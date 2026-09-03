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Yüreğir’de başkan vekili seçimine mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı
Yüreğir’de başkan vekili seçimine mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı
Sputnik Türkiye
Adana 2. İdare Mahkemesi, görevden uzaklaştırılan Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı’nın yerine yapılan başkan vekili seçimine ilişkin açılan davada... 03.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-03T22:38+0300
2026-09-03T22:38+0300
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Cumhur İttifakı’nın Yüreğir Belediyesi başkan vekilliği seçimi için aday gösterdiği Tarık Özünal, 31 Temmuz’da gerçekleştirilen ve CHP’li meclis üyesi Cafer Boyraz’ın 2 oy farkla kazandığı seçimin iptali talebiyle dava açmıştı.Özünal'ın dava dilekçesinde, görevden uzaklaştırılan Demirçalı’nın üye tam sayısına dahil edilmesinin mevzuata aykırı olduğu ve seçim sırasında yaşanan kargaşa nedeniyle meclis üyelerinin baskı altında oy kullandığı ileri sürüldü.Adana 2. İdare Mahkemesi, seçim işleminin hukuka aykırı olduğuna kanaat getirerek yürütmeyi durdurdu. Kararla birlikte Cafer Boyraz’ın belediye başkanının yetkilerini kullanmasının önü kesilirken, Yüreğir Belediyesi’nde yönetim belirsizliği oluştu.Öte yandan Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, yargılandığı davada 'rüşvet vermek' suçundan 5 yıl 3 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260421/icisleri-bakanligi-duyurdu-yuregir-belediye-baskani-ali-demircali-gorevden-uzaklastirildi--1105177152.html
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yüreğir, adana, adana büyükşehir belediyesi, adana barosu, adana emniyet müdürlüğü, adana valiliği, adana cumhuriyet başsavcılığı
yüreğir, adana, adana büyükşehir belediyesi, adana barosu, adana emniyet müdürlüğü, adana valiliği, adana cumhuriyet başsavcılığı

Yüreğir’de başkan vekili seçimine mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı

22:38 03.09.2026
Ali Demirçalı
Ali Demirçalı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2026
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Adana 2. İdare Mahkemesi, görevden uzaklaştırılan Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı’nın yerine yapılan başkan vekili seçimine ilişkin açılan davada yürütmenin durdurulmasına karar verdi.
Cumhur İttifakı’nın Yüreğir Belediyesi başkan vekilliği seçimi için aday gösterdiği Tarık Özünal, 31 Temmuz’da gerçekleştirilen ve CHP’li meclis üyesi Cafer Boyraz’ın 2 oy farkla kazandığı seçimin iptali talebiyle dava açmıştı.
Özünal'ın dava dilekçesinde, görevden uzaklaştırılan Demirçalı’nın üye tam sayısına dahil edilmesinin mevzuata aykırı olduğu ve seçim sırasında yaşanan kargaşa nedeniyle meclis üyelerinin baskı altında oy kullandığı ileri sürüldü.
Adana 2. İdare Mahkemesi, seçim işleminin hukuka aykırı olduğuna kanaat getirerek yürütmeyi durdurdu. Kararla birlikte Cafer Boyraz’ın belediye başkanının yetkilerini kullanmasının önü kesilirken, Yüreğir Belediyesi’nde yönetim belirsizliği oluştu.
Öte yandan Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, yargılandığı davada 'rüşvet vermek' suçundan 5 yıl 3 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı.
Ali Demirçalı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2026
TÜRKİYE
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı görevden uzaklaştırıldı
21 Nisan, 13:48
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