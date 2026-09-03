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Tuzla’da fabrikada yangın: Çok sayıda ekip müdahale ediyor
Tuzla’da fabrikada yangın: Çok sayıda ekip müdahale ediyor
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İstanbul Tuzla Orhanlı Deri Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir fabrikada saat 10.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın... 03.09.2026, Sputnik Türkiye
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tuzla
yangın
fabrika
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İstanbul’un Tuzla ilçesinde bulunan Orhanlı Deri Sanayi Bölgesi’ndeki bir fabrikada büyük çaplı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlere çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, fabrikadan yükselen yoğun duman çevredeki birçok noktadan görüldü.Yangın, saat 10.30 sıralarında Orhanlı Deri Sanayi Bölgesi’nde bulunan fabrikada başladı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildiYangının kısa sürede büyümesi üzerine yapılan ihbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.İtfaiye ekipleri, fabrikadaki yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/istanbulda-insaat-alaninda-gocuk-1-isci-toprak-altinda-kaldi-kurtarma-calismalari-suruyor-1108459210.html
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tuzla, yangın, fabrika
tuzla, yangın, fabrika

Tuzla’da fabrikada yangın: Çok sayıda ekip müdahale ediyor

11:28 03.09.2026
Tuzla’da fabrikada yangın: Çok sayıda ekip müdahale ediyor
Tuzla’da fabrikada yangın: Çok sayıda ekip müdahale ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2026
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İstanbul Tuzla Orhanlı Deri Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir fabrikada saat 10.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İstanbul’un Tuzla ilçesinde bulunan Orhanlı Deri Sanayi Bölgesi’ndeki bir fabrikada büyük çaplı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlere çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, fabrikadan yükselen yoğun duman çevredeki birçok noktadan görüldü.
Yangın, saat 10.30 sıralarında Orhanlı Deri Sanayi Bölgesi’nde bulunan fabrikada başladı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi

Yangının kısa sürede büyümesi üzerine yapılan ihbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, fabrikadaki yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
Başakşehir - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2026
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