https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/gemisini-batiran-kaptana-dair-detaylar-ortaya-cikiyor-ehliyeti-3-bin-500-dolara-almis-1108490530.html
Gemisini batıran kaptana dair detaylar ortaya çıkıyor: Ehliyeti 3 bin 500 dolara almış
Gemisini batıran kaptana dair detaylar ortaya çıkıyor: Ehliyeti 3 bin 500 dolara almış
Sputnik Türkiye
Girne’deki gemi kazasına ilişkin bilirkişi tarafından yapılan açıklamada, Kaptan Mustafa Öz’ün ehliyetinin süresinin dolmasının ardından mesleğe 10 yıl ara... 04.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-04T09:39+0300
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Girne kentinde 30 Ağustos’ta meydana gelen ve Filo Jet isimli yolcu gemisinin batmasıyla sonuçlanan deniz kazasına ilişkin soruşturma devam ediyor. Sekiz kişinin yaşamını yitirdiği kazanın ardından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan dokuz zanlı, dün yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Şirket direktörü, gemi kaptanı, ikinci kaptan, makinistler ve mürettebattan oluşan zanlılar, yoğun güvenlik önlemleri altında polis araçlarıyla mahkemeye getirildi. Mahkeme çevresinde güvenlik tedbirleri artırılırken, adliye binasının bulunduğu yol da geçici olarak araç trafiğine kapatıldı.10 yıl kaptanlık yapmamışMahkemede bilirkişi tarafından yapılan açıklamada, kaptanın manevra yapmayıp geri dönmesi durumunda kazanın önlenebileceği ifade edildi. Kaptanın ehliyetinin süresinin dolmasının ardından mesleğe 10 yıl ara verdiği, daha sonra ise Türkiye’den ehliyet almak zor olduğu için Honduras’tan 3 bin 500 dolara aldığı ifade edilirken, bunun Kuzey Kıbrıs tarafından denk kabul edildiği, bu anlamda bir yasal sorun bulunmadığı kayıtlara girdi. Gemiye dair görüntüler dosyaya girdiÖte yandan iki ay önce sosyal medyada yayınlayan geminin su alma görüntülerinin dava dosyasına girdiği ifade edildi.Mürettebatın eğitimi yokGeminin Türkiye-Kuzey Kıbrıs hattında sefer yaptığı 2003 yılında yaptığı kazadan sonra Yunanistan’dan bir şirkete satıldığı, tamirinin yapılmasının ardından da 300’den fazla sefer yaptığı aktarıldı. 2024 yılında ise geminin filo denizcilik tarafından satın alındığı kaydedildi.Mürettebatın hiçbir belgesi ve eğitimi olmadığı ifade edilirken kamu görevlileri için herhangi bir suçu olup olmadığının araştırılmasına karar verildi. Filo denizcilik tarafından son bakımının ise nisan ayında yapıldığı kaydedildi.2. kaptan: 'Çıkmayalım' demiştimPolisin yürüttüğü soruşturmada geminin sefer öncesindeki durumu, teknik özellikleri, geçmişte gerçekleştirilen denetimler, sefer için gerekli izinlerin bulunup bulunmadığı ve kaza sırasında mürettebatın gerçekleştirdiği müdahaleler mercek altına alınıyor. Mahkemede zanlıların gönüllü ifadelerinden bazı bilgiler de paylaşılmaya başlandı.Aktarılan ifadelere göre, zanlı 2. Kaptan Merve Nur Seraslan’ın birinci kaptana “çıkmayalım” dediği, gemi kaptanının sefer öncesinde mevcut şartları değerlendirerek hareket etme kararı aldığı, ancak seyir sırasında geminin henüz belirlenemeyen bir sebeple su almaya başladığı ifade edildi.Limana dönebilir miydi?Mahkeme heyeti, geminin kara kutusunun henüz bulunamamasından dolayı kayıtların kendilerine ulaşmadığını kaydederek, kaptanın gemiden ayrılırken seyir defterini de yanına almadığının belirlendiğini açıkladı. Gemiden acil yardım çağrısını yapanın ikinci kaptan Seraslan’ın olduğunu tespit eden mahkeme, geminin geçmişte yaptığı kazalar ve gördüğü onarımlar ile birlikte tüm izinlerinin dosyaya girdiğini belirtti. Sunulan ilk bilirkişi raporlarında da geminin su almaya başladığı andan itibaren hız kesmesi durumunda batmadan limana dönme ihtimalinin yüksek olduğu değerlendirmesine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/girnede-gemi-faciasi-bir-kisinin-daha-cansiz-bedenine-ulasildi--1108481232.html
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türkiye, honduras, kktc, girne, kaza, gemi, kaptan, ehliyet
Gemisini batıran kaptana dair detaylar ortaya çıkıyor: Ehliyeti 3 bin 500 dolara almış
09:39 04.09.2026 (güncellendi: 09:46 04.09.2026)
Girne’deki gemi kazasına ilişkin bilirkişi tarafından yapılan açıklamada, Kaptan Mustafa Öz’ün ehliyetinin süresinin dolmasının ardından mesleğe 10 yıl ara verdiği, daha sonra ise Türkiye’den ehliyet almak zor olduğu için Honduras’tan 3 bin 500 dolara aldığı belirtildi.
