https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/rusya-savunma-bakanligindan-haftalik-bilanco-15-yerlesim-yerinin-kontrolu-rusyaya-gecti-1108502668.html

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan haftalık bilanço: 15 yerleşim yerinin kontrolü Rusya’ya geçti

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan haftalık bilanço: 15 yerleşim yerinin kontrolü Rusya’ya geçti

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekata ilişkin haftalık özeti paylaştı. Açıklamada, son bir haftada 15 yerleşim yerinin... 04.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-04T14:12+0300

2026-09-04T14:12+0300

2026-09-04T14:17+0300

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donbass

rusya savunma bakanlığı

özel askeri harekat

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Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 29 Ağustos - 4 Eylül tarihleri arasında özel askeri harekat bölgesinde yaşanan gelişmeleri açıkladı.Hava-Uzay Kuvvetleri ve karada konuşlu yüksek hassasiyetli silahlar ile uzun menzilli insansız hava araçları (İHA) kullanılarak 1 kitlesel ve 17 grup saldırısının gerçekleştirildiği bildirildi.Saldırılarda Ukrayna askeri-sanayi işletmeleri, lojistik merkezleri, yakıt-enerji ve ulaşım altyapı tesisleri, İHA üretim ve depolama alanları ile geçici konuşlanma noktalarının hedef alındığı ifade edildi. Ayrıca Ukrayna limanlarındaki askeri kargo ve mühimmat depolama altyapılarının da servis dışı bırakıldığı kaydedildi.Bakanlık raporunda öne çıkan diğer detaylar şu şekilde sıralandı:Açıklamanın sonunda operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna'ya ait toplam 674 uçak, 284 helikopter, 227 bin 730 İHA, 670 hava savunma füze sistemi, 30 bin 817 tank ve zırhlı araç ile 71 binden fazla özel askeri aracın imha edildiği bilgisine yer verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/peskov-ukraynada-bariscil-cozumu-dislamiyoruz-ancak-henuz-somut-emare-yok-1108501865.html

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rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat