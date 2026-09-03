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İstanbul'da inşaat alanında göçük: 1 işçi toprak altında kaldı, kurtarma çalışmaları sürüyor
İstanbul'da inşaat alanında göçük: 1 işçi toprak altında kaldı, kurtarma çalışmaları sürüyor
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İstanbul'da istinat duvarı çalışması sırasında göçük meydana geldi. Bir işçi göçük altında kaldı 03.09.2026, Sputnik Türkiye
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İstanbul Başakşehir'de, inşaat alanındaki toprak kayması sonucunda göçük meydana geldi. 1 işçi kurtarılırken 1 işçi göçük altında kaldı. İşçiyi kurtarmak için ekiplerin çalışması sürüyor. Ekipler harekete geçtiŞamlar Mahallesi'nde bir inşaat alanındaki istinat duvarının yapım çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi.İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İki işçinin toprak altında kaldığının tespit edilmesinin ardından ekipler çalışma başlattı. Göçük altından çıkarılan işçi yaralı olarak hastaneye götürüldü. Diğer işçiyi kurtarma çalışmaları ise sürüyor.
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i̇stanbul, göçük
i̇stanbul, göçük

İstanbul'da inşaat alanında göçük: 1 işçi toprak altında kaldı, kurtarma çalışmaları sürüyor

11:08 03.09.2026
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Ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2026
© AA
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İstanbul'da istinat duvarı çalışması sırasında göçük meydana geldi. Bir işçi göçük altında kaldı
İstanbul Başakşehir'de, inşaat alanındaki toprak kayması sonucunda göçük meydana geldi. 1 işçi kurtarılırken 1 işçi göçük altında kaldı. İşçiyi kurtarmak için ekiplerin çalışması sürüyor.

Ekipler harekete geçti

Şamlar Mahallesi'nde bir inşaat alanındaki istinat duvarının yapım çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İki işçinin toprak altında kaldığının tespit edilmesinin ardından ekipler çalışma başlattı. Göçük altından çıkarılan işçi yaralı olarak hastaneye götürüldü. Diğer işçiyi kurtarma çalışmaları ise sürüyor.
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