Girne
kentinde 30 Ağustos’ta meydana gelen ve Filo Jet isimli yolcu gemisinin
batmasıyla sonuçlanan deniz kazasına ilişkin soruşturma devam ediyor.
Sekiz kişinin yaşamını yitirdiği kazanın ardından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan dokuz zanlı, dün yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Şirket direktörü, gemi kaptanı, ikinci kaptan, makinistler ve mürettebattan oluşan zanlılar, yoğun güvenlik önlemleri altında polis araçlarıyla mahkemeye getirildi. Mahkeme çevresinde güvenlik tedbirleri artırılırken, adliye binasının bulunduğu yol da geçici olarak araç trafiğine kapatıldı.
10 yıl kaptanlık yapmamış
Mahkemede bilirkişi tarafından yapılan açıklamada, kaptanın manevra yapmayıp geri dönmesi durumunda kazanın önlenebileceği ifade edildi. Kaptanın ehliyetinin süresinin dolmasının ardından mesleğe 10 yıl ara verdiği, daha sonra ise Türkiye’den ehliyet almak zor olduğu için Honduras’tan 3 bin 500 dolara aldığı ifade edilirken, bunun Kuzey Kıbrıs tarafından denk kabul edildiği, bu anlamda bir yasal sorun bulunmadığı kayıtlara girdi.
Gemiye dair görüntüler dosyaya girdi
Öte yandan iki ay önce sosyal medyada yayınlayan geminin su alma görüntülerinin dava dosyasına girdiği ifade edildi.
Geminin Türkiye-Kuzey Kıbrıs hattında sefer yaptığı 2003 yılında yaptığı kazadan sonra Yunanistan’dan bir şirkete satıldığı, tamirinin yapılmasının ardından da 300’den fazla sefer yaptığı aktarıldı. 2024 yılında ise geminin filo denizcilik tarafından satın alındığı kaydedildi.
Mürettebatın hiçbir belgesi ve eğitimi olmadığı ifade edilirken kamu görevlileri için herhangi bir suçu olup olmadığının araştırılmasına karar verildi. Filo denizcilik tarafından son bakımının ise nisan ayında yapıldığı kaydedildi.
2. kaptan: 'Çıkmayalım' demiştim
Polisin yürüttüğü soruşturmada geminin sefer öncesindeki durumu, teknik özellikleri, geçmişte gerçekleştirilen denetimler, sefer için gerekli izinlerin bulunup bulunmadığı ve kaza sırasında mürettebatın gerçekleştirdiği müdahaleler mercek altına alınıyor. Mahkemede zanlıların gönüllü ifadelerinden bazı bilgiler de paylaşılmaya başlandı.
Aktarılan ifadelere göre, zanlı 2. Kaptan Merve Nur Seraslan’ın birinci kaptana “çıkmayalım” dediği, gemi kaptanının sefer öncesinde mevcut şartları değerlendirerek hareket etme kararı aldığı, ancak seyir sırasında geminin henüz belirlenemeyen bir sebeple su almaya başladığı ifade edildi.
Mahkeme heyeti, geminin kara kutusunun henüz bulunamamasından dolayı kayıtların kendilerine ulaşmadığını kaydederek, kaptanın gemiden ayrılırken seyir defterini de yanına almadığının belirlendiğini açıkladı. Gemiden acil yardım çağrısını yapanın ikinci kaptan Seraslan’ın olduğunu tespit eden mahkeme, geminin geçmişte yaptığı kazalar ve gördüğü onarımlar ile birlikte tüm izinlerinin dosyaya girdiğini belirtti. Sunulan ilk bilirkişi raporlarında da geminin su almaya başladığı andan itibaren hız kesmesi durumunda batmadan limana dönme ihtimalinin yüksek olduğu değerlendirmesine yer verildi.