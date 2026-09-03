https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/marmaradaki-gemi-kazasinda-bilirkisi-raporu-idare-tecrubesiz-3uncu-kaptandaydi-1108475552.html

Marmara'daki gemi kazasında bilirkişi raporu: İdare tecrübesiz 3'üncü kaptandaydı

Marmara'daki gemi kazasında bilirkişi raporu: İdare tecrübesiz 3'üncü kaptandaydı

Sputnik Türkiye

Silivri açıklarındaki kazayla ilgili bilirkişi raporu ortaya çıktı. Raporda ALSU gemisinin dümeninde tecrübesiz 3. kaptanın olduğu bildirilirken gözcü... 03.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-03T16:32+0300

2026-09-03T16:32+0300

2026-09-03T16:45+0300

türki̇ye

silivri cumhuriyet başsavcılığı

silivri

gemide

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/02/1108435484_0:187:2000:1312_1920x0_80_0_0_7d88b928eee366e9e8c829d4bd5f9b9c.jpg

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen gemi kazasına ilişkin soruşturma kapsamında ALSU isimli gemideki bilirkişi incelemesi sonrası ön rapor ortaya çıktı. NTV'nin haberine göre raporda, kaza sırasında Alsu’nun köprüüstünde yalnızca gemiye bir gün önce katılan 3. kaptan Murat Evciman’ın bulunduğu, kaptan Ahmet Erarslan’ın ise kamarasında uyuduğu belirtildi.Kocaeli’den Aliağa’ya boş durumda seyreden Alsu ile İskenderun’dan Karadeniz Ereğli’ye 4 bin 199 ton rulo sac taşıyan Tuğberk İmamoğlu, dün saat 03.00 sıralarında Silivri açıklarının 18 mil, yaklaşık 35 kilometre güneyinde çarpışmıştı.İçerisinde 10 mürettebat bulunan Tuğberk İmamoğlu gemisini arama çalışmaları sürerken, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kazaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.Köprüüstünde yalnızca 3. kaptan vardıBilirkişi raporunda, Alsu gemisinin köprüüstünde nöbetçi olan tek kişinin 2. zabit olan 3. kaptan Murat Evciman olduğu tespit edildi.Evciman’ın ifadesine göre gemiye kazadan yalnızca bir gün önce katıldığı ve kazanın meydana geldiği 00.00-04.00 vardiyasının bu gemideki ilk seyir vardiyası olduğu bildirildi.Bilirkişi, geminin manevra kabiliyetini, personelini ve köprüüstü cihazlarını henüz tanımayan bir zabitin yoğun trafik ayrımında tek başına bırakılmasını bir zafiyet olarak değerlendirdi.Kaza sırasında başka gözcü bulunmadığı belirtildiRaporda, kazanın gerçekleştiği 03.13 sıralarında köprüüstünde Evciman dışında hiçbir gözcü, stajyer veya dümencinin bulunmadığı da kayıtlara dayandırıldı.Vardiyası olan gözcü stajyer Yunus Türker ile diğer personelin kamara ve güvertede istirahat halinde olmasının, köprüüstündeki durumsal farkındalığı azalttığı değerlendirildi.Rapora göre kaptan kamarasında uyuyorduBilirkişi raporunda, Alsu’nun kaptanı Ahmet Erarslan’ın kaza sırasında köprüüstünde olmadığı ve kamarasında uyuduğu tespitine yer verildi.Erarslan’ın çarpışmanın sarsıntısıyla uyandığı ve kazadan yaklaşık 7-10 dakika sonra köprüüstüne çıkabildiği bildirildi.Şüpheli ifadesinde Erarslan, açık denizde gözcü bulundurmama yetkisinin kendisinde olduğunu iddia etti. Bilirkişi ise bu durumun geminin SMS kurallarına tamamen aykırı olduğu tespitinde bulundu.10 mürettebat için arama çalışmaları sürüyorÇarpışmanın ardından Tuğberk İmamoğlu isimli gemi battı. Gemide bulunan 10 kişilik mürettebata ulaşılması amacıyla başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/gulistan-doku-sorusturmasinda-yeni-gelisme-eski-tunceli-il-jandarma-komutan-yardimcisi-ve-esi-1108474261.html

türki̇ye

silivri

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

silivri cumhuriyet başsavcılığı, silivri, gemide