https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/rusya-savunma-bakanligi-ukraynadaki-lojistik-merkezler-liman-ve-gemiler-vuruldu-1108510843.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’daki lojistik merkezler, liman ve gemiler vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’daki lojistik merkezler, liman ve gemiler vuruldu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev, Nikolayev ve Odessa bölgelerindeki lojistik tesislerin yanı sıra Karadeniz’de Ukrayna ordusuna için malzeme taşıyan gemilerin... 04.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-04T17:44+0300
2026-09-04T17:44+0300
2026-09-04T17:44+0300
ukrayna kri̇zi̇
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rus silahlı kuvvetleri
ukrayna
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kuru yük gemisi
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetlerinin, Ukrayna’daki lojistik merkezler, liman altyapısı unsurları ve Ukrayna ordusu için kullanılan deniz araçlarına yönelik grup saldırılarını sürdürdüğünü açıkladı.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, gün boyunca uzun menzilli insansız hava araçlarıyla Kiev bölgesindeki Brovarı yerleşiminde bulunan bir lojistik merkez hedef alındı. Söz konusu merkezde çift kullanımlı ürünler ile askeri malzemelerin depolandığı ve dağıtıldığı belirtildi.Açıklamada, Nikolayev kentinde Ukrayna ordusuna askeri-teknik malzeme sevkiyatında kullanılan bir lojistik merkezin vurulduğu kaydedildi.Odessa bölgesinde ise Daçnoye yerleşimindeki, Ukrayna birliklerine mühimmat ve lojistik malzeme taşıyan ağır vasıtaların toplandığı alanların hedef alındığı belirtildi.Bakanlık ayrıca, Çornomorsk Limanı’nda Batılı ülkeler tarafından Ukrayna ordusuna gönderilen askeri-teknik malzeme yüklü bir kuru yük gemisinin vurulduğunu belirtti.Açıklamada, Karadeniz’de Odessa’nın doğusundaki sularda da insansız hava aracı üretiminde kullanılan parça, mühimmat ve yakıt taşıyan bir kuru yük gemisi ile tankerin hedef alındığı ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/rusya-savunma-bakanligindan-haftalik-bilanco-15-yerlesim-yerinin-kontrolu-rusyaya-gecti-1108502668.html
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rusya savunma bakanlığı, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna, kiev, nikolayev, karadeniz, kuru yük gemisi, mühimmat
rusya savunma bakanlığı, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna, kiev, nikolayev, karadeniz, kuru yük gemisi, mühimmat
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’daki lojistik merkezler, liman ve gemiler vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev, Nikolayev ve Odessa bölgelerindeki lojistik tesislerin yanı sıra Karadeniz’de Ukrayna ordusuna için malzeme taşıyan gemilerin uzun menzilli insansız hava araçlarıyla hedef alındığını duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetlerinin, Ukrayna’daki lojistik merkezler, liman altyapısı unsurları ve Ukrayna ordusu için kullanılan deniz araçlarına yönelik grup saldırılarını sürdürdüğünü açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, gün boyunca uzun menzilli insansız hava araçlarıyla Kiev bölgesindeki Brovarı yerleşiminde bulunan bir lojistik merkez hedef alındı. Söz konusu merkezde çift kullanımlı ürünler ile askeri malzemelerin depolandığı ve dağıtıldığı belirtildi.
Açıklamada, Nikolayev kentinde Ukrayna ordusuna askeri-teknik malzeme sevkiyatında kullanılan bir lojistik merkezin vurulduğu kaydedildi.
Odessa bölgesinde ise Daçnoye yerleşimindeki, Ukrayna birliklerine mühimmat ve lojistik malzeme taşıyan ağır vasıtaların toplandığı alanların hedef alındığı belirtildi.
Bakanlık ayrıca, Çornomorsk Limanı’nda Batılı ülkeler tarafından Ukrayna ordusuna gönderilen askeri-teknik malzeme yüklü bir kuru yük gemisinin vurulduğunu belirtti.
Açıklamada, Karadeniz’de Odessa’nın doğusundaki sularda da insansız hava aracı üretiminde kullanılan parça, mühimmat ve yakıt taşıyan bir kuru yük gemisi ile tankerin hedef alındığı ifade edildi.