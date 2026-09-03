https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/putinin-uc-onemli-aciklamasi-dogrudan-muzakere-batinin-gercek-niyeti-ve-abd-ile-isbirligi-sinyali-1108478794.html

Putin'in üç önemli açıklaması: Doğrudan müzakere, Batı'nın gerçek niyeti ve ABD ile işbirliği sinyali

Putin'in üç önemli açıklaması: Doğrudan müzakere, Batı'nın gerçek niyeti ve ABD ile işbirliği sinyali

Sputnik Türkiye

Rus dış politika uzmanı Suslov, Rus lider Putin'in bugünkü konuşmasında 'Ukrayna ile doğrudan müzakereye' vurgu yaptığını ve Rusya-ABD ilişkilerinin yeniden... 03.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-03T20:04+0300

2026-09-03T20:04+0300

2026-09-03T20:04+0300

görüş

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Rusya Yüksek Ekonomi Okulu Avrupa ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi Başkan Yardımcısı ve Rusya Dış ve Savunma Politikası Konseyi Araştırma Direktör Yardımcısı Dmitriy Suslov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Doğu Ekonomi Forumu’nda yaptığı önemli açıklamaları Sputnik’e yorumladı.Putin'in uluslararası ve askeri-siyasi konular, Ukrayna çatışması ve Batı ile ilişkiler hakkında üç önemli açıklama yaptığına dikkat çeken Suslov, "Birincisi, Rusya-Ukrayna çatışmasının çözüm müzakerelerin ve uzlaşmanın özellikle Rusya ve Ukrayna arasında sağlanması gerektiğinden ibaret. Batı arabulucu veya kolaylaştırıcı rolünü üstlenebilir, ABD ve Çin gibi diğer aktörler kolaylaştırıcı taraf rolünü üstlenebilir, ancak anlaşma doğrudan Rusya ve Ukrayna arasında sağlanmalıdır" diye konuştu.Bunun Batılı temsilcilerle, özellikle de ABD ile yapılan müzakerelerin sonuçlarından Rusya'nın duyduğu hayal kırıklığını da yansıtan çok önemli bir sinyal olduğunu söyleyen uzman, "Ayrıca Rusya'nın, Batı'nın çıkarlarının Ukrayna'nın güvenliğini ve refahını sağlamakta değil, Rusya'ya karşı savaşı sürdürmek ve ona azami zararı vermek, nihayetinde stratejik bir yenilgiye yol açmakta yattığını kesin olarak anladığını da yansıtıyor" ifadelerini kullandı.Suslov, "Putin'in sözleri Batı'nın, çatışmayı sona erdirmekle ilgilenmediğini, Ukrayna’ya verilen zararı minimize etmekle ilgilenmediğini gösteriyor. Batı, Ukrayna'yı, onun gelişimini, güvenliğini, geleceğini umursamıyor. Batı ve özellikle de Savaş Partisi, Rusya'ya karşı savaşı sürdürmenin ve zayıflatmanın, ona azami zararı vermenin, nihayetinde stratejik bir yenilgiye uğratmanın peşinde" diyerek, şöyle devam etti:Putin'in sözlerinin ayrıca, bugüne kadar yapılan müzakerelerden duyulan hayal kırıklığını da gösterdiğine dikkat çeken Suslov, "Bu arada Rusya ve Ukrayna, Batı'nın katılımı olmadan ikili müzakereler yürütürken, barışçıl bir çözüm konusunda anlaşmışlardı. Bu anlaşma İstanbul'da sağlandı. Müzakereler başlangıçta Minsk'te yapılıyordu, ardından 2022 baharında İstanbul'da sonuçlandırılmıştı. Ancak Rusya ve Ukrayna arasında zaten varılmış olan bu anlaşmalar Batı tarafından engellendi. Başka bir deyişle, Rusya ve Ukrayna'nın karşılıklı olarak tatmin edici bir çözüm konusunda anlaşmaya vardığına dair somut bir deneyimimiz vardı ve bunu engelleyen Batı oldu. Bu durum, Başkan’ın Rusya ve Ukrayna'nın kendi aralarında müzakere etmesi ve anlaşmayı onların imzalaması gerektiği yönündeki sözlerinin doğruluğunu da teyit etmektedir" vurgusunu yaptı.Rus uzman, "Elbette bizim müzakereler ve Batı'nın bu çatışmadaki rolüyle ilgili genel olarak olumsuz deneyimlerimiz oldu. ABD'nin, Trump yönetiminin, Anchorage'da üzerinde anlaşmaya varılan ateşkes teklifini geri çekmesi, daha önce Kiev ve Avrupa tarafından kendi teklifinin uygulanmasını ve desteklenmesini sağlayamaması, tüm bunlar Rus tarafını Rusya ve Ukrayna'nın müzakere etmesi gerektiğine ikna etti. Ve bu aslında Başkanın Bişkek’te sarf ettiği, Ukrayna'nın üst düzey liderliğine Moskova ve Kiev arasında ciddi müzakerelere başlamaları için onlara hala şans verdiğimizle ilgili sözleri ile de yakından örtüşüyor" diye konuştu.Putin'in ikinci en önemli açıklamasının ise Batı'nın, Ukrayna'nın Rusya'nın derinliklerine kadar uzanan terörist saldırılarını kınamak yerine, aslında bu saldırılara yardım ederek terörizme fiilen suç ortağı gibi davrandığı şeklinde olduğunu belirten Suslov, şunları söyledi:Suslov, üçüncü önemli açıklamanın ise Putin'in ABD ile ilişkileri tam teşekküllü olarak yeniden tesis etmeye hazır olduğunu teyit etmesi olduğunu vurgulayarak, "Bu, diplomatik ilişkilerin normalleşmesi, doğrudan hava yolculuğunun yeniden başlaması ve elbette ekonomik işbirliği projelerinin hayata geçirilmesi demek. Ancak ABD henüz buna hazır değil" diye konuştu.Rus uzman, "(ABD Maliye Bakanı) Scott Bessent, G20 bakanlar toplantısı sırasında (Rusya Maliye Bakanı Anton) Siluanov ile yaptığı görüşmede, Rus-Amerikan ilişkilerinin normalleşmesinin ancak Ukrayna'da ateşkes sağlandıktan sonra mümkün olabileceğini belirtmişti. Rusya açısından bakıldığında, bu yanlış bir yaklaşım, kusurlu bir yaklaşım. Yine de Rusya, ABD ile ilişkilerinin tam teşekküllü olarak yeniden kurulmasına hazır. Ve Putin bu yönde bir sinyal daha vermiş oldu" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/gozler-vladivostokta-rus-lider-putin-dogu-ekonomi-forumunda-konusuyor-1108451199.html

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dmitriy suslov, rusya, vladimir putin, doğu ekonomi forumu, yorum, uzman, ukrayna, batı, scott bessent, abd, anton siluanov