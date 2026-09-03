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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/girnede-gemi-faciasi-bir-kisinin-daha-cansiz-bedenine-ulasildi--1108481232.html
Girne'de gemi faciası: Bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
Girne'de gemi faciası: Bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
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Kuzey Kıbrıs'ta Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasına ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bir kişinin daha cansız bedenine... 03.09.2026, Sputnik Türkiye
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kıbrıs
kuzey kıbrıs
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Girne açıklarında yaşanan gemi kazasına ilişkin açıklama yaptı.Yılmaz açıklamada, “Bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/girnede-gemi-kazasi-kayiplardan-biri-bulundu-1108442445.html
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kıbrıs
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cevdet yılmaz, kıbrıs, kuzey kıbrıs, gemi, gemi arızası, gemi kazası
cevdet yılmaz, kıbrıs, kuzey kıbrıs, gemi, gemi arızası, gemi kazası

Girne'de gemi faciası: Bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

20:07 03.09.2026 (güncellendi: 20:13 03.09.2026)
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© Harun Özalp
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Kuzey Kıbrıs'ta Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasına ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Girne açıklarında yaşanan gemi kazasına ilişkin açıklama yaptı.
Yılmaz açıklamada, “Bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı” ifadelerini kullandı.
Kıbrıs - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2026
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Girne'de gemi kazası: Kayıplardan biri bulundu
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