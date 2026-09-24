https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/hazine-ve-maliye-bakani-simsekten-istifa-aciklamasi-1109019235.html

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten istifa açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten istifa açıklaması

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hakkında dolaşıma sokulan istifa iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. 24.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-24T21:28+0300

2026-09-24T21:28+0300

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türki̇ye

mehmet şimşek

hazine

hazine ve maliye bakanlığı

hazine ve maliye bakanı

istifa

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından istifa iddiaları hakkında açıklama yaptı.Bakan Şimşek, ''Şahsımla ilgili dolaşıma sokulan istifa iddiaları asılsızdır. Ülkemizin ekonomik istikrarını hedef alan bu tür spekülatif haberlere itibar edilmemelidir'' dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/455-bin-yatirimciyi-ilgilendiren-karar-bakan-simsek-toplanti-yapacak-1108991386.html

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mehmet şimşek, hazine, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, istifa