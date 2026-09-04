https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/osimhen-sakatlandi-galatasaray-3-golle-kazandi-1108515167.html
Osimhen sakatlandı: Galatasaray 3 golle kazandı
Osimhen sakatlandı: Galatasaray 3 golle kazandı
Sputnik Türkiye
Galatasaray, Süper Lig’in 4. haftasında deplasmanda Başakşehir’i 3-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların yıldız ismi Victor Osimhen, yaşadığı sakatlık nedeniyle... 04.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-04T22:05+0300
2026-09-04T22:05+0300
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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, deplasmanda Başakşehir'le karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı ekip mücadeleyi 3-2 kazanarak sahadan 3 puanla ayrıldı. Galatasaray'ın gollerini 16. dakikada Victor Osimhen, 71. dakikada Lucas Torreira ve 90+1. dakikada Gabriel Sara kaydetti. Osimhen, 33. dakikada yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/galatasaray-victor-nelssonun-sozlesmesini-feshetti-1108444062.html
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gabriel sara , lucas torreira, başakşehir, galatasaray, maç, maç yayını, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
gabriel sara , lucas torreira, başakşehir, galatasaray, maç, maç yayını, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
Osimhen sakatlandı: Galatasaray 3 golle kazandı
Galatasaray, Süper Lig’in 4. haftasında deplasmanda Başakşehir’i 3-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların yıldız ismi Victor Osimhen, yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıktı.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, deplasmanda Başakşehir'le karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılı ekip mücadeleyi 3-2 kazanarak sahadan 3 puanla ayrıldı. Galatasaray'ın gollerini 16. dakikada Victor Osimhen, 71. dakikada Lucas Torreira ve 90+1. dakikada Gabriel Sara kaydetti.
Osimhen, 33. dakikada yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı.