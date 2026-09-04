https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/cumhurbaskani-erdogandan-italya-basbakani-meloniye-tebrik-1108512643.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İtalya Başbakanı Meloni'ye tebrik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İtalya Başbakanı Meloni'ye tebrik
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya’nın en uzun süre görev yapan başbakanı unvanını elde eden Giorgia Meloni’yi tebrik etti. 04.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-04T19:12+0300
2026-09-04T19:12+0300
2026-09-04T19:18+0300
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recep tayyip erdoğan
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tebrik mesajı
kutlama
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’yi kutladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/cumhurbaskani-erdogan-yalniz-birakmadi-ak-parti-milletvekili-onenin-kizinin-cenaze-torenine-katildi-1108511335.html
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giorgia meloni, recep tayyip erdoğan, tebrik, tebrik mesajı, kutlama, türkiye, i̇talya
giorgia meloni, recep tayyip erdoğan, tebrik, tebrik mesajı, kutlama, türkiye, i̇talya
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İtalya Başbakanı Meloni'ye tebrik
19:12 04.09.2026 (güncellendi: 19:18 04.09.2026)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya’nın en uzun süre görev yapan başbakanı unvanını elde eden Giorgia Meloni’yi tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’yi kutladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
İtalya Cumhuriyeti’nin 'en uzun süre görevde kalan başbakanı' ünvanını elde eden Sayın Giorgia Meloni’yi yürekten tebrik ediyorum. Sayın Giorgia Meloni ile ülkelerimiz arasındaki iş birliği ve dayanışmayı her geçen gün daha da güçlendireceğimize yürekten inanıyorum.