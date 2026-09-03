https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/tuzlada-fabrikada-yangin-cok-sayida-ekip-mudahale-ediyor-1108461188.html

Tuzla’da fabrikada yangın: Çok sayıda ekip müdahale ediyor

Tuzla’da fabrikada yangın: Çok sayıda ekip müdahale ediyor

Sputnik Türkiye

İstanbul Tuzla Orhanlı Deri Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir fabrikada saat 10.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın... 03.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-03T11:28+0300

2026-09-03T11:28+0300

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türki̇ye

tuzla

yangın

fabrika

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İstanbul’un Tuzla ilçesinde bulunan Orhanlı Deri Sanayi Bölgesi’ndeki bir fabrikada büyük çaplı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlere çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, fabrikadan yükselen yoğun duman çevredeki birçok noktadan görüldü.Yangın, saat 10.30 sıralarında Orhanlı Deri Sanayi Bölgesi’nde bulunan fabrikada başladı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildiYangının kısa sürede büyümesi üzerine yapılan ihbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.İtfaiye ekipleri, fabrikadaki yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/istanbulda-insaat-alaninda-gocuk-1-isci-toprak-altinda-kaldi-kurtarma-calismalari-suruyor-1108459210.html

türki̇ye

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