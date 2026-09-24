Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/hazine-ve-maliye-bakani-simsekten-istifa-aciklamasi-1109019235.html
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten istifa açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten istifa açıklaması
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hakkında dolaşıma sokulan istifa iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. 24.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-24T21:28+0300
2026-09-24T21:58+0300
türki̇ye
mehmet şimşek
hazine
hazine ve maliye bakanlığı
hazine ve maliye bakanı
istifa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/03/1091086400_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_e5aaddf3d7081614e853f121b7e76411.jpg
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından istifa iddiaları hakkında açıklama yaptı.Bakan Şimşek, ''Şahsımla ilgili dolaşıma sokulan istifa iddiaları asılsızdır. Ülkemizin ekonomik istikrarını hedef alan bu tür spekülatif haberlere itibar edilmemelidir'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/455-bin-yatirimciyi-ilgilendiren-karar-bakan-simsek-toplanti-yapacak-1108991386.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/03/1091086400_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_56c687ac5980116b06c5913f9c81c5f2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
mehmet şimşek, hazine, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, istifa
mehmet şimşek, hazine, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, istifa

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten istifa açıklaması

21:28 24.09.2026 (güncellendi: 21:58 24.09.2026)
© AA / Güven Yılmaz Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2026
© AA / Güven Yılmaz
Abone ol
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hakkında dolaşıma sokulan istifa iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından istifa iddiaları hakkında açıklama yaptı.
Bakan Şimşek, ''Şahsımla ilgili dolaşıma sokulan istifa iddiaları asılsızdır. Ülkemizin ekonomik istikrarını hedef alan bu tür spekülatif haberlere itibar edilmemelidir'' dedi.
Bakan Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2026
EKONOMİ
455 bin yatırımcıyı ilgilendiren karar: Bakan Şimşek toplantı yapacak
09:08
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала