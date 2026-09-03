https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/girnede-gemi-faciasi-bir-kisinin-daha-cansiz-bedenine-ulasildi--1108481232.html
Girne'de gemi faciası: Bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
Girne'de gemi faciası: Bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
Sputnik Türkiye
Kuzey Kıbrıs'ta Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasına ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bir kişinin daha cansız bedenine... 03.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-03T20:07+0300
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Girne açıklarında yaşanan gemi kazasına ilişkin açıklama yaptı.Yılmaz açıklamada, “Bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/girnede-gemi-kazasi-kayiplardan-biri-bulundu-1108442445.html
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cevdet yılmaz, kıbrıs, kuzey kıbrıs, gemi, gemi arızası, gemi kazası
cevdet yılmaz, kıbrıs, kuzey kıbrıs, gemi, gemi arızası, gemi kazası
Girne'de gemi faciası: Bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
20:07 03.09.2026 (güncellendi: 20:13 03.09.2026)
Kuzey Kıbrıs'ta Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasına ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Girne açıklarında yaşanan gemi kazasına ilişkin açıklama yaptı.
Yılmaz açıklamada, “Bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı” ifadelerini kullandı.