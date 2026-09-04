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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İtalya Başbakanı Meloni'ye tebrik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İtalya Başbakanı Meloni'ye tebrik
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya’nın en uzun süre görev yapan başbakanı unvanını elde eden Giorgia Meloni’yi tebrik etti. 04.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-04T19:12+0300
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giorgia meloni
recep tayyip erdoğan
tebrik
tebrik mesajı
kutlama
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’yi kutladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/cumhurbaskani-erdogan-yalniz-birakmadi-ak-parti-milletvekili-onenin-kizinin-cenaze-torenine-katildi-1108511335.html
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giorgia meloni, recep tayyip erdoğan, tebrik, tebrik mesajı, kutlama, türkiye, i̇talya
giorgia meloni, recep tayyip erdoğan, tebrik, tebrik mesajı, kutlama, türkiye, i̇talya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İtalya Başbakanı Meloni'ye tebrik

19:12 04.09.2026 (güncellendi: 19:18 04.09.2026)
© AA / Aytaç ÜnalCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2026
© AA / Aytaç Ünal
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya’nın en uzun süre görev yapan başbakanı unvanını elde eden Giorgia Meloni’yi tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’yi kutladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

İtalya Cumhuriyeti’nin 'en uzun süre görevde kalan başbakanı' ünvanını elde eden Sayın Giorgia Meloni’yi yürekten tebrik ediyorum. Sayın Giorgia Meloni ile ülkelerimiz arasındaki iş birliği ve dayanışmayı her geçen gün daha da güçlendireceğimize yürekten inanıyorum.

İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2026
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