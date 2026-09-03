https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/istanbulda-insaat-alaninda-gocuk-1-isci-toprak-altinda-kaldi-kurtarma-calismalari-suruyor-1108459210.html
İstanbul'da inşaat alanında göçük: 1 işçi toprak altında kaldı, kurtarma çalışmaları sürüyor
İstanbul'da inşaat alanında göçük: 1 işçi toprak altında kaldı, kurtarma çalışmaları sürüyor
Sputnik Türkiye
İstanbul'da istinat duvarı çalışması sırasında göçük meydana geldi. Bir işçi göçük altında kaldı 03.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-03T11:08+0300
2026-09-03T11:08+0300
2026-09-03T11:08+0300
türki̇ye
i̇stanbul
göçük
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1c/1092121957_0:41:717:444_1920x0_80_0_0_b4acb827689564e7cb131f6352e013ee.jpg
İstanbul Başakşehir'de, inşaat alanındaki toprak kayması sonucunda göçük meydana geldi. 1 işçi kurtarılırken 1 işçi göçük altında kaldı. İşçiyi kurtarmak için ekiplerin çalışması sürüyor. Ekipler harekete geçtiŞamlar Mahallesi'nde bir inşaat alanındaki istinat duvarının yapım çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi.İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İki işçinin toprak altında kaldığının tespit edilmesinin ardından ekipler çalışma başlattı. Göçük altından çıkarılan işçi yaralı olarak hastaneye götürüldü. Diğer işçiyi kurtarma çalışmaları ise sürüyor.
türki̇ye
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1c/1092121957_34:0:682:486_1920x0_80_0_0_5e5989c21526f124370b187b9a302525.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇stanbul, göçük
İstanbul'da inşaat alanında göçük: 1 işçi toprak altında kaldı, kurtarma çalışmaları sürüyor
İstanbul'da istinat duvarı çalışması sırasında göçük meydana geldi. Bir işçi göçük altında kaldı
İstanbul Başakşehir'de, inşaat alanındaki toprak kayması sonucunda göçük meydana geldi. 1 işçi kurtarılırken 1 işçi göçük altında kaldı. İşçiyi kurtarmak için ekiplerin çalışması sürüyor.
Şamlar Mahallesi'nde bir inşaat alanındaki istinat duvarının yapım çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İki işçinin toprak altında kaldığının tespit edilmesinin ardından ekipler çalışma başlattı. Göçük altından çıkarılan işçi yaralı olarak hastaneye götürüldü. Diğer işçiyi kurtarma çalışmaları ise sürüyor.