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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/galatasaray-victor-nelssonun-sozlesmesini-feshetti-1108444062.html
Galatasaray, Victor Nelsson'un sözleşmesini feshetti
Galatasaray, Victor Nelsson'un sözleşmesini feshetti
Sputnik Türkiye
Galatasaray, Victor Nelsson'la yollarını ayırdığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi. 02.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-02T19:52+0300
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spor
victor nelsson
galatasaray
futbol
futbol maçı
türkiye futbol federasyonu
transfer
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Galatasaray, Danimarkalı savunma oyuncusu Victor Nelsson’un sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla feshetti.27 yaşındaki futbolcunun ayrılığı Türkiye Futbol Federasyonuna bildirilirken, Nelsson sarı-kırmızılı formayla 144 maçta 4 gol kaydetti.Genç stoperin, altyapısından yetiştiği Nordsjaelland'la yeniden anlaşması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/galatasaray-gune-transferle-basladi-yeni-stoper-kapa-bildirildi-istanbula-geldi-1108420862.html
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victor nelsson, galatasaray, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, transfer
victor nelsson, galatasaray, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, transfer

Galatasaray, Victor Nelsson'un sözleşmesini feshetti

19:52 02.09.2026
© AA / Piero CruciattiOkan Buyruk açıklamıştı: Victor Nelsson'un iki talibi var
Okan Buyruk açıklamıştı: Victor Nelsson'un iki talibi var - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2026
© AA / Piero Cruciatti
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Galatasaray, Victor Nelsson'la yollarını ayırdığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.
Galatasaray, Danimarkalı savunma oyuncusu Victor Nelsson’un sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla feshetti.
27 yaşındaki futbolcunun ayrılığı Türkiye Futbol Federasyonuna bildirilirken, Nelsson sarı-kırmızılı formayla 144 maçta 4 gol kaydetti.
Genç stoperin, altyapısından yetiştiği Nordsjaelland'la yeniden anlaşması bekleniyor.
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