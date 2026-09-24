https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/hazine-ve-maliye-bakani-simsekten-istifa-aciklamasi-1109019235.html
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten istifa açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten istifa açıklaması
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hakkında dolaşıma sokulan istifa iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. 24.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-24T21:28+0300
2026-09-24T21:28+0300
2026-09-24T21:58+0300
türki̇ye
mehmet şimşek
hazine
hazine ve maliye bakanlığı
hazine ve maliye bakanı
istifa
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından istifa iddiaları hakkında açıklama yaptı.Bakan Şimşek, ''Şahsımla ilgili dolaşıma sokulan istifa iddiaları asılsızdır. Ülkemizin ekonomik istikrarını hedef alan bu tür spekülatif haberlere itibar edilmemelidir'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/455-bin-yatirimciyi-ilgilendiren-karar-bakan-simsek-toplanti-yapacak-1108991386.html
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mehmet şimşek, hazine, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, istifa
mehmet şimşek, hazine, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, istifa
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten istifa açıklaması
21:28 24.09.2026 (güncellendi: 21:58 24.09.2026)
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hakkında dolaşıma sokulan istifa iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından istifa iddiaları hakkında açıklama yaptı.
Bakan Şimşek, ''Şahsımla ilgili dolaşıma sokulan istifa iddiaları asılsızdır. Ülkemizin ekonomik istikrarını hedef alan bu tür spekülatif haberlere itibar edilmemelidir'' dedi.