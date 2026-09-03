https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/gemi-kazasinda-bilirkisi-raporu-ortaya-koydu-su-almaya-basladiginda-hiz-kesseydi-batmadan-limana-1108470432.html

Gemi kazasında bilirkişi raporu ortaya koydu: 'Su almaya başladığında hız kesseydi batmadan limana dönebilirdi'

Gemi kazasında bilirkişi raporu ortaya koydu: 'Su almaya başladığında hız kesseydi batmadan limana dönebilirdi'

Sputnik Türkiye

Kuzey Kıbrıs'ta batan gemiyle ilgili soruşturmada aralarında kaptanın da bulunduğu 9 kişi ikinci kez hakim karşısına çıktı. Hazırlanan ilk bilirkişi raporunda... 03.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-03T14:07+0300

2026-09-03T14:07+0300

2026-09-03T14:16+0300

dünya

kuzey kıbrıs

gemi kazası

bilirkişi raporu

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Kuzey Kıbrıs'ta Girne açıklarında batan yolcu gemisiyle ilgili gözaltına alınan aralarında kaptan ve ikinci kaptanın da bulunduğu 9 kişi ikinci kez hakim karşısına çıktı. Sunulan ilk bilirkişi raporlarında ise geminin su almaya başladığı andan itibaren hız kesmesi durumunda batmadan limana dönme ihtimalinin yüksek olduğu değerlendirmesine yer verildi. Geminin kadın ikinci kaptanı ifadesinde kaza günü kaptana sefere çıkmaması konusunda uyardığını ama kaptanın buna rağmen sefer kararı verdiğini söyledi. Kaptan, yeni kaptanlık ehliyetini Honduras'tan almışToplam 16 kişi hakkındaki soruşturmada 9 şüphelinin Girne Kaza Mahkemesine getirilişi sırasında polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı görüldü. Hakimlik gözaltında bulunan kaptan M.Ö'nün yanı sıra kadın ikinci kaptan M.N.S. ve mürettebattan M.G, S.E, V.H, R.İ, Z.Ö. ve K.K. ile şirket çalışanı A.Ö'ye kazayla ilgili sorular sordu.İfade veren polis memuru, kaza ile ilgili çok sayıda delil, belge ve ifadenin mevcut olduğunu aktarırken, mahkeme 9 şüphelinin alkol ve uyuşturucu test sonuçlarının henüz kendilerine ulaşmadığını açıkladı.M.Ö'nün önceki ehliyetinin geçerlilik süresinin sonunda yeni kaptanlık ehliyetini Honduras'tan 3 bin 500 dolara aldığı, bunun KKTC tarafından denk kabul edildiği, bu anlamda bir yasal sorun bulunmadığı kayıtlara girdi.İkinci kaptan: Sefere çıkmaması konusunda uyardımGeminin kadın ikinci kaptanı M.N.S. ifadesinde, kaza günü kaptanı sefere çıkmaması konusunda uyardığını, kaptanın buna rağmen sefer kararı verdiğini iddia etti. M.N.S, sefer kararını kaptanın vermesine karşı çıkmasına rağmen yolcu gemisinin limandan çıktığını öne sürdü.İkinci kaptan, gemi kaptanının geminin su aldığından haberdar olduğunu, buna rağmen sefere engel teşkil etmediği yönündeki değerlendirmesi sonucu hareket ettiği bilgisini de ifadesinde dile getirdi.Seyir defteri kayıpMahkeme heyeti, geminin kara kutusunun henüz bulunamamasından dolayı kayıtların kendilerine ulaşmadığını kaydederek, kaptanın gemiden ayrılırken seyir defterini de yanına almadığının belirlendiğini açıkladı.Gemiden acil yardım çağrısını yapanın ikinci kaptan M.N.S. olduğunu tespit eden mahkeme, geminin geçmişte yaptığı kazalar ve gördüğü onarımlar ile birlikte tüm izinlerinin dosyaya girdiğini belirtti.Batmadan limana dönebilirdiSunulan ilk bilirkişi raporlarında da geminin su almaya başladığı andan itibaren hız kesmesi durumunda batmadan limana dönme ihtimalinin yüksek olduğu değerlendirmesine yer verildi.Soruşturmada 9 kişinin gözaltı sürelerinin 8'er gün daha uzatılmasına, gerekli ifadelerin alınmasına ve ilgili delillerin toplanmasına hükmedildi. Ayrıca 2'si liman görevlisi ve 3'ü şirket çalışanı olmak üzere 5 şüphelinin mahkemeye gelmelerine gerek görülmezken polisin sunduğu raporda, aranan 2 şüphelinin KKTC dışında oldukları bilgisine yer verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/girnede-gemi-kazasi-kayiplardan-biri-bulundu-1108442445.html

kuzey kıbrıs

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kuzey kıbrıs, gemi kazası, bilirkişi raporu