https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/istanbulda-insaat-alaninda-gocuk-1-isci-toprak-altinda-kaldi-kurtarma-calismalari-suruyor-1108459210.html

İstanbul'da inşaat alanında göçük: 1 işçi toprak altında kaldı, kurtarma çalışmaları sürüyor

İstanbul'da inşaat alanında göçük: 1 işçi toprak altında kaldı, kurtarma çalışmaları sürüyor

Sputnik Türkiye

İstanbul'da istinat duvarı çalışması sırasında göçük meydana geldi. Bir işçi göçük altında kaldı 03.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-03T11:08+0300

2026-09-03T11:08+0300

2026-09-03T11:08+0300

türki̇ye

i̇stanbul

göçük

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1c/1092121957_0:41:717:444_1920x0_80_0_0_b4acb827689564e7cb131f6352e013ee.jpg

İstanbul Başakşehir'de, inşaat alanındaki toprak kayması sonucunda göçük meydana geldi. 1 işçi kurtarılırken 1 işçi göçük altında kaldı. İşçiyi kurtarmak için ekiplerin çalışması sürüyor. Ekipler harekete geçtiŞamlar Mahallesi'nde bir inşaat alanındaki istinat duvarının yapım çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi.İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İki işçinin toprak altında kaldığının tespit edilmesinin ardından ekipler çalışma başlattı. Göçük altından çıkarılan işçi yaralı olarak hastaneye götürüldü. Diğer işçiyi kurtarma çalışmaları ise sürüyor.

türki̇ye

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇stanbul, göçük