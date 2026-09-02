https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/galatasaray-victor-nelssonun-sozlesmesini-feshetti-1108444062.html
Galatasaray, Victor Nelsson'un sözleşmesini feshetti
Galatasaray, Victor Nelsson'un sözleşmesini feshetti
Sputnik Türkiye
Galatasaray, Victor Nelsson'la yollarını ayırdığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi. 02.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-02T19:52+0300
2026-09-02T19:52+0300
2026-09-02T19:52+0300
spor
victor nelsson
galatasaray
futbol
futbol maçı
türkiye futbol federasyonu
transfer
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Galatasaray, Danimarkalı savunma oyuncusu Victor Nelsson’un sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla feshetti.27 yaşındaki futbolcunun ayrılığı Türkiye Futbol Federasyonuna bildirilirken, Nelsson sarı-kırmızılı formayla 144 maçta 4 gol kaydetti.Genç stoperin, altyapısından yetiştiği Nordsjaelland'la yeniden anlaşması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/galatasaray-gune-transferle-basladi-yeni-stoper-kapa-bildirildi-istanbula-geldi-1108420862.html
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victor nelsson, galatasaray, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, transfer
victor nelsson, galatasaray, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, transfer
Galatasaray, Victor Nelsson'un sözleşmesini feshetti
Galatasaray, Victor Nelsson'la yollarını ayırdığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.
Galatasaray, Danimarkalı savunma oyuncusu Victor Nelsson’un sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla feshetti.
27 yaşındaki futbolcunun ayrılığı Türkiye Futbol Federasyonuna bildirilirken, Nelsson sarı-kırmızılı formayla 144 maçta 4 gol kaydetti.
Genç stoperin, altyapısından yetiştiği Nordsjaelland'la yeniden anlaşması bekleniyor.