İçişleri Bakanlığı duyurdu: Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı görevden uzaklaştırıldı
Rüşvet suçu nedeniyle sürdürülen soruşturma kapsamında hapis cezası alan Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı görevden uzaklaştırıldı. 21.04.2026, Sputnik Türkiye
"Rüşvet" suçundan 5 yıl 3 ay 10 gün hapis cezası verilen Adana Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı.
"Rüşvet" suçundan 5 yıl 3 ay 10 gün hapis cezası verilen Adana Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı hakkında “Rüşvet Vermek” suçu nedeniyle yürütülen soruşturma sonucunda, Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesinin 03.04.2026 tarih ve E:2024/17 sorgu sayılı kararı ile 5 yıl 3 ay 10 gün hapis cezası verilmesi üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır."