yükleme limanı, yükleme anı kamera kayıtları ve stabilite hesapları ile "Alsu" isimli geminin dış mekan kamera kayıtlarının müzekkere yazılarak toplanmasının teknik bir zorunluluk olduğu vurgulanmıştı.