https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/rus-ordusu-ilerleyisini-hizlandirdi-rus-askerleri-bir-gunde-dort-yerlesimin-kontrolunu-ele-gecirdi-1108465663.html
Rus ordusu ilerleyişini hızlandırdı: Rus askerleri bir günde dört yerleşimin kontrolünü ele geçirdi
Rus ordusu ilerleyişini hızlandırdı: Rus askerleri bir günde dört yerleşimin kontrolünü ele geçirdi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Harkov Bölgesinde üç, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde ise bir olmak üzere toplam dört yerleşimin kontrolünü ele... 03.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-03T13:01+0300
2026-09-03T13:01+0300
2026-09-03T13:15+0300
ukrayna kri̇zi̇
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rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
ukrayna
donbass
özel askeri harekat
ukrayna silahlı kuvvetleri
kayıp
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyonun son 24 saatine ilişkin gelişmeleri paylaştı.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kuzey (Sever) Askeri Grubu'na bağlı birlikler kararlı eylemler sonucunda Harkov Bölgesinde Vasilyevka, Blagodatnoye ve Doljanka yerleşimlerinin kontrolünü ele geçirdi. Güney (Yug) Askeri Grubu'na bağlı birlikleri ise DHC'deki İjevka yerleşiminde kontrolü sağladı.Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde 1.510 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Ayrıca son bir günde Ukrayna ordusunun, aralarında tankların da bulunduğu 14 zırhlı savaş aracı imha edildi.Rus ordusu kara ve deniz tabanlı yüksek hassasiyetli silahlar ve uzun menzilli insansız hava araçları (İHA) kullanarak Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan ulaşım ve enerji altyapı tesislerini vurdu.Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusu tarafından ateşlenen 2 güdümlü uçak bombası, 3 HIMARS çoklu roketatar füzesi, ayrıca 998 uçak tipi İHA önledi. Karadeniz Filosu güçleri ise Ukrayna ordusunun 6 insansız botunu imha etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260829/rusya-savunma-bakanligi-rus-ordusu-sumi-ve-donetskte-uc-yerlesim-biriminin-daha-kontrolunu-ele-1108335781.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna, donbass, özel askeri harekat, ukrayna silahlı kuvvetleri, kayıp, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna, donbass, özel askeri harekat, ukrayna silahlı kuvvetleri, kayıp, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
Rus ordusu ilerleyişini hızlandırdı: Rus askerleri bir günde dört yerleşimin kontrolünü ele geçirdi
13:01 03.09.2026 (güncellendi: 13:15 03.09.2026)
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Harkov Bölgesinde üç, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde ise bir olmak üzere toplam dört yerleşimin kontrolünü ele geçirdiğini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyonun son 24 saatine ilişkin gelişmeleri paylaştı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kuzey (Sever) Askeri Grubu'na bağlı birlikler kararlı eylemler sonucunda Harkov Bölgesinde Vasilyevka, Blagodatnoye ve Doljanka yerleşimlerinin kontrolünü ele geçirdi. Güney (Yug) Askeri Grubu'na bağlı birlikleri ise DHC'deki İjevka yerleşiminde kontrolü sağladı.
Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde 1.510 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Ayrıca son bir günde Ukrayna ordusunun, aralarında tankların da bulunduğu 14 zırhlı savaş aracı imha edildi.
Rus ordusu kara ve deniz tabanlı yüksek hassasiyetli silahlar ve uzun menzilli insansız hava araçları (İHA) kullanarak Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan ulaşım ve enerji altyapı tesislerini vurdu.
Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusu tarafından ateşlenen 2 güdümlü uçak bombası, 3 HIMARS çoklu roketatar füzesi, ayrıca 998 uçak tipi İHA önledi. Karadeniz Filosu güçleri ise Ukrayna ordusunun 6 insansız botunu imha etti.