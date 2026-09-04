https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/rusya-savunma-bakanligindan-haftalik-bilanco-15-yerlesim-yerinin-kontrolu-rusyaya-gecti-1108502668.html
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan haftalık bilanço: 15 yerleşim yerinin kontrolü Rusya’ya geçti
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan haftalık bilanço: 15 yerleşim yerinin kontrolü Rusya’ya geçti
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekata ilişkin haftalık özeti paylaştı. Açıklamada, son bir haftada 15 yerleşim yerinin... 04.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-04T14:12+0300
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2026-09-04T14:17+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 29 Ağustos - 4 Eylül tarihleri arasında özel askeri harekat bölgesinde yaşanan gelişmeleri açıkladı.Hava-Uzay Kuvvetleri ve karada konuşlu yüksek hassasiyetli silahlar ile uzun menzilli insansız hava araçları (İHA) kullanılarak 1 kitlesel ve 17 grup saldırısının gerçekleştirildiği bildirildi.Saldırılarda Ukrayna askeri-sanayi işletmeleri, lojistik merkezleri, yakıt-enerji ve ulaşım altyapı tesisleri, İHA üretim ve depolama alanları ile geçici konuşlanma noktalarının hedef alındığı ifade edildi. Ayrıca Ukrayna limanlarındaki askeri kargo ve mühimmat depolama altyapılarının da servis dışı bırakıldığı kaydedildi.Bakanlık raporunda öne çıkan diğer detaylar şu şekilde sıralandı:Açıklamanın sonunda operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna'ya ait toplam 674 uçak, 284 helikopter, 227 bin 730 İHA, 670 hava savunma füze sistemi, 30 bin 817 tank ve zırhlı araç ile 71 binden fazla özel askeri aracın imha edildiği bilgisine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/peskov-ukraynada-bariscil-cozumu-dislamiyoruz-ancak-henuz-somut-emare-yok-1108501865.html
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rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat
rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan haftalık bilanço: 15 yerleşim yerinin kontrolü Rusya’ya geçti
14:12 04.09.2026 (güncellendi: 14:17 04.09.2026)
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekata ilişkin haftalık özeti paylaştı. Açıklamada, son bir haftada 15 yerleşim yerinin kontrolünün sağlandığı ve Ukrayna ordusuna ait çok sayıda askeri hedefin imha edildiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 29 Ağustos - 4 Eylül tarihleri arasında özel askeri harekat bölgesinde yaşanan gelişmeleri açıkladı.
Hava-Uzay Kuvvetleri ve karada konuşlu yüksek hassasiyetli silahlar ile uzun menzilli insansız hava araçları (İHA) kullanılarak 1 kitlesel ve 17 grup saldırısının gerçekleştirildiği bildirildi.
Saldırılarda Ukrayna askeri-sanayi işletmeleri, lojistik merkezleri, yakıt-enerji ve ulaşım altyapı tesisleri, İHA üretim ve depolama alanları ile geçici konuşlanma noktalarının hedef alındığı ifade edildi. Ayrıca Ukrayna limanlarındaki askeri kargo ve mühimmat depolama altyapılarının da servis dışı bırakıldığı kaydedildi.
Bakanlık raporunda öne çıkan diğer detaylar şu şekilde sıralandı:
Saha ve yerleşim yerleri:
Son 24 saatte Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) sınırları içindeki Nikanorovka ve Gruzskoye
dahil olmak üzere, kararlı operasyonlar sonucu bir haftada toplam 15 yerleşim yerinin
kontrol altına alındığı aktarıldı.
Deniz ve port tesisleri:
Ukrayna ordusu adına hareket ettiği belirtilen 8 kuru yük gemisi ile 1 konteyner gemisinin vurulduğu; Rus Karadeniz Filosu tarafından da Ukrayna Deniz Kuvvetleri'ne ait 14 insansız deniz aracının imha edildiği açıklandı.
Personel ve ekipman kayıpları:
Haftalık süreçte Ukrayna tarafının 9 bin 685
'ten fazla askeri personel ile 78 zırhlı savaş aracını kaybettiği kaydedildi.
Hava savunma sistemleri:
Rus hava savunma sistemlerinin 49 güdümlü uçak bo'ten fazla askeri personel ile 78 zırhlı s aracını kaybettiği kaydedildi. uçak tipi İHA'yı düşürdüğü bildirildi.
Açıklamanın sonunda operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna'ya ait toplam 674 uçak, 284 helikopter, 227 bin 730 İHA, 670 hava savunma füze sistemi, 30 bin 817 tank ve zırhlı araç ile 71 binden fazla özel askeri aracın imha edildiği bilgisine yer verildi.